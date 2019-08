Barton Community College students named to Dean’s List for spring 2019

Barton Community College has named 270 students to the Dean’s List for the spring 2019 semester. To qualify for this honor, students must have been enrolled in a minimum of 12 credit hours and maintained a grade point average of 3.5 to 3.99 on a 4.0 or “A” letter scale.

Albert

Bryce Maneth

Bushton

Alisha Crow

Jada Whiterock

Cawker City

Nicholas Schmitt

Cedar

Ross Ifland

Chapman

Chase Ehlers

Maggie Schneider

Cheney

Amy Akler

Clay Center

Esther Varner

Colwich

Rory Smith

Derby

Jarrett Bowman

Ellinwood

Drew Blake

Allison Panning

Katelyn Robinson

Ellis

Martin Hernandez

Easton Smith

Ellsworth

Aaron Belcher

Jeremiah Brown

Kolby Davis

Christopher Fitzgerald

Richelle Hook

Acacia Mai

Wesley Ziegler

Fort Leavenworth

Tierra Abarca-Flores

Javier Barea Lara

Esmeralda Beebe

Lauryn Blackwell

Nathaniel Bryant

Zachary Burch

Destiny Carter

Makkayla Cook

Taron Epps

Chardonnay Floyd

Gloria Gale

Lillian Griswold

Christina Gutierrez

Jabari Jackson

Felicia Johnson

Tanisha Jones

Rhianna McInnis

Andrew Meinert

Migdalia Melendezcancel

Savannah Moon

Leilani Murawski

Skye Murray

Devan Myers

Melanie Redding

Andrew Rolon

Migdalia Sebren

Kaetlyn Shelton

Matthew Stephan

Faviola Urquiza

Stephanie Vennekotter

Theresa Walder

Yasmine Williams

Fort Riley

Shantoi Baker

Eric Batista

Terry Blount

Louie Cabrera

David Campbell

Shaina Cecil

Kenzie Cockrill

Amaya Delano

David Downs

Angel Enriquez

Cavalry Esteban

Esau Giron-Ramos

Nathanial Glad

Moniqua Hunte

Jessica Jacobs

Maria Labal Marshall

Ashlyn Nielsen

Gabrielle Palacios

Rita Pang

Leah Ramsey

Jazmin Rivera

Christina Rodriguez

Melanie Santoro

Jessica Stawicki

Syna Usi

Garden Plain

Heather Richards

Goodland

Ellee McDaniel

Katie Purvis

Gorham

Madison Pata

Great Bend

Jeunnesse Amendola

Dylan Carrier

Jewelia Depperschmidt

Madeline Dougherty

Jessica Esparza

Ivan Gonzalez

Kassidy Harms

Jaidaah Harris

Christy Huslig

Jordan Keil

Hannah Lane

Hunter Marcum

Samantha Montelongo

Kelsey Neeland

Morgan Olliff

Christian Pierce

Jordan Rector

Aaron Schultz

Shaley Sciacca

Grant Smith

Kelby Titus

Trista Wilt

Mindy Wittig

Kristen Yarmer

Tana Yellowwolf

Hays

Meghan James

Mason Thompson

Hoisington

MyKayla Burgess

Dorian Lueth

Toni Reese

Rheanna Spires

Hope

Tanner Medrano

Junction City

Andrew Allwood

Alexis Barajas

Tiyana Bochmann

Jaden Bradney

Stuart David

Corine Djeuka Nguemfo

Ayi-Lissa Dotson

Meagan Fernandez

Madison Furini

Leighz Gitonga

Charles Hall

Jodi Hendon

Erin Johnson

Silvia Sharp

Avery Whann

Kansas City

Greta Fullerton

LaCygne

Allan Ewalt

Lansing

Megan Batson

Christopher Finney

McKenzie Harrington

Larned

Timothy Escamilla

Johnny Gomez

Shomar Guesby

Christopher Haerich

Shamarri Harmon

Joseph Jones

Kara Kraus

Demetrio Maestas

Davionte Martinez

Cameron Meredith

Cameron Murray

Antony Plaza

Dalton Ruiz

Megan Stelter

Johnny Thach

