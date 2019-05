2019 Area State Track & Field Results

The 2019 Track & Field State Championship is underway at Cessna Stadium in Wichita. Check back here for updated results from area athletes or listen to hourly updates Friday, May 24 and Saturday, May 25 on 100.7 Eagle Country from 9 a.m. to 8 p.m. You can also follow Cole Reif on Twitter for updates at @colereif.

Class 5A

Girls 3200 Meter Run

13. Emilia Diaz, Great Bend – 12:51.42

Girls 4×800 Meter Relay

6. Great Bend – 10:15.88 (McKenna Esfeld, Emma Loomis, Emilia Diaz, Olivia Rugan)

Boys 3200 Meter Run

12. Josh Tomlin, Great Bend – 10:16.47

14. Sage Cauley, Great Bend – 10:24.68

Class 3A

Girls 100 Meter Hurdles – Prelims

5. Bailey Sanders, Hoisington – 16.15 (Qualifies for Finals)

9. Samantha Colson, Hoisington – 16.51 (DNQ)

Girls 100 Meter Hurdles – Finals

5. Bailey Sanders, Hoisington – 16.01

Girls Pole Vault

5. Maleigha Schmidt, Hoisington – 10-06.00

Boys Triple Jump

2. Xavier Robinson, Hoisington – 44-00.25

5. Brock Skelton, Larned – 43-00.00

Boys Long Jump

1. Xavier Robinson, Hoisington – 21-02.25

8. Brock Skelton, Larned – 20-04.00

Class 2A

Girls 3200

5. Erin Hammeke, Ellinwood – 12:28.59

Girls High Jump

7. Lakyn Tenbrink, Ellsworth – 5-00.00

Girls Javelin Throw

3. Tiana Epperson, Ness City – 124-02

15. Rylee Starr, Ness City – 100-08

Girls 4×800 Meter Relay

11. Ness City – 10:53.51 (Taylor Starr, Cynthia Guzman, Zoe Seib, Caidyn Horton)

Boys Pole Vault

Eryk Andalon, Ellsworth – No Height (NH)

Boys 110 Meter Hurdles – Preliminaries

14. Kash Travnichek, Ellsworth – 17.22 (DNQ)

Boys High Jump

10. Kash Travnichek, Ellsworth – J5-08.00

Class 1A

Girls Long Jump

7. Jaden Carlson, Pawnee Heights – 16-02.75

Girls 100 Meter Hurdles – Prelims

12. Kaylie Zimmerman, Little River – 17.10 (DNQ)

Girls High Jump

5. Brooke Smith, Macksville – 5-00.00

Girls 4×800 Meter Relay

9. Central Plains – 10:43.70 (Hannah Redetzue, Jennah Jeffrey, Monica Short, Callie Zink)

Boys 3200

12. Cole Lamatsch, Central Plains – 10:47.96

14. Cayden Brozek, Stafford – 10:53.78

Boys Triple Jump

9. Bronson Rains, Little River – 41-03.25