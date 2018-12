Results from Saturday’s Varsity Girls and J.V. Boys Tournament

Results for Great Bend @ Great Bend JV & Girls Varsity Tournament (12/08/2018) JV 106: Josh Bailey (Great Bend) - 6th Round 2 - Dalton Weber (Pratt) over Josh Bailey (Great Bend) (Fall 2:05) Round 4 - Cayden Bouse (Great Bend) over Josh Bailey (Great Bend) (Dec 7-1) Round 5 - Josh Bailey (Great Bend) over Ahsten Danner (Lyons) (Fall 4:15) 5th Place Match - Anthony Quintana (Larned) over Josh Bailey (Great Bend) (Fall 2:31) JV 106: Brantley Baldwin (Great Bend) - 1st Round 1 - Brantley Baldwin (Great Bend) over Ashton McAlister (Nickerson) (Fall 0:25) Round 3 - Brantley Baldwin (Great Bend) over Anthony Quintana (Larned) (Dec 6-4) Round 4 - Brantley Baldwin (Great Bend) over Devon Mayfield (Hays) (Fall 0:58) Round 5 - Brantley Baldwin (Great Bend) over Kaden Spragis (Great Bend) (Dec 3-0) 1st Place Match - Brantley Baldwin (Great Bend) over Dalton Weber (Pratt) (Dec 7-0) JV 106: Cayden Bouse (Great Bend) - 4th Round 1 - Cayden Bouse (Great Bend) over Ahsten Danner (Lyons) (Fall 2:19) Round 4 - Cayden Bouse (Great Bend) over Josh Bailey (Great Bend) (Dec 7-1) Round 5 - Dalton Weber (Pratt) over Cayden Bouse (Great Bend) (Fall 1:25) 3rd Place Match - Kaden Spragis (Great Bend) over Cayden Bouse (Great Bend) (Fall 2:51) JV 106: Kaden Spragis (Great Bend) - 3rd Round 2 - Kaden Spragis (Great Bend) over Devon Mayfield (Hays) (Fall 0:21) Round 3 - Kaden Spragis (Great Bend) over Ashton McAlister (Nickerson) (Fall 0:16) Round 4 - Kaden Spragis (Great Bend) over Anthony Quintana (Larned) (Fall 4:09) Round 5 - Brantley Baldwin (Great Bend) over Kaden Spragis (Great Bend) (Dec 3-0) 3rd Place Match - Kaden Spragis (Great Bend) over Cayden Bouse (Great Bend) (Fall 2:51) JV 113: Jesse Jackson (Great Bend) - 4th John Szot (Great Bend) over Jesse Jackson (Great Bend) (Fall 1:14) Round 2 - Jesse Jackson (Great Bend) over Korbin Shepherd (Great Bend) (Fall 0:34) Round 3 - Gannon Winter (Hays) over Jesse Jackson (Great Bend) (Fall 0:25) 3rd Place Match - Camden Beyer (Wichita-Haysville Campus) over Jesse Jackson (Great Bend) (Fall 1:50) JV 113: Korbin Shepherd (Great Bend) - 7th Tyce Forcella (Andover Central) over Korbin Shepherd (Great Bend) (Fall 2:28) Round 1 - Gannon Winter (Hays) over Korbin Shepherd (Great Bend) (Fall 0:36) Round 2 - Jesse Jackson (Great Bend) over Korbin Shepherd (Great Bend) (Fall 0:34) JV 113: John Szot (Great Bend) - 1st John Szot (Great Bend) over Jesse Jackson (Great Bend) (Fall 1:14) Round 1 - John Szot (Great Bend) over Tyce Forcella (Andover Central) (Fall 0:00) Round 2 - John Szot (Great Bend) over Moses Ramirez (Hays) (Fall 0:29) Round 3 - John Szot (Great Bend) over Camden Beyer (Wichita-Haysville Campus) (Fall 1:55) 1st Place Match - John Szot (Great Bend) over Gannon Winter (Hays) (Dec 5-0) JV 138 B: Ryan Nicholson (Great Bend) - 1st Ryan Nicholson (Great Bend) over Bryson Enfield (Stafford) (Fall 3:40) Round 1 - Ryan Nicholson (Great Bend) over Jacob Tschohl (Andover Central) (Fall 1:53) Round 2 - Ryan Nicholson (Great Bend) over Michael