Barton Community College announces spring 2019 graduates

Barton Community College has announced its list of graduates who earned associate degrees or certificates for career training during the spring semester of 2019.

Abilene

Joshua Abbott, A.S.

Albert

Bryce Maneth, A.S.

Taylor Regan, A.S.

Andale

Harrison Denk, A.S.



Augusta

Nolan Riley, A.S.

Bazine

Brandy Hertel, Medical Coding Certificate

Belleville

Shawn Sprayberry, Corrections Certificate

Bison

Cody Kaler, A.A.

Bushton

Jada Whiterock, A.A.

Chapman

Chelsie Blevins, A.S.

Brianna Titerle, A.S.

Kim Welsh, A.S.

Chase

Mary Aguilera, Practical Nursing Certificate

Cheney

Amy Akler, A.A.

Delaney Lorenz, A.S.

Claflin

Kirsten Gunder, A.S.

Kyle Lewis, A.S.

Clay Center

Alec Trembath, A.A.S.

Derby

Alexander Taylor, A.S.

Dodge City

Taylor Nichols, A.S.

Easton

Marina Gardner, A.A.

Ellinwood

Phylleicia Clawson, A.A.S.

David Jeppesen, Plumbing Certificate

Jacob Kasselman, A.S.

Stacy Kimuyu, A.A.S.

Haleigh Martin, A.S.

Paige Morgan, A.A.S.

Allison Panning, A.S.

Katelyn Robinson, A.A.

Ellis

Easton Smith, A.S.

Ellsworth

Bruce Alexander, Welding Technology Certificate

Demetrius Alexander, Welding Technology Certificate

Aaron Belcher, Welding Technology Certificate

David Benson, Welding Technology Certificate

Kajun Brock, Welding Technology Certificate

Jeremiah Brown, Welding Technology Certificate

Michael Cruz, Welding Technology Certificate

McKenzy Doubrava, A.S.

Jerome Forbes, Welding Technology Certificate

Nieko Giesbrecht, Welding Technology Certificate

Skyler Gurnee, Welding Technology Certificate

Tony Hunt, Welding Technology Certificate

Juan Mariduena, Welding Technology Certificate

Tyler McCarley, Welding Technology Certificate

Amanda Miles, A.S.

Kathleen Owings, Pharmacy Technician Certificate

Brandon Paxson, Welding Technology Certificate

Ann Ridinger, Practical Nursing Certificate

Dreamis Webster, Welding Technology Certificate

Fort Leavenworth

Brittany Barnes, A.S.

Drake Childress, A.S.

Jasmine Davis, A.G.S.

David Ferron, A.S.

Ashley Fierro, A.S.

Benjamin Hathaway, A.S.

Tanisha Jones, A.S.

Linda Majors, A.A.S.

Julian Molina, A.A.

Leilani Murawski, A.S.

Brittany Rasmussen, A.S.

Andrew Rolon, A.S.

Abigail Overbey, A.S.

Fort Riley

Elvia Beck, A.S.

Lauren Breeden, A.S.

Elwood Brewer, A.G.S.

Louie Cabrera, A.S.

Lakeshia Coleman A.S.

Scott Donley, A.G.S.

Nikki Evans, A.A.

Mary Martin, A.A.S. and Child Development Certificate

Tiffany Martin, A.A.

Kaitlin Maxon, A.S.

Tara McCall, A.S.

Andra McCray, A.S.

Gabrielle Palacios, A.G.S.

Bethany Pate, A.S.

Jennifer Re, A.S.

Elizabeth Salinas, A.S.

Nayibeth Sanchez, A.S.

Nayeli Villanueva, A.A.

Stejante Washington, A.S.

Goddard

Mallory Miller, A.S.

Gorham

Madison Pata, A.A.

Great Bend

Kaitlin Adams, A.S.

Wendy Aguilar, A.A.

Susana Aguirre Recinos, A.A.S.

