Great Bend carves out 6th place finish at 42-team Rocky Welton Invitational in Garden City

Team Scores

1 Goddard 220.0

2 Pueblo East 206.0

3 Kearney 176.5

4 Garden City – Brown 141.5

5 Randall 131.5

6 Great Bend 116.5

Great Bend Results

106: Kaden Spragis (Great Bend) – 11th

Champ. Round 2 – Caleb Pavlacka (Andale) over Kaden Spragis (Great Bend) (Fall 1:11)

Cons. Round 2 – Kaden Spragis (Great Bend) over Aaron Price (Scottsbluff) (Fall 1:14)

Cons. Round 3 – Kaden Spragis (Great Bend) over Hayden Fuller (Vista Ridge) (Fall 1:21)

Cons. Round 4 – Colin Bybee (Newton) over Kaden Spragis (Great Bend) (TF 18-1 5:00)

Cons. Round 5 – Quentin Pauda (Ulysses) over Kaden Spragis (Great Bend) (Fall 2:25)

11th Place Match – Kaden Spragis (Great Bend) over Will Bergmann (Lewis – Palmer) (Dec 5-4)

106: Wyatt Weber (Great Bend) – 4th

Champ. Round 1 – Wyatt Weber (Great Bend) over Aaron Price (Scottsbluff) (Fall 0:52)

Champ. Round 2 – Wyatt Weber (Great Bend) over Will Bergmann (Lewis – Palmer) (Fall 3:09)

Quarterfinals – Wyatt Weber (Great Bend) over Brenden Olsen (Silver) (Dec 7-4)

Semifinals – Hayden Mills (Overland Park-Blue Valley Southwest) over Wyatt Weber (Great Bend) (Dec 9-5)

Cons. Semis – Wyatt Weber (Great Bend) over Jeramiah steele (Pomona) (Fall 2:57)

3rd Place Match – Damian Mendez (Dodge City) over Wyatt Weber (Great Bend) (Dec 9-3)

113: Brantley Baldwin (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Vince Marin (Silver) over Brantley Baldwin (Great Bend) (Fall 1:43)

Cons. Round 1 – Brantley Baldwin (Great Bend) received a bye

Cons. Round 2 – Ismael Ramirez (Dodge City) over Brantley Baldwin (Great Bend) (Dec 4-1)

113: John Szot (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Silas Pineda (Garden City) over John Szot (Great Bend) (Fall 1:12)

Cons. Round 1 – John Szot (Great Bend) received a bye

Cons. Round 2 – Corbyn Pauda (Ulysses) over John Szot (Great Bend) (Fall 1:51)

113: Avery Wolf (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Brett Umentum (Overland Park-Blue Valley Southwest) over Avery Wolf (Great Bend) (Fall 3:50)

Cons. Round 1 – Kolbey Huneycutt (Goddard) over Avery Wolf (Great Bend) (Fall 1:57)

126: Carsyn Schooler (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Steven Sellers (Garden City) over Carsyn Schooler (Great Bend) (Dec 8-5)

Cons. Round 2 – Joseph Enockson (Bear Creek) over Carsyn Schooler (Great Bend) (Dec 8-2)

132: Jeffrey Spragis (Great Bend) – 13th

Champ. Round 1 – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Hunter Young (Pueblo West) (Fall 3:59)

Champ. Round 2 – James Ruona (Canon City) over Jeffrey Spragis (Great Bend) (MD 19-6)

Cons. Round 2 – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Ashton Fine (Vista Ridge) (Dec 10-4)

Cons. Round 3 – Zane Rankin (Lamar) over Jeffrey Spragis (Great Bend) (MD 12-4)

Cons. Round 4 – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Edwin Estrada (Dodge City) (Fall 2:11)

13th Place Match – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Creighton Newell (Hays) (Fall 3:09)

138: George Weber (Great Bend) – 3rd

Champ. Round 1 – George Weber (Great Bend) over Diego Abeyta (Silver) (For.)

