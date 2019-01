Panthers 3rd at Dodge City

Team Scores

1 Manhattan High School 203.0

2 Dodge City High School 176.0

3 Great Bend High School 158.5

4 Garden City High School 135.5

5 Valley Center 117.5

6 Emporia 102.0

7 Gardner Edgerton 94.5

106: Kaden Spragis (Great Bend) – 3rd

Wyatt Weber (Great Bend) over Kaden Spragis (Great Bend) (MD 12-2)

Round 1 – Damian Mendez (Dodge City) over Kaden Spragis (Great Bend) (Fall 1:35)

Round 2 – Kaden Spragis (Great Bend) over Jantzen Borge (Manhattan) (Fall 0:56)

Round 3 – Kaden Spragis (Great Bend) over Carlos Ramos-Reyes (Garden City) (Fall 1:07)

3rd Place Match – Kaden Spragis (Great Bend) over Brooks Sauder (Emporia) (Fall 1:12)

106: Wyatt Weber (Great Bend) – 2nd

Wyatt Weber (Great Bend) over Kaden Spragis (Great Bend) (MD 12-2)

Round 1 – Wyatt Weber (Great Bend) over Seth Reddin (Gardner-Edgerton) (Fall 1:06)

Round 3 – Wyatt Weber (Great Bend) over Brooks Sauder (Emporia) (Fall 0:58)

1st Place Match – Damian Mendez (Dodge City) over Wyatt Weber (Great Bend) (MD 10-2)

113: Avery Wolf (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Ben Caver (Valley Center) over Avery Wolf (Great Bend) (Dec 5-4)

Round 3 – Avery Wolf (Great Bend) over Adrian Smith (Valley Center) (Fall 0:57)

Round 4 – Easton Taylor (Manhattan) over Avery Wolf (Great Bend) (MD 13-2)

Round 5 – Avery Wolf (Great Bend) over Brecken Ralston (Garden City) (Fall 0:16)

120: Drew Liles (Great Bend) – 2nd

Drew Liles (Great Bend) over Silas Pineda (Garden City) (Dec 2-0)

Round 1 – Drew Liles (Great Bend) over David Schaefer (Emporia) (Fall 0:57)

Round 2 – Drew Liles (Great Bend) over Alyeus Craig (Valley Center) (Dec 7-2)

Round 3 – Tate Sauder (Manhattan) over Drew Liles (Great Bend) (Dec 8-6)

1st Place Match – Couy Weil (Dodge City) over Drew Liles (Great Bend) (Dec 4-3)

120: Austin Moore (Great Bend) – 6th

Austin Moore (Great Bend) over David Schaefer (Emporia) (Dec 6-2)

Round 1 – Silas Pineda (Garden City) over Austin Moore (Great Bend) (Fall 0:44)

Round 2 – Couy Weil (Dodge City) over Austin Moore (Great Bend) (Fall 2:30)

Round 3 – Austin Moore (Great Bend) over Lucas Anderson (Gardner-Edgerton) (Fall 2:47)

5th Place Match – Alyeus Craig (Valley Center) over Austin Moore (Great Bend) (Fall 0:22)

126: Carsyn Schooler (Great Bend) – 2nd

Carsyn Schooler (Great Bend) over Steven Sellers (Garden City) (Dec 7-2)

Round 1 – Carsyn Schooler (Great Bend) over Ben Dunlap (Garden City) (Fall 1:25)

Round 2 – Carsyn Schooler (Great Bend) over Sebastian Rodriguez (Garden City) (Fall 3:03)

Round 3 – Carsyn Schooler (Great Bend) over Danny Rojas (Dodge City) (MD 11-2)

1st Place Match – Diago Hernandez (Garden City) over Carsyn Schooler (Great Bend) (Dec 3-2)

132: Skylar Burkes (Great Bend) – 7th

Julian Martinez (Garden City) over Skylar Burkes (Great Bend) (Dec 6-5)

Round 1 – Blaisen Bammes (Manhattan) over Skylar Burkes (Great Bend) (Dec 13-8)

Round 2 – Jacob Holt (Garden City) over Skylar Burkes (Great Bend) (MD 14-5)

Round 3 – Skylar Burkes (Great Bend) over Travis Rangel (Emporia) (Fall 5:35)

7th Place Match – Skylar Burkes (Great Bend) over Travis Rangel (Emporia) (For.)