Juleon Thomas

Moises Villa

Kyle Waymire

Austin Wilson

Kevin Wilson

Liberal

Reyna Gonzalez

Little River

Jeb Sauer

Lyons

Emma Horsch

Manhattan

Tiffany Dull-Huttis

Nathan Emerson

Dalton Engle

Samantha Lindenberg

Guillermo Osorio

Isabel Rodriguez

Milford

John Jones

Kiara Perez

Ogden

Gregory Austin

Otis

Tristen Dean

Ottawa

Chandler Bloomer

Trenton Ferguson

Overland Park

Tristan Charles

Sarah Webb

Paxico

Chase Nelson

Pittsburg

Abdulmohsen Aljufayf

Rebecca Jones

Randolph

Albert De La Garza

Rozel

Dalton Hamby

Rush Center

Jenessa Tammen

Russell

Michaela Conner

Kayla Farmer

Breanna Huffman

Jakeb Reynolds

Janae Schulte

St. John

Christie Blue

Jeffrey Lyon

Anyela Valenzuela

Salina

Lindsey Berg

Bryden Cole

Smith Center

Mikayla Dietz

Sterling

Lucas Weigel

Tonganoxie

Abigail Frye

Topeka

Adyson Crough

Udall

Amanda Whiteman

Valley Center

Asa Unruh

Wakefield

Matthew Zotto

Wamego

Gavin Sauerbrunn



Wichita

Madison Angell

Jaelyn Carter

Jacob Devereaux

Elijae Draper

Tia Kohl

Mikaela Smith

Fort Wainwright, Ak.

Yarielys Roldan-Ramos

Irvine, Calif.

Khalid Alabdulla

Basil El Aasse

Fahad Almohanadi

Hamad Alshuwaiti

Stockton, Calif.

Sarah Bay

Potrero, Calif.

Laura Brown

Elk Grove, Calif.

Grace Middleton

San Diego, Calif.

Fabiola Pineda

Commerce City, Colo.

Braden Carpenter

Greenwood Village, Colo.

Claudia Sumaia

Palm Bay, Fla.

Ajani McPherson

Altamonte Springs, Fla.

Ruel Miller

Plantation, Fla.

Bruno Pontes

Naples, Fla.

Alicia Putman

Lauderdale Lakes, Fla.

Kameliah Style

Fort Stewart, Ga.

Christy Bill

Talking Rock, Ga.

Susan Stephens

Lawrenceville, Ga.

Morgan Toomer

Martinez, Ga.

Priscilla Zertuche

Cedar Falls, Iowa

Talal Babaidhan

West Chicago, Ill.

Carrie Dunmore

Rock Falls, Ill.

Maryssa Nusbaum

Springfield, Ill.

Tyrone Treadwell

Morehead, Ky.

Badr Alkhaldi

Hingham, Mass.

Teresa Walsh

Croswell, Mich.

Erica Krawczyk

Kalamazoo, Mich.

Ahmad Obaid

Southfield, Mich.

Janie Smith

Platte City, Mo.

Jenny Flore

Kansas City, Mo.

Riley Lopez

West Plains, Mo.

Karsyn Smith

Kansas City, Mo.

Molly Tauke

Omaha, Neb.

Cooper Allen

Noah Rheinheimer

Easton Young

Kearney, Neb.

Jake Skala

Lakewood, N.J.

Tova Rosenblatt

Sparks, Nev.

Melinda Moon

Elgin, Okla.

Meghan Coleman

Cherokee, Okla.

Chassidy Congleton

Sperry, Okla.

Cody McElyea

Columbia, S.C.

Sheneida Harvey

Waxahachie, Texas

Cameron Gardner

Alamo, Texas

Roberto Hernandez

San Antonio, Texas

William Spitz

Bishop, Texas

Eric Wayman

Fort Lee, Va.

Elexis Mitchell

Everett, Wa.

Loreena Kim

Military Overseas, APO

Leslie Thompson

Germany

Johanna Behrens

Venezuela

Octavio Carrasco Melendez

Brazil

Mariane Castro Borboleta De Lima

Thales Machado De Souza

Thamires Ferreira Silva Lima

Rayssa Nerez Gomes de Souza

Maria Souza Nunes

Canada

Noah Geekie

Hailey Pop

Chile

Nicolas Andres Torres Masafierro

Ecuador

Domenica Lucia Pena Becerra

Nigeria

Irene Chukwudi

Senegal

Fatou Ndao

Spain

Damia Masdeu

Sweden

Vilma Efraimsson

Thailand

Karnchanit Intanant



Zimbabwe

Tinashe Muzenyi