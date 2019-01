Panthers go 4-1 to finish 2nd in Kapaun duals

Results from Saturday’s dual meet at Kapaun Mt. Carmel

Kapaun 34 Great Bend 32

106: Wyatt Weber (GRBE) over Bubba Wright (KMC) (Dec 7-3)

113: Damon Steiner (KMC) over Avery Wolf (GRBE) (Dec 7-0)

120: Austin Moore (GRBE) over Karter Riley (KMC) (Fall 3:06)

126: Carsyn Schooler (GRBE) over Joe Walter (KMC) (MD 12-3)

132: Logan Jimenez (KMC) over Jeffrey Spragis (GRBE) (Dec 3-1)

138: George Weber (GRBE) over Parker McMahon (KMC) (TF 15-0 5:31)

145: Gage Fritz (GRBE) over Miles McMahon (KMC) (Inj. [time])

152: Alex Randolph (GRBE) over Ayden Jimenez (KMC) (Dec 12-5)

160: Owen Ridgeway (GRBE) over Brecken Phipps (KMC) (TF 18-2 2:42)

170: Charlie Frisch (KMC) over Scott Heilman (GRBE) (Fall 1:50)

182: Jaxon Powers (KMC) over (GRBE) (For.)

195: Brogan Klein (KMC) over Andrew Wettengel (GRBE) (MD 11-3)

220: Douglas Bates (KMC) over Ever Chavez (GRBE) (Fall 3:18)

285: Marcus Buchanan (KMC) over (GRBE) (For.)

Great Bend 46 Wichita West 36

106: Wyatt Weber (GRBE) over German Washington (WIWE) (MD 18-4)

113: Avery Wolf (GRBE) over (WIWE) (For.)

120: Ronald McKnight (WIWE) over Austin Moore (GRBE) (Fall 3:26)

126: Carsyn Schooler (GRBE) over Domonick Serna (WIWE) (Fall 2:34)

132: Jeffrey Spragis (GRBE) over (WIWE) (For.)

138: George Weber (GRBE) over (WIWE) (For.)

145: Gage Fritz (GRBE) over Tony Lloyd (WIWE) (Fall 2:24)

152: Alex Randolph (GRBE) over Shakur Johnson (WIWE) (Fall 0:26)

160: Samuel Rushin (WIWE) over Owen Ridgeway (GRBE) (Fall 0:42)

170: Quentin Saunders (WIWE) over (GRBE) (For.)

182: Jerome Ragin (WIWE) over (GRBE) (For.)

195: Andrew Wettengel (GRBE) over (WIWE) (For.)

220: Mario Perez (WIWE) over (GRBE) (For.)

285: Deshawn Nichols (WIWE) over (GRBE) (For.)

Great Bend 66 Wichita North 12

106: Wyatt Weber (GRBE) over Angel Ibarra (WINO) (Fall 0:54)

113: Avery Wolf (GRBE) over Dialeen French (WINO) (Fall 0:51)

120: Austin Moore (GRBE) over Adam Powell (WINO) (Fall 2:33)

126: Carsyn Schooler (GRBE) over Francisco Ibarra (WINO) (Fall 3:07)

132: Jeffrey Spragis (GRBE) over Carl Zachare (WINO) (Fall 1:14)

138: George Weber (GRBE) over Leon Casteneda (WINO) (Fall 0:47)

145: Gage Fritz (GRBE) over (WINO) (For.)

152: Alex Randolph (GRBE) over Angel Martinez (WINO) (Fall 3:48)

160: Owen Ridgeway (GRBE) over Ricky Garza (WINO) (Fall 3:03)

170: Scott Heilman (GRBE) over Tayton Jenkins (WINO) (Dec 6-2)

182: Teon Hicks (WINO) over (GRBE) (For.)

195: Andrew Wettengel (GRBE) over (WINO) (For.)

220: Ever Chavez (GRBE) over Salvador Ornelas (WINO) (Dec 7-4)

285: Bishop Britt (WINO) over (GRBE) (For.)

Great Bend 47 Olathe Northwest 30

106: Wyatt Weber (GRBE) over Nick Savage (OLNO) (Fall 4:21)

113: Brady Pullman (OLNO) over Avery Wolf (GRBE) (Dec 6-0)

120: Caden Howard (OLNO) over Austin Moore (GRBE) (Fall 0:59)

126: Carsyn Schooler (GRBE) over Quintin Talbert (OLNO) (Inj. [time])

132: Jeffrey Spragis (GRBE) over Vlad Honc (OLNO) (Fall 3:47)

138: George Weber (GRBE) over Henry Boutwell (OLNO) (Fall 1:23)

145: Gage Fritz (GRBE) over B Hestand (OLNO) (Fall 1:46)

152: Alex Randolph (GRBE) over J Redmond (OLNO) (Fall 3:25)

160: Owen Ridgeway (GRBE) over J Herl (OLNO) (TF 15-0 4:00)

170: Alex Baiza (OLNO) over Scott Heilman (GRBE) (Fall 3:27)

182: Michael Thomann (OLNO) over (GRBE) (For.)

195: Andrew Wettengel (GRBE) over S Evans (OLNO) (Fall 4:19)

220: Cade Conover (OLNO) over Ever Chavez (GRBE) (Dec 7-5)

285: C McCall (OLNO) over (GRBE) (For.)

Great Bend 50 Topeka Seaman 24

106: Wyatt Weber (GRBE) over Austin Lady (TOSE) (Fall 0:45)

113: Avery Wolf (GRBE) over Chandler Buessing (TOSE) (Fall 1:28)

120: Kyle Adams (TOSE) over Austin Moore (GRBE) (Dec 5-4)

126: Carsyn Schooler (GRBE) over Cameron Smith (TOSE) (MD 11-1)

132: Jeffrey Spragis (GRBE) over Corbin Gilfillan (TOSE) (Fall 1:03)

138: George Weber (GRBE) over Landon Willard (TOSE) (Fall 0:59)

145: Gage Fritz (GRBE) over Cadin Worcester (TOSE) (TF 16-0 2:00)

152: Alex Randolph (GRBE) over Baily Meredith (TOSE) (TF 17-1 5:51)

160: Dylan Williams (TOSE) over Owen Ridgeway (GRBE) (Fall 1:27)

170: Scott Heilman (GRBE) over Evan Scragg (TOSE) (Fall 0:49)

182: Blake Smith (TOSE) over (GRBE) (For.)

195: Andrew Wettengel (GRBE) over (TOSE) (For.)

220: Ezra Shove (TOSE) over Ever Chavez (GRBE) (Dec 6-4)

285: Jared Kerr (TOSE) over (GRBE) (For.)