Shorthanded Panthers go 2-3 at Goddard

Without some of their top wrestlers, the Great Bend Panthers went 2-3 at the Goddard Duals on Saturday.

In order to stay below the maximum number of tournaments that wrestlers are allowed to participate in each season, several wrestlers including state ranked George Weber and Gage Fritz sat out of competition on Saturday.

The Panthers return to action when they host Hays in a Western Conference dual on Thursday.

Goddard 63 Great Bend 15

106: Wyatt Weber (GRBE) over Jayden Miller (GODD) (Fall 1:51)

113: Kolbey Huneycutt (GODD) over John Szot (GRBE) (Fall 4:30)

120: Lucas Glover (GODD) over (GRBE) (For.)

126: Jerrdon Fisher (GODD) over (GRBE) (For.)

132: Logan Davidson (GODD) over Jeffrey Spragis (GRBE) (Dec 7-2)

138: Jace Fisher (GODD) over Ryan Nicholson (GRBE) (Fall 0:28)

145: Cayleb Atkins (GODD) over (GRBE) (For.)

152: Nolan Craine (GODD) over Quinn Hoffman (GRBE) (Fall 4:50)

160: Trevor Dopps (GODD) over Owen Ridgeway (GRBE) (Fall 1:17)

170: Troy Fisher (GODD) over (GRBE) (For.)

182: Cayden Atkins (GODD) over (GRBE) (For.)

195: Andrew Wettengel (GRBE) over JD Bridwell (GODD) (Dec 4-2)

220: Trenton Willert (GODD) over Ever Chavez (GRBE) (Fall 0:53)

285: Kevin Miramontes (GRBE) over (GODD) (For.)

Goddard-Eisenhower 45 Great Bend 27

106: Wyatt Weber (GRBE) over Noah Doud (GOEI) (Fall 1:07)

113: Avery Wolf (GRBE) over (GOEI) (For.)

120: Taylor Matthews (GOEI) over John Szot (GRBE) (Fall 2:59)

126: Chance Holmgren (GOEI) over (GRBE) (For.)

132: Seth Doud (GOEI) over (GRBE) (For.)

138: Mason Levin (GOEI) over Jeffrey Spragis (GRBE) (Dec 8-7)

145: Dakota Cook (GOEI) over Ryan Nicholson (GRBE) (Fall 0:38)

152: Dayne Homegren (GOEI) over Quinn Hoffman (GRBE) (Fall 2:44)

160: Owen Ridgeway (GRBE) over (GOEI) (For.)

170: Scott Heilman (GRBE) over (GOEI) (For.)

182: Double Forfeit

195: Andrew Wettengel (GRBE) over Cole Rader (GOEI) (Dec 4-1)

220: Lj Flax (GOEI) over Ever Chavez (GRBE) (Fall 2:27)

285: Derek Yuza (GOEI) over Kevin Miramontes (GRBE) (Fall 1:48)

Great Bend 45 Liberal 30

106: Kaden Spragis (GRBE) over Dennis Duran (LIBE) (Fall 0:24)

113: John Szot (GRBE) over Irving Mendez (LIBE) (Fall 2:00)

120: Avery Wolf (GRBE) over Julian Covarrubias (LIBE) (Fall 0:39)

126: Cristobal Sanchez (LIBE) over (GRBE) (For.)

132: Jeffrey Spragis (GRBE) over Enrique Franz (LIBE) (Fall 1:38)

138: Ryan Nicholson (GRBE) over Aldo Hernandez (LIBE) (Fall 2:45)

145: Double Forfeit 152: Quinn Hoffman (GRBE) over (LIBE) (For.)

160: Easton Zapien (LIBE) over Owen Ridgeway (GRBE) (Fall 3:48)

170: Scott Heilman (GRBE) over Isaias Crus (LIBE) (Dec 6-0)

182: Francisco Gomez (LIBE) over (GRBE) (For.)

195: Andrew Wettengel (GRBE) over (LIBE) (For.)

220: Jaime Arenivas (LIBE) over Ever Chavez (GRBE) (Fall 1:20)

285: Zeth Mansell (LIBE) over (GRBE) (For.)

Maize 72 Great Bend 0

106: Keton Patterson (MAIZ) over Kaden Spragis (GRBE) (Fall 5:05)

113: Junior Camacho (MAIZ) over (GRBE) (For.)

120: Bennett Blake (MAIZ) over Avery Wolf (GRBE) (Dec 7-5)

126: Cael Moses (MAIZ) over (GRBE) (For.)

132: Aidan Campbell (MAIZ) over Jeffrey Spragis (GRBE) (Fall 1:45)

138: Cayden Hughbanks (MAIZ) over Ryan Nicholson (GRBE) (Fall 1:19)

145: Devin Gomez (MAIZ) over (GRBE) (For.)

152: Christian Sample (MAIZ) over Quinn Hoffman (GRBE) (Dec 9-8)

160: Carson Wheeler (MAIZ) over Owen Ridgeway (GRBE) (Fall 1:29)

170: Ricky Nichols (MAIZ) over Scott Heilman (GRBE) (Fall 4:26)

182: Kyle Haas (MAIZ) over (GRBE) (For.)

195: Brett Jesseph (MAIZ) over Andrew Wettengel (GRBE) (Dec 7-1)

220: Preston Ritter (MAIZ) over Ever Chavez (GRBE) (Dec 4-3)

285: Jacob Quiggle (MAIZ) over (GRBE) (For.)

Great Bend 42 Campus 35

106: Wyatt Weber (GRBE) over Dylan Sheler (WHC) (Dec 9-5)

113: Kale McCracken (WHC) over John Szot (GRBE) (Fall 1:59)

120: Avery Wolf (GRBE) over Elissio Martinez (WHC) (Fall 4:00)

126: Taylor Parrett (WHC) over (GRBE) (For.)

132: Jeffrey Spragis (GRBE) over derek sheler (WHC) (Fall 2:00)

138: Kylar Poort (WHC) over Ryan Nicholson (GRBE) (Fall 0:53)

145: Corbin Williams (WHC) over (GRBE) (For.)

152: Quinn Hoffman (GRBE) over Aiden Williams (WHC) (Fall 2:46)

160: Owen Ridgeway (GRBE) over (WHC) (For.)

170: Scott Heilman (GRBE) over Sabyan Milligan (WHC) (Dec 8-1)

182: Dustin Diaz (WHC) over (GRBE) (For.)

195: Brycen Schroeder (WHC) over Andrew Wettengel (GRBE) (TF 16-0 3:01)

220: Ever Chavez (GRBE) over River Walkingsticke (WHC) (Fall 3:19)

285: Kevin Miramontes (GRBE) over Michael Trimmell (WHC) (Fall 1:22)