Bluestem Classic/Winter Jam/Mid-Winter Classic Schedule and Results

2019 El Dorado Bluestem Classic

Thursday Schedule

3:00 Wichita Trinity vs Great Bend

4:45 Circle vs Kapaun

6:30 Wichita Collegiate vs El Dorado

8:15 Campus vs Gardner-Edgerton

2019 Hoisington Winter Jam

Monday

Pratt Girls 44 Ellsworth35

Pratt Boys 52 Ellsworth 32

Ellinwood Girls 48 Hoisington 45

Hoisington Boys 49 Ellinwood 22

Tuesday

Otis-Bison Girls 56 Lacrosse 22

Victoria Boys 46 Otis-Bison 42

Russell Girls 55 Victoria 46

Russell Boys 59 Lacrosse 49

Thursday Consolation

3:00PM Lacrosse Girls vs Victoria

4:45PM Otis-Bison Boys vs Lacrosse

6:30PM Hoisington Girls vs Ellsworth

8:15PM Ellinwood Boys vs Ellsworth

Friday Semi-finals

1:00PM Otis-Bison Girls vs Russell

2:45PM Victoria Boys vs Russell

4:30PM Ellinwood Girls vs Pratt

6:15PM Hoisington Boys vs Pratt

2019 St. John Mid-Winter Classic

Tuesday

Central Plains 64 Nickerson 38

St. John 46 Larned 45

Thursday

4:45 Larned vs Nickerson

6:30 Ness City vs K.C. Christian

8:15 Wichita Sunrise vs Macksville