Gladis Arellanes, A.S.

Michelle Barber, A.S.

Mikayla Bownes, A.S.

Heidi Brittain, A.G.S.

Chad Burroughs, A.A.S.

Dylan Carrier, A.S.

Malia Clark, A.A.S.

Andrew Curtright, A.A.

Drew Dannar, A.S.

Jewelia Depperschmidt, A.S.

Benjamin Diel, A.S.

Lance Donham, A.A.S.

Andrew Erb, A.A.

Angelica Escobedo, Practical Nursing Certificate

Christian Folkers, Welding Technology Certificate

Alma Garay, A.S.

Jacob Garcia, Automotive Technology Certificate

Ian Gibson, Automotive Technology Certificate

Ivan Gonzalez, A.S.

Kayanna Hammeke, A.A.

Kassidy Harms, A.S.

Ayleen Hernandez, A.A.S.

Mollie Hestand, Practical Nursing Certificate

Lakin Hulse, Practical Nursing Certificate

Lee Ann June, A.A.

Jordan Keil, A.S.

Jordan Kottas, Scales Technician Certificate

James Ledbetter, Dietary Manager Certificate

Hunter Marcum, A.S.

Sara Mayta, A.S.

Mika Mitchell, Practical Nursing Certificate

Andrea Montes, A.S.

Eden Mulligan, A.A.S.

Katy Nelson, A.S.

Mark Nelson, A.S.

Matthew Nimmo, Welding Technology Certificate

Angela Orth, A.S.

Brodie Owens, A.A.

Brady Peterson, A.S.

Jordan Rector, Automotive Technology Certificate

Laura Sanchez, A.S.

Keaton Sander, A.S.

Caitlin Schilowsky, A.A.S.

Megan Schroeder, A.S.

Alexis Sharples, A.S.

Grant Smith, A.A.

Karah Stewart, A.A.S.

Allison Stocker, A.S.

Jordan Stoulil, Practical Nursing Certificate

Devin Tavarez, Practical Nursing Certificate

Ana Velazco, A.A.S.

Jericah Villalpando, A.S.

Mohammad Wardally, A.S.

Maryann Whaley, A.S.

Sean Williams, A.S.

Tana Yellowwolf, Practical Nursing Certificate

Hays

Jacob Basye, A.S.

Tressa Becker, A.S.

Kristin Fairbank, A.G.S

Beverley Sammons, Practical Nursing Certificate

Shannon Schumacher, A.S.

Mason Thompson, A.S.

Hoisington

Emily Adams, Practical Nursing Certificate

Andrea Aguilera, A.A.S.

Skyra Blackburn, Practical Nursing Certificate

MyKayla Burgess, A.S.

Cameron Knapp, A.S.

Elizabeth Lacey, A.A.

Joshua Miller, Welding Technology Certificate

Anthony Moshier, A.S. and Scales Technician Certificate

Kaitlyn Owen, A.A.S.

Brooke Reif, A.S.

Alexis Rubio, A.S.

Taylor Schwartz, A.S.

Delaney Smith, A.S.

Nash Stambaugh, A.S.

Kenzie Wolf, A.S.

Holton

Nancy Pennington, A.A.S.

Horton

Stacie Vandeweerd, A.A.S.

Hoyt

Maggie Schuetz, A.G.S.

Hudson

Kara Duncan, A.A.S.

Johnson

Shae Amerin, A.S.

Junction City

Andrew Allwood, A.S.

Tiffany Bird, A.S.

Tiyana Bochmann, A.S.

Oscar Bonilla, A.S.

Jaden Bradney, A.S.

Alexandria Campbell, A.G.S.

Gabriel Champ, A.S.

Jan Deshane Cruz, A.S.

Andre Dowie, A.G.S.

Vera Gaer, A.S.

Erick Gitonga, A.S.

Damir Hodzic, A.G.S.

Devin O’Neil, A.S.

