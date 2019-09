Barton Community College announces summer 2019 graduates

Barton Community College has announced its list of graduates who earned associate degrees or certificates for career training during the summer semester of 2019.

Bushton

Rosa Vasquez, Pharmacy Technician Certificate

Clay Center

Esther Varner, A.S.

Ellsworth

Tony Hunt, A.G.S.

Momodou Jallow, A.G.S.

David Marcus, A.G.S.

Fort Leavenworth

Tierra Abarca-Flores, A.S.

Anntwan Jones, A.G.S.

Jennifer Martin, Dietary Manager Certificate

Alexis Mayoral, A.A.

Chelsea Moran, A.S.

Tamika Nelson, A.S.

Fort Riley

Nathanial Glad, A.S.

David Jackson, A.G.S.

Ruth Joseph, A.S.

Kaitlin Maxon, A.A.

Carrie Miller, A.S.

Shaparis Rawls, A.S.

Great Bend

Laine Carolina Conceicao, A.A.

Lexie Deslauriers, A.A.S.

KD Riedl, A.S.

Keaton Schneider, A.S.

Kelby Titus, A.S.

Hays

Zachary Gilbert, A.A.S.

Logan Jansonius, A.A.S.

Hoisington

Tristan Byers, A.S.

David Deleon, A.A.S.

Hutchinson

Emily Miller, A.A.S.

Junction City

Whitney Amerine, A.S.

Brandon Montehermoso, A.S.

Geu Rim Yu, A.A.

Lawrence

Ana Cristina Potoret, A.A.

Lenexa

Cera Smart, A.A.S.

Luray

Stacey Letsch, A.A.S.

Manhattan

Cherokee Hayden, A.G.S.

Daniel Henke, A.G.S.

George Lutz, Military Leadership Certificate

Maximo Mayugba, A.G.S.

Julia Raymann, A.A.

North Newton

Courtney Whistler, A.A.S.

Plainville

James Naab-Frizzell, A.A.S.

Ransom

Jonathan Mask, A.A.S.

Rose Hill

Jason Shelton, A.A.S.

Saint George

Silvia Cortez, A.S.

Salina

David Palacios, A.S.

Scott City

Reagan Smyth, A.S.

Wichita

Jaelyn Carter, A.S.

Alyssa Dickman, A.S.

Tia Kohl, A.A.

Red Bluff, Calif.

Kayla Mosher, A.A.S.

Homestead, Fla.

Claudia Casillas, A.S.

Lauderdale Lakes, Fla.

Kameliah Style, A.S.

Acworth, Ga.

Taylor Haddock, A.S.

Attapulgus, Ga.

Antonio Riles, Hazardous Materials Management Certificate

Cumming, Ga.

Juliet Balducci, A.S.

Douglasville, Ga.

Nijah Roberson, A.A.

Fort Benning, Ga.

Kathy Rodriguez, A.G.S

Fort Stewart, Ga.

Eddie Cunningham, A.G.S.

Hinesville, Ga.

Vanessa Barros, A.S.

Midland, Ga.

April Kelley, A.S.

Pooler, Ga.

Amanda Colon, A.S.

Stone Mountain, Ga.

Tricia Ward, A.S.

Wahiawa, Hawaii

Ashley Cordero, A.S.

Oak Grove, Ky.

Francis Boateng, A.S.

Charenton, La.

Bridgette Williams, A.A.S.

Fort Polk, La.

Elvis Palarchie, A.S.

Kentwood, La.

Kevin Bates, Dietary Manager Certificate

Baltimore, Md.

Stephon Torrence, A.A.

Chillicothe, Mo.

Lynda Bonnette, A.A.S.

Harrisonville, Mo.

Aubryanne Wilson, A.A.S.

Kansas City, Mo.

Reeva Harrison, A.A.S.

Saint Joseph, Mo.

Joseph Pike, A.G.S.

Hattiesburg, Miss.

Anthony Pegues, A.S.

Olivebranch, Miss.

Jason Hood, A.S.

Fort Bragg, N.C.

Karen Watson, A.G.S

Jackson, N.C.

Bridget Deloatch, Dietary Manager Certificate

Newark, N.J.

Elijah Ford, A.A.

Palatine Bridge, N.Y.

Kristy Fox, Dietary Manager Certificate

Akron, Pa.

Diane Millhouse, Dietary Manager Certificate

Columbia, S.C.

Matthew Murray, A.A.S.

Clarksville, Tenn.

Danielle Black, A.S.

Cody McDonald, A.S.

Tahj Whitfield, A.S.

Corpus Christi, Texas

Kiara Perez, A.A.

El Paso, Texas

Dartez Hamlin, A.A.

Dwight Prince, A.G.S.

John Watson, A.A.S.

Killeen, Texas

Ariana Saldana Lopez, A.S.

Fredericksburg, Va.

La’Toya Brown-Freeman, A.A.

Newcastle, Wash.

Sreelakshmi Mavilat Payattat, A.S.

Delavan, Wis.

Leslie Duran, A.S.

Bahamas

Timothy Wilson, A.A.

Brazil

Thamires Ferreira Silva Lima, A.S.

Singapore

Nigel Yeo, A.S.

Thailand

Mutita Booranakunamanee, A.S.

England

Shanai Jackson-Brown, A.S.

Grenada

Tallan James, A.S.

Jamaica

Kenroy Williams, A.S.

Virgin Islands

Ashley George, A.S.