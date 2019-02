1A Regional Basketball Schedules

Sylvan-Lucas Regional

Thursday Girls Semi-Finals

6:00 Central Plains (19-0) vs Victoria (11-8)

7:30 Otis-Bison (17-2) vs Sylvan-Lucas (13-5)

Friday Boys Semi-Finals

6:00 Central Plains (19-0) vs Victoria (7-12)

7:30 Wilson (12-8) vs Sylvan-Lucas (13-5)

Little River Regional

Thursday Girls Semi-Finals

6:00 Central Christian (17-2) vs St. John (8-12)

7:30 Pretty Prairie (12-8) vs Little River (15-5)

Friday Boys Semi-Finals

6:00 St. John (15-4) vs Central Christian (13-7)

7:30 Little River (16-4) vs Stafford (13-7)

Jetmore Regional

Thursday Girls Semi-Finals

6:00 Kinsley (14-6) vs Ingalls (13-7)

7:30 Spearville (16-2) vs Hodgeman County (9-11)

Friday Boys Semi-Finals

6:00 Macksville (14-5) vs Deerfield (11-9)

7:30 Hodgeman County (13-7) vs Pawnee Heights (11-9)