Santillan (McPherson) (Fall 0:33) Round 3 - Ryan Nicholson (Great Bend) over Trenton Werth (Hays) (Fall 3:39) 1st Place Match - Ryan Nicholson (Great Bend) over Dylan Cunningham (Buhler) (Dec 5-4) JV 145: Owen Ridgeway (Great Bend) - 1st Owen Ridgeway (Great Bend) over Gavin Garza (WaKeeney-Trego Community) (Fall 2:37) Round 1 - Owen Ridgeway (Great Bend) over Adrien Weesner (Buhler) (Fall 2:53) Round 2 - Owen Ridgeway (Great Bend) over Blake Stieben (Hays) (MD 12-4) Round 3 - Owen Ridgeway (Great Bend) over Anthony Roddy (Wichita-Haysville Campus) (Fall 1:22) 1st Place Match - Owen Ridgeway (Great Bend) over Blake Stieben (Hays) (MD 12-3) JV 152 A: Quinn Hoffman (Great Bend) - 1st Round 1 - Quinn Hoffman (Great Bend) over Brayden Grizzle (Hays) (Fall 3:35) Round 2 - Quinn Hoffman (Great Bend) over Kaden Thieme (Pratt) (Fall 3:45) Round 3 - Quinn Hoffman (Great Bend) over Jason Schowengerdt (McPherson) (Fall 2:36) Round 4 - Quinn Hoffman (Great Bend) over Jeremy Garner (Hays) (Fall 0:11) Round 5 - Quinn Hoffman (Great Bend) over Iziah Cook (Pratt) (Dec 8-1) JV 152 B: Jade Poe (Great Bend) - 2nd Round 1 - Jade Poe (Great Bend) over Sam Baldyga (Hoisington) (Fall 3:52) Round 2 - Jade Poe (Great Bend) over Camron Hicks (Buhler) (Dec 5-0) Round 3 - Jade Poe (Great Bend) over Dakota Pfeifer (Hays) (Fall 2:23) Round 4 - Jade Poe (Great Bend) over Daryon Boone (Wichita-Haysville Campus) (Fall 0:38) Round 5 - Brett Huslig (Pratt) over Jade Poe (Great Bend) (Fall 4:15) JV 170-182B: Julian Love (Great Bend) - 5th Round 1 - Nick Rojas (Hays) over Julian Love (Great Bend) (Fall 3:54) Round 2 - Julian Love (Great Bend) over Jarett Seeman (Larned) (For.) Round 3 - Gabe Cruz (Buhler) over Julian Love (Great Bend) (Inj. [time]) Round 4 - Connor Cunningham (Andover Central) over Julian Love (Great Bend) (For.) Round 5 - TayShaun Birch (Hays) over Julian Love (Great Bend) (For.) JV 220 B: Jacob Roach (Great Bend) - 2nd Jacob Roach (Great Bend) over Evan Mann (Wichita-Haysville Campus) (Fall 4:55) Round 1 - Jacob Roach (Great Bend) over Joseph Hopkins (Wichita-Haysville Campus) (Fall 1:34) Round 3 - Jacob Roach (Great Bend) over Draven Brown (Hays) (Dec 4-2) 1st Place Match - Salem Lowe (Stafford) over Jacob Roach (Great Bend) (Fall 0:51) JV 120 A: Austin Moore (Great Bend) - 5th Round 2 - Ellisso Martinez (Wichita-Haysville Campus) over Austin Moore (Great Bend) (Dec 6-0) Round 3 - Austin Moore (Great Bend) over Mason Cooper (Mulvane) (Fall 1:18) Round 4 - Austin Moore (Great Bend) over Jajuan Dawson (Wichita-South) (Fall 2:45) Round 5 - Carlos Rodriguez (Pratt) over Austin Moore (Great Bend) (Fall 2:24) 5th Place Match - Austin Moore (Great Bend) over Corbin Weers (Larned) (TF 16-0 3:00) JV 120 B: Brannan Schaffer (Great Bend) - 4th Round 1 - Brannan Schaffer (Great Bend) over Dawson Arnold (WaKeeney-Trego Community) (MD 14-3) Round 4 - Brannan Schaffer (Great Bend) over Brendan Wright (WaKeeney-Trego Community) (Dec 11-8) Round 5 - Ian Doss (Hoisington) over Brannan Schaffer (Great Bend) (Dec 5-2) 3rd Place Match - Matt Snow (Nickerson) over Brannan Schaffer (Great Bend) (MD 12-3) JV 132 A: Skylar Burkes (Great Bend) - 1st Skylar Burkes (Great Bend) over Conner Walker (Pratt) (Fall 2:19) Round 1 - Skylar Burkes (Great Bend) over Corben Giles (Nickerson) (Fall 4:38) Round 2 - Skylar Burkes (Great Bend) over Andrew Brummet (Mulvane) (Dec 7-0) Round 3 - Skylar Burkes (Great Bend) over Aydan Davis (Hoisington) (Fall 0:49) 1st Place Match - Skylar Burkes (Great Bend) over Andrew Brummet (Mulvane) (MD 10-1) JV 285: Kamden Kennon (Great Bend) - 10th Round 1 - Hunter Scott (Mulvane) over Kamden Kennon (Great Bend) (Fall 0:50) Round 2 - Jerome Edwards (Wichita-Haysville Campus) over Kamden Kennon (Great Bend) (Inj. [time]) Round 3 - Jesus Ornelas (Pratt) over Kamden Kennon (Great Bend) (Inj. [time]) Round 5 - Logan Service (Stafford) over Kamden Kennon (Great Bend) (For.) 9th Place Match - Braiden Schwerdtfeger (Lyons) over Kamden Kennon (Great Bend) (For.) Girls 106: Natalie Garza (Great Bend) - 3rd Round 1 - Natalie Garza (Great Bend) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Fall 1:42) Round 3 - Natalie Garza (Great Bend) over Alexa Roberts (Pratt) (Fall 0:32) Round 4 - Natalie Garza (Great Bend) over Riley Baker (McPherson) (Fall 2:03) Round 5 - Amelia Martinez (Holcomb) over Natalie Garza (Great Bend) (Fall 2:27) 3rd Place Match - Natalie Garza (Great Bend) over Daisy Rayburn (Stafford) (Fall 2:48) Girls 106: Ali Pierce (Great Bend) - 7th Round 1 - Daisy Rayburn (Stafford) over Ali Pierce (Great Bend) (SV-1 13-11) Round 2 - Aubree Martins (McPherson) over Ali Pierce (Great Bend) (Fall 2:26) Round 3 - Trinity Tauer (Spring Hill) over Ali Pierce (Great Bend) (Dec 2-0) Round 4 - Ali Pierce (Great Bend) over Azalea Solis (Wichita-Haysville Campus) (Dec 11-9) 7th Place Match - Ali Pierce (Great Bend) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Fall 4:00) Girls 106: Ashlyn Weber (Great Bend) - 8th Round 1 - Natalie Garza (Great Bend) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Fall 1:42) Round 2 - Ashlyn Weber (Great Bend) over Alexa Roberts (Pratt) (Fall 2:15) Round 3 - Amelia Martinez (Holcomb) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Fall 0:41) Round 5 - Riley Baker (McPherson) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Fall 2:18) 7th Place Match - Ali Pierce (Great Bend) over Ashlyn Weber (Great Bend) (Fall 4:00) Girls 113: Jazmin Castellanos (Great Bend) - 4th Round 1 - Jazmin Castellanos (Great Bend) over Rachel Harmon (Buhler) (MD 15-4) Round 3 - Catalina Palacios (McPherson) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Dec 11-7) Round 5 - Jazmin Castellanos (Great Bend) over Joana Soaria (Lyons) (Fall 2:34) 3rd Place Match - Miriya Scott (Great Bend) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Fall 3:32) Girls 113: Natasha Reyes (Great Bend) - 9th Round 1 - Annah Turner-Simon (McPherson) over Natasha Reyes (Great Bend) (Fall 0:22) Round 2 - Emily Lovett (Hoisington) over Natasha Reyes (Great Bend) (TF 25-8 0:00) Round 4 - Jessi Kindscher (Hoisington) over Natasha Reyes (Great Bend) (Fall 1:56) Round 5 - Miriya Scott (Great Bend) over Natasha Reyes (Great Bend) (Fall 0:59) Girls 113: Miriya Scott (Great Bend) - 3rd Round 1 - Miriya Scott (Great Bend) over Jessi Kindscher (Hoisington) (Fall 3:46) Round 