138: George Weber (Great Bend) – 1st

George Weber (Great Bend) over Jacob Mitchell (Manhattan) (Dec 9-3)

Round 1 – George Weber (Great Bend) over Trey Simons (Emporia) (Fall 0:55)

Round 2 – George Weber (Great Bend) over Erik Dominguez (Garden City) (Fall 2:12)

1st Place Match – George Weber (Great Bend) over Garrett Edwards (Dodge City) (Dec 5-1)

145: Gage Fritz (Great Bend) – 1st

Gage Fritz (Great Bend) over Josh Janas (Garden City) (Fall 3:23)

Round 2 – Gage Fritz (Great Bend) over Tate Schurle (Valley Center) (TF 18-3 5:57)

Round 3 – Gage Fritz (Great Bend) over Darius Island-Jones (Manhattan) (Dec 7-1)

1st Place Match – Gage Fritz (Great Bend) over Darius Island-Jones (Manhattan) (MD 12-0)

152: Alex Randolph (Great Bend) – 1st

Round 1 – Alex Randolph (Great Bend) over Dillon Moler (Valley Center) (Fall 4:35)

Round 2 – Alex Randolph (Great Bend) over Josh Bertholf (Dodge City) (Fall 1:25)

Round 4 – Alex Randolph (Great Bend) over Ethan Garate (Emporia) (Fall 2:16)

Round 5 – Ruben Rayas (Dodge City) over Alex Randolph (Great Bend) (Fall 1:00)

1st Place Match – Alex Randolph (Great Bend) over AJ Rodriguez (Gardner-Edgerton) (Fall 3:10)

152: Owen Ridgeway (Great Bend) – 7th

Round 1 – Daron Island-Jones (Manhattan) over Owen Ridgeway (Great Bend) (Fall 3:02)

Round 4 – AJ Rodriguez (Gardner-Edgerton) over Owen Ridgeway (Great Bend) (Fall 3:17)

Round 5 – Elijahblu Ruiz-Hernandez (Garden City) over Owen Ridgeway (Great Bend) (Fall 5:06)

7th Place Match – Owen Ridgeway (Great Bend) over Josh Bertholf (Dodge City) (Fall 4:25)

160: Scott Heilman (Great Bend) – 4th

Jashon Taylor (Dodge City) over Scott Heilman (Great Bend) (Fall 3:41)

Round 1 – Scott Heilman (Great Bend) over Jake Sarbaum (Valley Center) (Dec 7-2)

Round 2 – Bubba Wilson (Manhattan) over Scott Heilman (Great Bend) (Fall 1:23)

3rd Place Match – Isaac Huber (Emporia) over Scott Heilman (Great Bend) (Fall 5:18)

195: Andrew Wettengel (Great Bend) – 7th

Noah Short (Gardner-Edgerton) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Dec 5-1)

Round 1 – Alexavier Rodriguez (Garden City) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 1:50)

Round 2 – Dallas Gould (Valley Center) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 4:58)

Round 3 – Tyler Gonzalez (Dodge City) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Dec 5-4)

7th Place Match – Andrew Wettengel (Great Bend) over D`Anthony Vontress (Dodge City) (MD 13-4)

220: Ever Chavez (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Ever Chavez (Great Bend) over Andy Alonzo (Valley Center) (Fall 2:00)

Round 2 – Whitney Hall (Emporia) over Ever Chavez (Great Bend) (Dec 6-0)

Round 3 – Christian Schlepp (Manhattan) over Ever Chavez (Great Bend) (Fall 1:45)

Round 5 – Ever Chavez (Great Bend) over Tyler May (Garden City) (Inj. [time])

285: Kevin Miramontes (Great Bend) – 7th

Round 1 – Dalton Leek (Emporia) over Kevin Miramontes (Great Bend) (Dec 5-3)

Round 3 – Shawn Waters (Gardner-Edgerton) over Kevin Miramontes (Great Bend) (Fall 1:56)

Round 4 – Evan Darville (Dodge City) over Kevin Miramontes (Great Bend) (Fall 1:07)

Round 5 – Kevin Miramontes (Great Bend) over Julian Facio (Garden City) (Fall 4:42)

7th Place Match – Kevin Miramontes (Great Bend) over A.J. Bunning (Manhattan) (Fall 3:17)