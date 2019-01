Panthers 6th at Hays

Team Scores

1 Haysville Campus 175.5

2 McPherson 156.0

3 Pratt 148.0

4 Salina Central 137.5

5 Garden City 131.0

6 Great Bend 130.5

7 Hays 130.0

8 Kapaun 95.5

9 Goddard-Eisenhower 84.5

10 Ulysses 75.0

11 Hoisington 65.0

12 Oakley 56.0

13 Buhler 54.0

14 Trego Community 52.0

15 Phillipsburg 48.0

16 Lakin 43.0

17 Larned 42.0

18 Spring Hill 37.5

19 Ellsworth 35.0

20 Ellis 34.0

21 Russell 32.0

22 Hugoton 31.0

23 Goodland 25.5

24 Thomas More Prep 8.0

Panther Results

106: Wyatt Weber (Great Bend) – 5th

Quarterfinals – Wyatt Weber (Great Bend) over Quentin Boxberger (Hoisington) (Fall 3:00)

Semifinals – Bubba Wright (Wichita-Kapaun Mount Carmel) over Wyatt Weber (Great Bend) (MD 12-0)

Cons. Semis – Dylan Sheler (Hays) over Wyatt Weber (Great Bend) (Dec 9-2)

5th Place Match – Wyatt Weber (Great Bend) over DJ Knox (Goodland) (Fall 1:40)

113: Avery Wolf (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Avery Wolf (Great Bend) over Dillen Hook (Larned) (Fall 2:27)

Quarterfinals – Slade Adam (Salina-Central HS) over Avery Wolf (Great Bend) (Fall 3:00)

Cons. Round 2 – Avery Wolf (Great Bend) over Nicolas Rubio (Hoisington) (Fall 2:31)

Cons. Round 3 – Stephan Baldwin (Russell) over Avery Wolf (Great Bend) (Dec 4-0)

120: John Szot (Great Bend) – DNP

Quarterfinals – Koda Dipman (Pratt) over John Szot (Great Bend) (Fall 0:53)

Cons. Round 2 – John Szot (Great Bend) over Jeadon Bratcher (McPherson) (Fall 0:55)

Cons. Round 3 – Taylor Matthews (Goddard-Eisenhower) over John Szot (Great Bend) (MD 9-0)

126: Carsyn Schooler (Great Bend) – 2nd

Champ. Round 1 – Carsyn Schooler (Great Bend) over Chance Holmgren (Goddard-Eisenhower) (Fall 0:44)

Quarterfinals – Carsyn Schooler (Great Bend) over Dylan Cox (Pratt) (Fall 1:12)

Semifinals – Carsyn Schooler (Great Bend) over Chandler Schoenberger (Russell) (Fall 2:47)

1st Place Match – Drew Burgoon (Salina-Central HS) over Carsyn Schooler (Great Bend) (TB-1 3-1)

132: Jeffrey Spragis (Great Bend) – 1st

Jeffrey Spragis (Great Bend) over Camdon Nickelson (Pratt) (Fall 1:19)

Jeffrey Spragis (Great Bend) over Adam Whitson (Buhler) (SV-1 7-5)

Champ. Round 1 – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Jacob Windholz (Russell) (Fall 3:36)

Quarterfinals – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Logan Jimenez (Wichita-Kapaun Mount Carmel) (MD 11-2)

Semifinals – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Seth Doud (Goddard-Eisenhower) (Fall 1:55)

1st Place Match – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Adam Whitson (Buhler) (SV-1 7-5)

138: George Weber (Great Bend) – 1st

George Weber (Great Bend) over Sam Elliott (Buhler) (MD 9-0)

Champ. Round 1 – George Weber (Great Bend) over Manten Crow (Goodland) (Fall 1:13)

Quarterfinals – George Weber (Great Bend) over Sam Elliott (Buhler) (MD 9-0)

Semifinals – George Weber (Great Bend) over Josh Janas (Garden City) (MD 10-1)

1st Place Match – George Weber (Great Bend) over Nathan Bowen (Hays) (Dec 2-0)

145: Gage Fritz (Great Bend) – 1st

Gage Fritz (Great Bend) over Nick Elliott (Buhler) (MD 9-1)

Champ. Round 1 – Gage Fritz (Great Bend) over Nate Rogers (McPherson) (TF 16-0 2:00)

Quarterfinals – Gage Fritz (Great Bend) over Alonso Martinez (Ulysses) (Fall 1:44)

Semifinals – Gage Fritz (Great Bend) over Wyatt Dickie (Spring Hill) (Dec 11-4)

1st Place Match – Gage Fritz (Great Bend) over Nick Elliott (Buhler) (MD 9-1)

152: Quinn Hoffman (Great Bend) – DNP

Dayne Homegren (Goddard-Eisenhower) over Quinn Hoffman (Great Bend) (Dec 4-3)

Quinn Hoffman (Great Bend) over Landon Summers (Hays) (Dec 5-3)

Cons. Round 1 – Roman Garcia (Ulysses) over Quinn Hoffman (Great Bend) (Fall 2:46)

160: Owen Ridgeway (Great Bend) – DNP

Keith Cassity (Goddard-Eisenhower) over Owen Ridgeway (Great Bend) (Fall 1:34)

Champ. Round 1 – Scott Radke (McPherson) over Owen Ridgeway (Great Bend) (TF 26-11 2:48)