2 - Annah Turner-Simon (McPherson) over Miriya Scott (Great Bend) (Dec 5-1) Round 3 - Miriya Scott (Great Bend) over Emily Lovett (Hoisington) (Fall 1:44) Round 5 - Miriya Scott (Great Bend) over Natasha Reyes (Great Bend) (Fall 0:59) 3rd Place Match - Miriya Scott (Great Bend) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Fall 3:32) Girls 120: Mady Bittner (Great Bend) - 3rd Round 2 - Mady Bittner (Great Bend) over SCRATCH SCRATCH (Douglass) (For.) Round 3 - Mady Bittner (Great Bend) over Kaleigh Marbut (McPherson) (Dec 4-2) Round 4 - Mady Bittner (Great Bend) over Noelle Jandwa (Wichita-Haysville Campus) (Fall 0:28) Round 5 - Payton Warkentin (Buhler) over Mady Bittner (Great Bend) (Fall 0:33) 3rd Place Match - Mady Bittner (Great Bend) over Raegan Stinemetz (Spring Hill) (Fall 2:49) Girls 126-132: Breanna Ridgeway (Great Bend) - 2nd Breanna Ridgeway (Great Bend) over Neaveh Tauer (Spring Hill) (Fall 0:21) Round 1 - Breanna Ridgeway (Great Bend) over Erin Allen (Wichita-South) (Fall 0:17) Round 2 - Breanna Ridgeway (Great Bend) over Arianna Gomez (Holcomb) (Fall 1:27) Round 3 - Breanna Ridgeway (Great Bend) over Olivia McNeal (Wichita-Haysville Campus) (Dec 10-5) 1st Place Match - Olivia McNeal (Wichita-Haysville Campus) over Breanna Ridgeway (Great Bend) (TB-1 6-5) Girls 138: Marissa Hanrahan (Great Bend) - 4th Haley Schafer (McPherson) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (Fall 1:47) Round 1 - Marissa Hanrahan (Great Bend) over Izabella Barker (Pratt) (Fall 2:15) Round 2 - Jaycee Rausch (McPherson) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (Fall 2:52) 3rd Place Match - Jaycee Rausch (McPherson) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (Fall 2:16) Girls 152: Destiny Lewis (Great Bend) - 6th Destiny Lewis (Great Bend) over Mahala Sanchez (Great Bend) (Fall 1:21) Round 1 - Holli Giddings (McPherson) over Destiny Lewis (Great Bend) (Fall 0:15) Round 2 - Jewella Cokeley (Douglass) over Destiny Lewis (Great Bend) (Fall 0:39) 5th Place Match - Sierra Nigh (McPherson) over Destiny Lewis (Great Bend) (Fall 1:51) Girls 152: Mahala Sanchez (Great Bend) - 7th Destiny Lewis (Great Bend) over Mahala Sanchez (Great Bend) (Fall 1:21) Round 1 - Sailor Peterson (McPherson) over Mahala Sanchez (Great Bend) (Fall 2:53) Round 2 - Taryn Norstrom (Canton-Galva) over Mahala Sanchez (Great Bend) (Fall 0:35) Round 3 - Sierra Nigh (McPherson) over Mahala Sanchez (Great Bend) (Fall 2:00) Girls 182: Brook Jones (Great Bend) - 3rd Round 1 - Madison Skytte (McPherson) over Brook Jones (Great Bend) (Fall 0:27) Round 2 - Brook Jones (Great Bend) over Hayleigh Diffley (Spring Hill) (Fall 0:44) Round 3 - Brook Jones (Great Bend) over Marysol Astorga (Dodge City) (Fall 2:57) Round 5 - Kyeal Mogbo (Great Bend) over Brook Jones (Great Bend) (Fall 3:19) Girls 182: Kyeal Mogbo (Great Bend) - 2nd Round 1 - Kyeal Mogbo (Great Bend) over Hayleigh Diffley (Spring Hill) (Fall 0:01) Round 3 - Madison Skytte (McPherson) over Kyeal Mogbo (Great Bend) (Fall 1:27) Round 4 - Kyeal Mogbo (Great Bend) over Marysol Astorga (Dodge City) (Fall 2:23) Round 5 - Kyeal Mogbo (Great Bend) over Brook Jones (Great Bend) (Fall 3:19)

