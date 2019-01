Great Bend Results from Larned JV Invitational

Results for Great Bend @ Larned (01/26/2019)

Larned JV Invitational Tournament 138: Ryan Nicholson (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Ryan Nicholson (Great Bend) over Michael Lehman (Tribune-Greeley County) (Fall 2:22)

Round 2 – Savior Thornrugh (Dodge City) over Ryan Nicholson (Great Bend) (Fall 1:11)

Round 3 – Ryan Nicholson (Great Bend) over Bryson Enfield (Stafford) (Dec 9-4)

Round 4 – Ryan Nicholson (Great Bend) over Trenton Werth (Hays) (MD 10-2)

3rd Place Match – Ryan Nicholson (Great Bend) over Julian Garcia (Liberal) (Fall 1:39)

Larned JV Invitational Tournament 126: Brannan Schaffer (Great Bend) – 6th

Round 1 – Dylan Fulton (Scott Community) over Brannan Schaffer (Great Bend) (Fall 1:40)

Round 2 – Lucas Hecker (Hays) over Brannan Schaffer (Great Bend) (Fall 5:13)

Round 3 – Ashton Burrows (Hugoton) over Brannan Schaffer (Great Bend) (Fall 1:36)

Round 4 – Corbin Weers (Larned) over Brannan Schaffer (Great Bend) (Fall 4:38)

Round 5 – Curtis Beam (Lakin) over Brannan Schaffer (Great Bend) (Fall 2:29)

Larned JV Invitational Tournament 152: Quinn Hoffman (Great Bend) – 1st

Round 1 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Cody James (Pratt) (Fall 2:54)

Round 2 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Brett Huslig (Pratt) (Fall 2:53)

Round 4 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Iziah Cook (Pratt) (MD 12-4)

Round 5 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Jade Poe (Great Bend) (Fall 0:51)

1st Place Match – Quinn Hoffman (Great Bend) over Samuel Irwin (Scott Community) (Fall 1:54)

Larned JV Invitational Tournament 152: Jade Poe (Great Bend) – 9th

Round 1 – Iziah Cook (Pratt) over Jade Poe (Great Bend) (Fall 1:43)

Round 2 – Cody James (Pratt) over Jade Poe (Great Bend) (Fall 3:43)

Round 3 – Brett Huslig (Pratt) over Jade Poe (Great Bend) (MD 17-6)

Round 5 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Jade Poe (Great Bend) (Fall 0:51)

9th Place Match – Jade Poe (Great Bend) received a bye

Larned JV Invitational Tournament 220: Jacob Roach (Great Bend) – 6th

Round 1 – Santonio Turner (Liberal) over Jacob Roach (Great Bend) (Fall 0:47)

Round 2 – Colter Conger (Hays) over Jacob Roach (Great Bend) (Fall 1:07)

Round 3 – Karson Russel (Hays) over Jacob Roach (Great Bend) (Fall 0:30)

Round 4 – Cutter Hawks (Hugoton) over Jacob Roach (Great Bend) (Fall 1:05)

Round 5 – Brandon Heinrichs (Ulysses) over Jacob Roach (Great Bend) (TF 16-1 4:18)

Larned Girls Tournament 106-113: Jazmin Castellanos (Great Bend) – 4th

Natalie Garza (Great Bend) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Fall 4:12)

Round 1 – Isabel Ortiz (Lakin) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Fall 5:14)

Round 2 – Emily Lovett (Hoisington) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Dec 10-6)

Round 3 – Jazmin Castellanos (Great Bend) over Ali Pierce (Great Bend) (Fall 4:43)

3rd Place Match – Daisy Rayburn (Stafford) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Dec 6-4)

Larned Girls Tournament 106-113: Natalie Garza (Great Bend) – 2nd

Natalie Garza (Great Bend) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Fall 4:12)

Round 1 – Natalie Garza (Great Bend) over Daisy Rayburn (Stafford) (Fall 4:52)

Round 2 – Natalie Garza (Great Bend) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Fall 0:34)

Round 3 – Natalie Garza (Great Bend) received a bye

1st Place Match – Isabel Ortiz (Lakin) over Natalie Garza (Great Bend) (Fall 4:56)

Larned Girls Tournament 106-113: Ali Pierce (Great Bend) – 6th

Round 1 – Ali Pierce (Great Bend) over Emily Lovett (Hoisington) (Fall 3:09)

Round 2 – Isabel Ortiz (Lakin) over Ali Pierce (Great Bend) (Fall 3:08)

Round 3 – Jazmin Castellanos (Great Bend) over Ali Pierce (Great Bend) (Fall 4:43)

5th Place Match – Emily Lovett (Hoisington) over Ali Pierce (Great Bend) (Dec 12-5)

Larned Girls Tournament 106-113: Ashlyn Weber (Great Bend) – 7th

Emily Lovett (Hoisington) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Inj. [time])

Round 2 – Natalie Garza (Great Bend) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Fall 0:34)

Round 3 – Daisy Rayburn (Stafford) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Fall 1:21)

Larned Girls Tournament 120-126: Natasha Reyes (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Makaila Enfield (Stafford) over Natasha Reyes (Great Bend) (MD 14-1)

Round 2 – Natasha Reyes (Great Bend) over Suhelia Rosas (Hugoton) (Fall 2:55)

Round 3 – Jessi Kindscher (Hoisington) over Natasha Reyes (Great Bend) (Fall 0:32)

Larned Girls Tournament 132-138: Marissa Hanrahan (Great Bend) – 4th

Round 1 – Payton Walk (Tribune-Greeley County) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (Fall 1:47)

Round 2 – Marissa Hanrahan (Great Bend) over Maddison McCloskey (Stafford) (Fall 2:27)

Round 3 – Breanna Ridgeway (Great Bend) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (MD 15-5)

Larned Girls Tournament 132-138: Breanna Ridgeway (Great Bend) – 1st

Round 1 – Breanna Ridgeway (Great Bend) over Maddison McCloskey (Stafford) (Fall 0:59)

Round 2 – Breanna Ridgeway (Great Bend) over Payton Walk (Tribune-Greeley County) (Fall 1:38)

Round 3 – Breanna Ridgeway (Great Bend) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (MD 15-5)

Larned Girls Tournament 145-152: Destiny Lewis (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Bailey Sanders (Hoisington) over Destiny Lewis (Great Bend) (Fall 1:22)

Round 2 – Livia Swift (Pratt) over Destiny Lewis (Great Bend) (Fall 1:02)

Larned Girls Tournament 170-220: Brook Jones (Great Bend) – 4th

Round 1 – Kyeal Mogbo (Great Bend) over Brook Jones (Great Bend) (Fall 0:46)

Round 2 – Ava Mull (Larned) over Brook Jones (Great Bend) (Fall 2:32)

Round 3 – Angel Aguilera (Dodge City) over Brook Jones (Great Bend) (Fall 2:49)

Larned Girls Tournament 170-220: Kyeal Mogbo (Great Bend) – 2nd

Round 1 – Kyeal Mogbo (Great Bend) over Brook Jones (Great Bend) (Fall 0:46)

Round 2 – Kyeal Mogbo (Great Bend) over Angel Aguilera (Dodge City) (Fall 0:37)

Round 3 – Ava Mull (Larned) over Kyeal Mogbo (Great Bend) (Fall 0:40)