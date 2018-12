Panthers win 2nd Straight Tournament; Liles most valuable wrestler

66th Douglass Goodwill Invitational

Team Scores

1 Great Bend 188

2. Derby 168

3. Pratt 142

4. Newton 140

5. Augusta 101

6. Goddard Eisenhower 94

7. Wichita South 68

8. Andover Central 62

9. Douglas 57.5

10. Buhler 52

11. Wichita Southeast 50

12. Wichita Heights 28

106: Wyatt Weber (Great Bend) – 2nd

Quarterfinals – Wyatt Weber (Great Bend) over Trevan Sherry (Buhler) (Fall 3:05)

Semifinals – Wyatt Weber (Great Bend) over Colin Bybee (Newton) (SV-1 4-2)

1st Place Match – Devon Weber (Pratt) over Wyatt Weber (Great Bend) (Dec 8-4)

113: Avery Wolf (Great Bend) – 3rd

Quarterfinals – Kaiser Pelland (Pratt) over Avery Wolf (Great Bend) (Fall 3:06)

Cons. Round 3 – Avery Wolf (Great Bend) over Drew Lugafet (Buhler) (Fall 0:16)

Cons. Semis – Avery Wolf (Great Bend) over Zachary Trenkamp (Wichita-South) (For.)

3rd Place Match – Avery Wolf (Great Bend) over Kaiser Pelland (Pratt) (Fall 4:19)

120: Drew Liles (Great Bend) – 1st

Champ. Round 1 – Drew Liles (Great Bend) over Tarrant Young (Pratt) (Fall 1:39)

Quarterfinals – Drew Liles (Great Bend) over Alex Nguyen (Wichita-East) (Fall 1:19)

Semifinals – Drew Liles (Great Bend) over Monty Christo (Andover) (MD 9-1)

1st Place Match – Drew Liles (Great Bend) over Grant Treaster (Newton) (SV-1 3-2)

126: Carsyn Schooler (Great Bend) – 1st

Quarterfinals – Carsyn Schooler (Great Bend) over Isreal Garza (Eisonhower High school) (Fall 1:22)

Semifinals – Carsyn Schooler (Great Bend) over Bryan Jurczewsky (Wichita-South) (Fall 1:12)

1st Place Match – Carsyn Schooler (Great Bend) over Koda Dipman (Pratt) (Fall 0:31)

132: Jeffrey Spragis (Great Bend) – 4th

Quarterfinals – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Avery Dutcher (Newton) (Fall 1:58)

Semifinals – Cason Lindsey (Derby) over Jeffrey Spragis (Great Bend) (Dec 7-6)

Cons. Semis – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Zared Salome (Andover) (MD 13-2)

3rd Place Match – Seth Doud (Eisonhower High school) over Jeffrey Spragis (Great Bend) (Dec 10-7)

138: George Weber (Great Bend) – 1st

Champ. Round 1 – George Weber (Great Bend) over Tate Forcella (Andover) (Fall 2:35)

Quarterfinals – George Weber (Great Bend) over Jeremiah Duckworth (Wichita-Heights) (Fall 0:36)

Semifinals – George Weber (Great Bend) over Sam Elliott (Buhler) (Fall 1:24)

1st Place Match – George Weber (Great Bend) over Boone Roberson (Newton) (Fall 1:49)

145: Gage Fritz (Great Bend) – 1st

Quarterfinals – Gage Fritz (Great Bend) over Lavance Murray (Wichita-Southeast) (Fall 2:24)

Semifinals – Gage Fritz (Great Bend) over Nick Elliott (Buhler) (Dec 7-3)

1st Place Match – Gage Fritz (Great Bend) over C. Ross (Derby) (Dec 7-5)

152: Alex Randolph (Great Bend) – 3rd

Quarterfinals – Alex Randolph (Great Bend) over Payton Lewis (Augusta) (Fall 0:26)

Semifinals – C. Ross (Derby) over Alex Randolph (Great Bend) (Dec 3-2)

Cons. Semis – Alex Randolph (Great Bend) over Dayne Holmgren (Eisonhower High school) (Dec 6-4)

3rd Place Match – Alex Randolph (Great Bend) over Jace High (Douglass) (Fall 0:59)

160: Scott Heilman (Great Bend) – 3rd

Quarterfinals – Malachi Karibo (Wichita-South) over Scott Heilman (Great Bend) (Fall 3:42)

Cons. Round 3 – Scott Heilman (Great Bend) over J. DeHammer (Derby) (Fall 1:30)

Cons. Semis – Scott Heilman (Great Bend) over Kenyon Forest (Newton) (Dec 5-2)

3rd Place Match – Scott Heilman (Great Bend) over Donald Murillo (Augusta) (DQ)

195: Andrew Wettengel (Great Bend) – DNP

Quarterfinals – Andrew Wettengel (Great Bend) over Diego Arellano (Newton) (Fall 3:04)

Semifinals – Bryce Westmoreland (Derby) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 1:23)

Cons. Semis – TJ Landrum (Wichita-South) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 5:38)

220: Ever Chavez (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Nic Self (Derby) over Ever Chavez (Great Bend) (Dec 7-2)

Cons. Round 2 – Ever Chavez (Great Bend) over Isiah Wasson (Douglass) (Fall 2:46)

Cons. Round 3 – Ever Chavez (Great Bend) over Hunter Huber (Pratt) (Dec 5-1)

Cons. Semis – Joss Jones (Wichita-East) over Ever Chavez (Great Bend) (Fall 2:39)

285: Kevin Miramontes (Great Bend) – DNP

Semifinals – Derek Yuza (Eisonhower High school) over Kevin Miramontes (Great Bend) (Fall 2:53)

Cons. Semis – Caylan Lowery (Wichita-Heights) over Kevin Miramontes (Great Bend) (Fall 3:53)