Region 6 Volleyball Tournament

NJCAA Region VI Division I Volleyball Tournament

First Round at at Higher Seeds

(1) Seward County (25-2) def (9-24) (8) Pratt 3-0, 25-20, 25-13, 25-9

(4) Hutchinson (13-18) def (18-11) (5) Butler 3-1, 25-21, 19-25, 25-20, 25-20

(3) Barton (23-11) def (11-20) (6) Independence 3-0, 25-14, 25-20, 25-13

(2) Colby (22-6) def (7-28) (7) Garden City 3-0, 25-13, 25-11, 25-9

Sunday, Nov. 10 at Seward County

Match 5 12Noon – Seward County (26-2) vs (14-18) Hutchinson

Match 6 3PM – Colby (23-6) vs (24-11) Barton

Match 7 6PM – Gm5 Winner vs Gm6 Winner – Region VI D-I Volleyball Championship

Winner Advances to National Tourney

2019 NJCAA Division I Volleyball Championships

November 21-23, 2019

Hutchinson Sports Arena – Hutchinson, KS