Quarmell Polite, A.G.S.

David Printers, A.G.S.

Silvia Sharp, A.A.S.

Louis Tracy, A.S.

Tyneisha Williams, A.A.

Mariana Wright, A.S.

Lansing

Taylor Ambos, A.G.S.

Larned

D-Anthony Andrews, Plumbing Certificate

Abraham Banks, Carpentry Certificate

Alleena Bauer, A.S.

Chris Blackwell, Carpentry Certificate

Rodrigo Cano-Alvarado, Carpentry Certificate

Charles Cunningham, Plumbing Certificate

Lucas Duncan, Plumbing Certificate

Trexler Erxleben, Plumbing Certificate

Timothy Escamilla, Welding Technology

Christy Green, Practical Nursing Certificate

Shomari Guesby, Welding Technology Certificate

Shamarri Harmon, Welding Technology Certificate

Erica Houser, A.A.

Jerry Jett, Welding Technology Certificate

Joseph Jones, Carpentry Certificate

Tyler Lapee, Plumbing Certificate

Marquis Leeks, Carpentry Certificate

Karltez Lewis, Carpentry Certificate

Trygve Lewis, Welding Technology Certificate

Tyrone Lewis, Carpentry Certificate

Demetrio Maestas, Carpentry Certificate

Charle Mares, Plumbing Certificate

Davionte Martinez, Welding Technology Certificate

Rico McCall, A.G.S.

Colin McFarland, Carpentry Certificate

Richard McMichael, Welding Technology Certificate

Cameron Meredith, Carpentry Certificate

Keaton Molleker, Carpentry Certificate

Nickolas Namauu, Carpentry Certificate

Son Nguyen, Carpentry Certificate

Osvaldo Pinedo, Plumbing Certificate

Antony Plaza, Plumbing Certificate

David Rhoades, Plumbing Certificate

Trent Robbins, Carpentry Certificate

Dalton Ruiz, Welding Technology Certificate

Gage Skelton, A.A.S.

Jamil Stanley, Welding Technology Certificate

Johnny Thach, Welding Technology Certificate

Trae Thomas, Carpentry Certificate

Gabriel Toon, A.S.

Kelsie Toon, A.S.

Moises Villa, Welding Technology Certificate

Isaac Walton, Plumbing Certificate

Kyle Waymire, Carpentry Certificate

Austin Wilson, Welding Technology Certificate

Kevin Wilson, Scales Technician Certificate

Malik Yates, Welding Technology Certificate

Teondre Young, Welding Technology Certificate

Raymond Zamarripa, Carpentry Certificate

Lawrence

Sydney Williams, A.S.



Lenexa

Rheanna Modlin, A.A.

Liberal

Reyna Gonzalez, A.S.

Lyons

Emma Horsch, A.S.

Sandybell Lehman, Practical Nursing Certificate

Kathleen Marcum, A.S.

Tiffany Wuthnow, Medical Coding Certificate

Macksville

Brennyn Woolf, Practical Nursing Certificate

Manhattan

Meagan Alvarez, A.S.

Dylan Carlson, Medical Coding Certificate

Tiffany Dull-Huttis, A.A.

Kathrine Eimer, A.S.

Jessica Frasco, A.S.

Cole Frimmel, A.S.

William Gammill, A.A.S.

Gabriela Guzman, A.S.

Maria Haley, A.A.

Cristina Lugo, A.A.

Kieora Nichols, A.A.

Jessica Stapleton, A.S.

McCracken

Cynthia Martin, A.S.

Meade

Jaylin Stapleton, A.S.

Medicine Lodge

Katlyn West, A.A.S.

Milford

Matthew Cooper, A.S.

Paul Martin, A.A.S.

Montezuma

Madison Dirks, A.S.

Ness City

Sierra Hamilton, A.G.S.

Ogden

Kimberly Gullion, A.A.

Olmitz

Marie Tessendorf, A.S.