Champ. Round 2 – George Weber (Great Bend) over Abner Schwab (Pine Creek) (Fall 0:51)

Quarterfinals – George Weber (Great Bend) over Kaden Wren (Scott Community) (SV-1 6-4)

Semifinals – Aaden Valdez (Pueblo East) over George Weber (Great Bend) (MD 13-1)

Cons. Semis – George Weber (Great Bend) over Josh Janas (Garden City) (Fall 4:08)

3rd Place Match – George Weber (Great Bend) over Kaden Wren (Scott Community) (Dec 5-1)

145: Gage Fritz (Great Bend) – 3rd

Champ. Round 1 – Gage Fritz (Great Bend) over Johnny Lazano (Holcomb) (TF 16-0 1:43)

Champ. Round 2 – Gage Fritz (Great Bend) over Dawson Chavez (Andale) (Dec 10-3)

Quarterfinals – Gage Fritz (Great Bend) over Cayleb Atkins (Goddard) (Dec 3-2)

Semifinals – Nick James (Kearney) over Gage Fritz (Great Bend) (Fall 4:39)

Cons. Semis – Gage Fritz (Great Bend) over Dawson Chavez (Andale) (MD 12-1)

3rd Place Match – Gage Fritz (Great Bend) over Cayleb Atkins (Goddard) (Dec 5-3)

152: Alex Randolph (Great Bend) – 3rd

Champ. Round 1 – Alex Randolph (Great Bend) over Jaime Snyder (Vista Ridge) (Fall 1:59)

Champ. Round 2 – Alex Randolph (Great Bend) over Roman Garcia (Ulysses) (Fall 1:23)

Quarterfinals – Alex Randolph (Great Bend) over Ruben Rayas (Dodge City) (Fall 0:32)

Semifinals – Nolan Craine (Goddard) over Alex Randolph (Great Bend) (Fall 4:37)

Cons. Semis – Alex Randolph (Great Bend) over Hayden Crosson (Pueblo West) (Fall 2:14)

3rd Place Match – Alex Randolph (Great Bend) over Tyson Beauperthuy (Doherty) (Dec 10-6)

160: Scott Heilman (Great Bend) – 15th

Champ. Round 1 – Scott Heilman (Great Bend) over Easton Zapien (Liberal) (Dec 2-0)

Champ. Round 2 – Trevor Dopps (Goddard) over Scott Heilman (Great Bend) (Fall 3:02)

Cons. Round 2 – Scott Heilman (Great Bend) over Aidan Quinn (Lenexa-St. James Academy) (Fall 2:34)

Cons. Round 3 – Jarett Nakamura (Pueblo Centennial) over Scott Heilman (Great Bend) (Fall 2:15)

Cons. Round 4 – Jackson McCall (Overland Park-Blue Valley Southwest) over Scott Heilman (Great Bend) (MD 10-0)

15th Place Match – Scott Heilman (Great Bend) over Edgar Aguilar-Espinoza (Garden City) (Dec 7-4)

195: Andrew Wettengel (Great Bend) – 16th

Champ. Round 1 – Andrew Wettengel (Great Bend) over Eyan Villina (Silver) (Dec 6-3)

Champ. Round 2 – Davin Quezada (Pueblo Centennial) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Dec 6-2)

Cons. Round 2 – Andrew Wettengel (Great Bend) over Adolfo Mendoza (Ulysses) (Fall 2:29)

Cons. Round 3 – Jose Aguilera (Liberal) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 4:06)

Cons. Round 4 – Mason Simmons (Belleville-Republic County) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Dec 4-2)

15th Place Match – Mitchell Peabody (La Junta) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 4:44)

220: Ever Chavez (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Tucker Branum (Colby) over Ever Chavez (Great Bend) (Fall 1:54)

Cons. Round 1 – Gage Pruitt (Canon City) over Ever Chavez (Great Bend) (Fall 1:46)

285: Kevin Miramontes (Great Bend) – 10th

Champ. Round 1 – Evan Darville (Dodge City) over Kevin Miramontes (Great Bend) (Fall 0:38)

Cons. Round 1 – Kevin Miramontes (Great Bend) over Jaykob Mills (Randall High School) (Fall 0:27)

Cons. Round 2 – Kevin Miramontes (Great Bend) over Juan Interial (Holcomb) (Fall 2:17)

Cons. Round 3 – Kevin Miramontes (Great Bend) over Zeth Mansell (Liberal) (Fall 1:48)

Cons. Round 4 – Sy Spitz (Lamar) over Kevin Miramontes (Great Bend) (Fall 1:45)

Cons. Round 5 – Kevin Miramontes (Great Bend) over Declan Ryan (Colby) (Fall 4:46)

9th Place Match – Harry Spencer (Lenexa-St. James Academy) over Kevin Miramontes (Great Bend) (Fall 2:31)