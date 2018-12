Panthers knock off Dodge City 38-34 in WAC dual

The 6th ranked Great Bend Panthers picked up a big road victory last night as they beat Dodge City 38-35 in a Western Athletic Conference dual in Dodge.

Great Bend 38 Dodge City 34

138: Garrett Edwards (DOCI) over Skylar Burkes (GRBE) (MD 14-5)

145: George Weber (GRBE) over Juan Avalos (DOCI) (Fall 3:06)

152: Gage Fritz (GRBE) over Marcelino Otero (DOCI) (TF 20-4 5:19)

160: Alex Randolph (GRBE) over Josh Bertholf (DOCI) (Fall 4:24)

170: Jashon Taylor (DOCI) over Jacob Meeks (GRBE) (Dec 7-4)

182: Ryan Parga (DOCI) over Eli Witte (GRBE) (Fall 3:25)

195: Julian Galindo (DOCI) over Andrew Wettengel (GRBE) (Dec 4-1)

220: Ever Chavez (GRBE) over Isaac Stevens (DOCI) (Dec 5-1)

285: Evan Darville (DOCI) over Kevin Miramontes (GRBE) (Fall 2:34)

106: Damian Mendez (DOCI) over Kaden Spragis (GRBE) (Fall 2:39)

113: John Szot (GRBE) over (DOCI) (For.)

120: Couy Weil (DOCI) over Austin Moore (GRBE) (Fall 1:57)

126: Drew Liles (GRBE) over Miguel Aguilera (DOCI) (Fall 2:24)

132: Carsyn Schooler (GRBE) over Edwin Estrada (DOCI) (Fall 1:45)