Ottawa

Trenton Ferguson, A.S.

Ryen White, A.S.

Overbrook

Jennifer Bedford, Dietary Manager Certificate

Casey Wulfkuhle, A.S.

Overland Park

Makayla Cochran, A.S.

Tanner Howe, A.S.

Daniel Kohl, A.A.

Paola

Lorna McCoy, Dietary Manager Certificate

Pomona

David McCullough, A.A.S.

Pratt

Austin Carrington, A.S.

Alexandra Dick, A.A.S.

Samantha Kettering, A.A.S.

Radium

Angela Gray, Welding Technology Certificate

Russell

Daisi Brand, A.S.

Jessica Miller, Practical Nursing Certificate

Amber Zordel, Practical Nursing Certificate

St. John

Christie Blue, A.A.S.

Derek Hacker, A.S.

Salina

Lindsey Berg, Medical Coding Certificate

Cade Peters, A.S.

Scott City

Judith Gutierrez Aguilera, A.S.

Smith Center

Mikayla Dietz, A.S.

Stafford

Savanna Clark, A.A.S.

Darci Vercher, Practical Nursing Certificate

Sterling

Max Fulbright, A.S.

Timken

Megan Tammen, A.A.

Topeka

Julie James, A.S.

Aren Sewell, A.A.S.

Damon Ward, A.S.

Valley Falls

Blake Shipley, Paramedic Certificate

Wakefield

Amber Hahn. A.S.

Adrianne Watson, A.G.S.

Wamego

Angela Dorsey, A.S.

Celena Vanderlinde, A.S.

Washington

Jeremy Craig, A.G.S.

Wichita

Tyrell Andrews, A.S.

Elijae Draper, A.A.

Jacob Ensz, A.S.

Kristin Haimowitz, Dietary Manager Certificate

Bailey Horsch, A.S.

Chandler Kelley, A.S.

Morgan Keltner, A.S.

Kelsey Patterson, Dietary Manager Certificate

Winfield

Sarah Hammer, A.S.

Yates Center

Hadley Lutz, Dietary Manager Certificate

Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska

Mary Anderson, A.A.

Phenix City, Ala.

Paula Perkins, A.S.

Fort Smith, Ark.

Kayla Smith, A.S.

Surprise, Ariz.

Marissa Varni, A.S.

Avalon, Calif.

Natalie Campazzie, A.S.

Crescent City, Calif.

Sabrina Allen, Dietary Manager Certificate

Stockton, Calif.

Sarah Bay, A.S.

Port Hueneme, Calif.

Carlos Silva, A.S.

Redondo Beach, Calif.

Shangshian Lin, A.A.

Riverside, Calif.

Stephanie Cadena, A.S.

San Diego, Calif.

Fabiola Pineda, A.S.

San Pedro, Calif.

Christian Marquez, Dietary Manager Certificate

Colorado Springs, Colo.

Bernice Mack-Thompson, A.G.S.

Erik Wingo, A.S.

Commerce City, Colo.

Braden Carpenter, A.S.

Washington, D.C.

Benhur Pietros, A.A.S.

Altamonte Springs, Fla.

Ruel Miller, A.A.

Deerfield Beach, Fla.

Cadeebra Calcote, A.A.

Orlando, Fla.

Mariana Santos, A.A.

Ormond Beach, Fla.

Christine Sanders, A.A.

Winter Haven, Fla.

Sheila Haslem, Dietary Manager Certificate

Marietta, Ga.

Ian Wrifford, A.A.

Savannah, Ga.

Taylor Nickles, A.G.S.

Talking Rock, Ga.

Susan Stephens, A.S.

Warner Robins, Ga.

Hasina Rogers, A.A.

Honolulu, Hawaii

Kelly Bushnell, A.S.

Wahiawa, Hawaii

Shannon Stoneking, A.S.

Centralia, Ill.

Latavia Maines, A.S.

