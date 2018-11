2018 Gerald Mitchell Hays City Shootout Bracket 11/29-12/1

**HHS (Hays High School)

**HMS (Hays Middle School)

Thursday Boys

3:30 Millwood, OK vs St. Thomas Aquinas (HHS)

5:15 TMP vs Manhattan (HMS)

7:00 Great Bend vs Hays (HHS)

Thursday Girls

3:30 Millwood, OK vs St. Thomas Aquinas (HMS)

5:15 Great Bend vs Hays (HHS)

7:00 TMP vs Manhattan (HMS)

Friday Boys

3:30 Millwood/Aquinas winner vs Hays/Great Bend loser (HHS)

5:15 Millwood/Aquinas loser vs TMP/Manhattan loser (HMS)

7:00 Hays/Great Bend winner vs TMP/Manhattan winner (HHS)

Friday Girls

3:30 Millwood/Aquinas loser vs TMP/Manhattan loser (HMS)

5:15 Hays/Great Bend winner vs TMP/Manhattan winner (HHS)

7:00 Millwood/Aquinas winner vs Hays/Great Bend loser (HHS)

Saturday schedule TBA