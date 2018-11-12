NOVEMBER 12, 2018

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TRADING POST CLASSIFIED:
EARLIER THIS YEAR WE LOST 3 OF OUR KIDS TO CANCER. ONE OF THE KIDS WAS LITTLE NOVA MARETENSEN. ON NOVEMBER 21ST NOVA WOULD HAVE BEEN 3 YEARS OLD. TO HONOR HER MEMORY, HER PARENTS HAVE TEAMED UP WITH SOME AREA BUSINESSES FOR A TOY DRIVE FOR HER BIRTHDAY GIFT TO OTHER CHILDREN FIGHTING CANCER. ALL DONATIONS WILL GO TO THE PEDIATRIC ONCOLOGY AND PEDIATRIC HEMATOLOGY DEPARTMENTS AT CHILDREN’S MERCY HOSPITAL IN KANSAS CITY. TOYS CAN BE DROPPED OFF NOW AT THE FOLLOWING LOCATIONS: EAGLE RADIO, CORNERSTONE AUTOMOTIVE, THAT HIPSTER PLACE, RECETTE INSURANCE IN LARNED, KINDSCHERS MULE BARN IN HOISINGTON AND H & B VIDEO IN HOLYROOD. THE FINAL DAY TO DROP OFF TOYS IS NOVEMBER 15TH. FOR QUESTIONS PLEASE CALL: JOSH MARTENSEN AT 909-253-5429 (SUGGESTED TOYS; RATTLES, TEETHING RINGS, INFANT LINKS, STACKING TOYS, GAMES, PLAYING CARDS, EAR BUDS/EAR PHONES, UNO, SKIP BO, PHASE 10, SHARPIES, ACTION FIGURES, ART SUPPLIES, OLDER COLORING BOOKS) FOR A COMPLETE LIST PLEASE GO TO: www.childrensmercy.org/help-our-kids/donate-goods/
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