Steeleville, Ill.

Jane Boice, Dietary Manager Certificate

West Chicago, Ill.

Carrie Dunmore, Dietary Manager Certificate

Columbus, Ind.

Diana Taylor, Dietary Manager Certificate

Fort Polk, La.

Courtney Johnson, A.S.

Greensburg, La.

Melody Johnson, Dietary Manager Certificate

Eaton Rapids, Mich.

Katelyn Smith, Dietary Manager Certificate

Flint, Mich.

Kyle Mason, A.S.

Riga, Mich.

Katy Scalzo, Dietary Manager Certificate



Archie, Mo.

Hailey Sadler, Dietary Manager Certificate

Columbia, Mo.

Elizabeth Straw, A.A.

Fort Leonard Wood, Mo.

Andria Freitag, Child Development Certificate

Lee’s Summit, Mo.

Leanda DeDonder, Dietary Manager Certificate

Nixa, Mo.

Paul Wright, A.A.S.

Raymore, Mo.

James Barnhouse, Dietary Manager Certificate

Durham, N.C.

Nicole Cousins, A.S.

Englewood, N.J.

Leondre Washington, A.A.

Alamogordo, N.M.

William Chesbro, A.A.

Sparks, Nev.

Melinda Moon, A.S.

Fort Drum, N.Y.

Benjamin Schneider, A.S.

West Point, N.Y.

Jennifer Claunch, A.S.

Altus, Okla.

Magdaleno Gomez, A.A.

Fort Sill, Okla.

Chase Bane, A.G.S.

Lawton, Okla.

Robert Johnson, A.G.S.

McLoud, Okla.

Kyla Custar, Medical Coding Certificate

Owasso, Okla.

Brett Erickson, A.A.

Yukon, Okla.

Gage Mcbride, A.S.

Portland, Ore.

Vanessa Yott, Dietary Manager Certificate

Fort Hood, Texas

Lakisha Jones, A.S.

Killeen, Texas

Susana Amos, A.S.

Ryan Buege, A.G.S.

Elka Kylman, A.S.

Pflugerville, Texas

Amanda Guerrero, Dietary Manager Certificate

Temple, Texas

Darren Corpuz, A.A.S.

Samantha Griewahn, A.A.

San Antonio, Texas

Giovanni Di Puglia, A.S.

Michelle Nunez, A.A.

Waxahachie, Texas

Cameron Gardner, A.S.

Hill Airforce Base, Utah

Jelicia Cody, A.S.

Culpeper, Va.

Brittley Cullaro, Medial Coding Certificate

Newport News, Va.

Bryan Moreno, A.S.

Rockville, Va.

Anna Ragland, A.S.

South Boston, Va.

Andrea Webb, A.S.

Stafford, Va.

Christine Storm, Dietary Manager Certificate

Yorktown, Va.

Linda Lavigne, A.S.

Everett, Wa.

Aaron Newman, A.S.

Pugh, Wa.

Lacey Chandrea, A.S.

Vancouver, Wa.

Emilee Monteroso, A.S.

Military Overseas

Adam Tucker, A.S.

Brandon Reeves, A.S.

Bogota

Ariadna Ramirez, A.A.



Brampton

Hailey Pop, A.A.

Charqueadas

Thales Machado De Souza, A.A.



Himeji

Sora Wakabayashi, A.A.

Kaffrine

Fatou Ndao, A.S.

Kitwe

Mathew Malama, A.S.



Marly

Cyprien N’goma, A.A.



Nordrhein Westfalen

Johanna Behrens, A.A.

Palma de Mallorca

Margarita Pena Franco, A.A.



River State

Irene Chukwudi, A.S.



St. David’s

Nathan Hood, A.S.

Tokyo

Toranosuke Abe, A.A.

Ulricehamn

Vilma Efraimsson, A.A.

Urayasu-shi Chiba

Hiroo Kimkura, A.A.