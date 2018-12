Great Bend Junior Varsity Wrestling results from Salina South Saturday

170: Julian Love (Great Bend) – DNP

Quarterfinals – Cameron Konkel (Beloit) over Julian Love (Great Bend) (Fall 0:15)

Cons. Round 1 – Julian Love (Great Bend) over Valerio Donatus (Junction City) (Fall 1:27)

Cons. Semis – Caleb Burt (Abilene) over Julian Love (Great Bend) (Fall 1:47)

220: Jacob Roach (Great Bend) – 4th

Round 1 – Brody Williams (Abilene) over Jacob Roach (Great Bend) (Fall 0:45)

Round 2 – Josiah Schwarz (Abilene) over Jacob Roach (Great Bend) (Fall 0:48)

Round 3 – David Snider (Minneapolis) over Jacob Roach (Great Bend) (Fall 0:24)

106A: Natalie Garza (Great Bend) – 4th

Round 1 – Kaden Spragis (Great Bend) over Natalie Garza (Great Bend) (TF 16-1 3:24)

Round 3 – Natalie Garza (Great Bend) over Charles Goldbach (Salina-Central HS) (Fall 2:35)

Round 4 – Kassidy Leiszler (Concordia) over Natalie Garza (Great Bend) (MD 13-0)

Round 5 – Skyleigh Pflaster (Abilene) over Natalie Garza (Great Bend) (Dec 8-2)

106A: Kaden Spragis (Great Bend) – 1st

Round 1 – Kaden Spragis (Great Bend) over Natalie Garza (Great Bend) (TF 16-1 3:24)

Round 2 – Kaden Spragis (Great Bend) over Skyleigh Pflaster (Abilene) (Fall 0:54)

Round 4 – Kaden Spragis (Great Bend) over Charles Goldbach (Salina-Central HS) (Fall 1:00)

Round 5 – Kaden Spragis (Great Bend) over Kassidy Leiszler (Concordia) (MD 12-2)

106B: Ali Pierce (Great Bend) – 5th

Round 1 – Cooper Adams (Beloit) over Ali Pierce (Great Bend) (Fall 0:42)

Round 3 – Joeph Ensz (Wichita-Bishop Carroll) over Ali Pierce (Great Bend) (Fall 2:47)

Round 4 – Logan Leiszler (Concordia) over Ali Pierce (Great Bend) (Fall 1:19)

Round 5 – Javin Welsh (Abilene) over Ali Pierce (Great Bend) (Fall 3:27)

113A: Jesse Jackson (Great Bend) – 5th

Round 1 – Allen McMurray (Salina-Central HS) over Jesse Jackson (Great Bend) (Fall 1:37)

Round 2 – Connor Cosand (Beloit) over Jesse Jackson (Great Bend) (Fall 4:09)

Round 3 – Cooper Wuthnow (Abilene) over Jesse Jackson (Great Bend) (Dec 6-0)

Round 4 – Jesse Jackson (Great Bend) over Renzo Canzano (Junction City) (Fall 0:37)

Round 5 – John Szot (Great Bend) over Jesse Jackson (Great Bend) (Fall 0:28)

113A: John Szot (Great Bend) – 2nd

Round 1 – John Szot (Great Bend) over Cooper Wuthnow (Abilene) (Fall 1:36)

Round 2 – John Szot (Great Bend) over Renzo Canzano (Junction City) (Fall 0:07)

Round 3 – John Szot (Great Bend) over Connor Cosand (Beloit) (Fall 0:14)

Round 4 – Allen McMurray (Salina-Central HS) over John Szot (Great Bend) (Fall 4:22)

Round 5 – John Szot (Great Bend) over Jesse Jackson (Great Bend) (Fall 0:28)

113B: Jazmin Castellanos (Great Bend) – 5th

Round 1 – Jazmin Castellanos (Great Bend) over Natasha Reyes (Great Bend) (MD 12-2)

Round 2 – Jamison Richie (Minneapolis) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Fall 0:13)

Round 3 – Adam Lipinski (Wichita-Bishop Carroll) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Fall 1:42)

Round 4 – Braxton Kindel (Concordia) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (Fall 0:30)

Round 5 – Hunter Stauffer (Beloit) over Jazmin Castellanos (Great Bend) (MD 9-0)

