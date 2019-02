Area Sub-State Schedule and Results

Class 5A Boys

Tuesday

7:00 Goddard (3-16) @ Great Bend (8-12)

Thursday

7:00 Great Bend/Goddard winner @ Maize (20-0)

7:00 Goddard Eisenhower (13-7) @ Ark City (12-6)

Class 5A Girls

Monday

6:30 Great Bend (1-19) @ Salina South (6-13)

Wednesday

7:00 Great Bend/South winner @ Goddard (18-1)

7:00 Kapaun Mt. Carmel (10-10) @ Hays (12-6)

Class 3A Hoisington Sub-State

Boys

6:30 Tue – Southeast of Saline (5-14) @ Phillipsburg (17-2)

7:00 Mon – Smoky Valley (7-12) @ Norton (9-12)

7:00 Tue – Lyons (5-15) @ TMP (10-11)

7:00 Tue – Russell (7-13) @ Hoisington (9-10)

Girls

Mon 5:30 – Smoky Valley (4-14) @ Norton (18-2)

Tue 5:00 – Southeast of Saline (11-8) @ Phillipsburg (12-8)

Mon 7:00 – Lyons (6-14) @ Russell (16-4)

Mon 7:00 – Hoisington (5-14) @ TMP (15-5)

Class 3A Southwestern Heights Sub-State

Tuesday Boys

Goodland (1-18) @ Larned (14-6)

Holcomb (8-11) @ Colby (11-8)

Hugoton (13-6) @ Cimarron (5-15)

SW Heights (8-11) @ Scott City (11-8)

Monday Girls

SW Heights (2-17) @ Scott City (13-6)

Hugoton (7-12) @ Larned (8-11)

Holcomb (4-15) @ Cimarron (13-7)

Goodland (4-15) @ Colby (12-7)

Class 2A Sterling Sub-State

Monday Boys

Ell-Saline (3-17) @ Inman (17-2)

Canton-Galva (6-14) @ Bennington (6-13)

Sterling (3-16) @ Sacred Heart (14-5)

Ellsworth (5-14) @ Ellinwood (6-14)

Tuesday Girls

Mon-Ell-Saline (0-19) @ Inman (16-3)

Sacred Heart 9-10) @ Bennington (12-7)

Ellsworth (5-14) @ Sterling (15-4)

Ellinwood (7-13) @ Canton-Galva (13-7)

Class 1A @ Pratt Community Collge

Thursday Girls

6:00 Central Christian (20-2) vs Spearville (18-4)

7:30 South Gray (19-4) vs Cunningham (20-3)

Friday Boys

6:00 Attica (19-4) vs Hodgeman County (14-9)

7:30 St. John (19-4) vs Minneola (12-11)

Saturday Championship Games – Girls 6:00 Boys 7:30

Class 1A @ Dodge City Community College

Thursday Girls

6:00 Ingalls (16-7) vs Pretty Prairie (13-9) South Central (21-2) vs Minneola (9-13)

7:30 South Central (21-2) vs Minneola (9-13)

Friday Boys

6:00 South Gray (22-1) vs Little River (17-6)

7:30 Macksville (17-6) vs South Central (19-4)

Saturday Championship Games – Girls 6:00 Boys 7:30

Class 1A @ Russell High School

Thursday Girls

6:00 Quinter (10-12) vs Rawlins County (16-7)

7:30 Central Plains (23-0) vs Osborne (11-10)

Friday Boys

6:00 Northern Valley (21-2) vs Sylvan United (15-5)

7:30 Osborne (21-0) vs Quinter (7-15)

Saturday Championship Games – Girls 6:00 Boys 7:30

Class 1A @ Wakeeney

Thursday Girls

6:00 Thunder Ridge (19-2) vs Otis-Bison (20-3)

7:30 Rexford-Golden Plains (23-0) vs Dighton (13-10)

Friday Boys

6:00 Wallace County (20-2) vs St. Francis (16-7)

7:30 Central Plains (23-0) vs Stockton (8-14)

Saturday Championship Games – Girls 6:00 Boys 7:30