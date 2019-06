Eagle Media Center-12th and Baker: 1.40

Steve Schneider-North of Albert: .65

Jerry Morganstern-Hoisington: 1.50

Barbara Merry-West of Galatia: .20

Marvin Schneider-South of Rush Center: .70

Great Bend Coop Test Plot W. of Great Bend: 2.04

Phil Grossardt-Bissell’s Point: 1.60

Gerald Atkin-North of Larned: 2.93

Richard Devine-Radium: .85

Kevin Soupiset-Quail Creek: 2.10

Fuller Brush West of Great Bend: 1.90