113B: Natasha Reyes (Great Bend) – 6th

Round 1 – Jazmin Castellanos (Great Bend) over Natasha Reyes (Great Bend) (MD 12-2)

Round 2 – Hunter Stauffer (Beloit) over Natasha Reyes (Great Bend) (Fall 0:52)

Round 3 – Jamison Richie (Minneapolis) over Natasha Reyes (Great Bend) (Fall 0:18)

Round 4 – Adam Lipinski (Wichita-Bishop Carroll) over Natasha Reyes (Great Bend) (Fall 2:06)

Round 5 – Braxton Kindel (Concordia) over Natasha Reyes (Great Bend) (Fall 0:24)

120A: Austin Moore (Great Bend) – 2nd

Round 1 – Blayne Danford (Junction City) over Austin Moore (Great Bend) (Dec 6-0)

Round 2 – Austin Moore (Great Bend) over Theodore Sponsel (Wichita-Bishop Carroll) (Dec 7-1)

Round 3 – Austin Moore (Great Bend) over Cameron Hajny (Beloit) (Fall 0:30)

Round 4 – Austin Moore (Great Bend) over Caleb Wiedeman (Salina-Central HS) (Fall 2:38)

Round 5 – Austin Moore (Great Bend) over Miller Unruh (Abilene) (Fall 0:51)

132A: Breanna Ridgeway (Great Bend) – 1st

Round 1 – Austin Wolff (Minneapolis) over Breanna Ridgeway (Great Bend) (Dec 7-4)

Round 2 – Breanna Ridgeway (Great Bend) over Julian Castro (Salina-Central HS) (Dec 8-7)

Round 3 – Breanna Ridgeway (Great Bend) over Michael Skubitz (Wichita-Bishop Carroll) (Fall 2:59)

132B: Marissa Hanrahan (Great Bend) – 5th

Round 1 – John Bergman (Wichita-Bishop Carroll) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (Fall 1:38)

Round 2 – Jailyn Tyler (Salina-Central HS) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (Fall 2:14)

Round 3 – Sam Gorges (Wichita-Bishop Carroll) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (Fall 1:00)

Round 4 – Logan Burr (Salina-South) over Marissa Hanrahan (Great Bend) (Fall 1:56)

138B: Ryan Nicholson (Great Bend) – 4th

Round 1 – Jordan Blochlinger (Salina-South) over Ryan Nicholson (Great Bend) (Fall 0:16)

Round 2 – Wesley Smith (Beloit) over Ryan Nicholson (Great Bend) (Fall 1:24)

Round 3 – Ryan Nicholson (Great Bend) over Sterling Curry (Wichita-Bishop Carroll) (Fall 3:27)

Round 5 – Seth Miller (Salina-South) over Ryan Nicholson (Great Bend) (Fall 2:21)

145A: Owen Ridgeway (Great Bend) – 1st

Round 1 – Owen Ridgeway (Great Bend) over Antonio Huerta (Wichita-Bishop Carroll) (Fall 1:40)

Round 2 – Owen Ridgeway (Great Bend) over Jacob Schoby (Chapman) (Fall 0:40)

Round 3 – Owen Ridgeway (Great Bend) over Daniel Willson (Wichita-Bishop Carroll) (Fall 0:31)

Round 4 – Owen Ridgeway (Great Bend) over Cameron Beasley (Junction City) (MD 13-4)

195A: Larry Dupree (Great Bend) – 5th

Round 1 – Brandon Fletcher (Salina-South) over Larry Dupree (Great Bend) (Fall 2:58)

Round 3 – Taskin Kindel (Concordia) over Larry Dupree (Great Bend) (Fall 0:28)

Round 4 – Karsen Loader (Abilene) over Larry Dupree (Great Bend) (Fall 1:44)

Round 5 – Terren Andrews (Minneapolis) over Larry Dupree (Great Bend) (Inj. [time])

152A: Quinn Hoffman (Great Bend) – 1st

Round 2 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Blake Pound (Chapman) (Fall 0:39)

Round 3 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Zane Smith (Chapman) (Fall 0:29)

Round 4 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Jacob Pfannenstiel (Wichita-Bishop Carroll) (Dec 9-4)

Round 5 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Caden Breitmeyer (Salina-Central HS) (Fall 0:34)