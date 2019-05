Lady Panther State Swimming Results

Saturday Finals Class 5-1A

200 Yard Medley Relay

11. Great Bend 2:02.14

1) Snapp, Katherine SR 2) Mull, Olivia JR

3) Williams, Ruth SO 4) Jerke, Zoe SO

50 Yard Freestyle

19. Snapp, Aubrey SO Great Bend 26.46

100 Yard Butterfly

20. Williams, Ruth SO Great Bend 1:07.37

Girls 100 Yard Freestyle

15. Snapp, Aubrey SO Great Bend 58.20

200 Yard Freestyle Relay

14. Great Bend 1:49.01

1) Jerke, Zoe SO 2) Boxberger, Brynn SO

3) Williams, Ruth SO 4) Snapp, Aubrey SO

100 Yard Breaststroke

13. Mull, Olivia JR Great Bend 1:15.29

400 Yard Freestyle Relay

18. Great Bend 4:07.14

1) Jerke, Zoe SO 2) Snapp, Katherine SR

3) Williams, Ruth SO 4) Snapp, Aubrey SO