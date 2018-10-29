OCTOBER 29, 2018

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FOR SALE: 2002 DODGE RAM QUAD CAB 4X4 620-257-8471
FOR SALE: WHEELS & TIRES 225/60/16 FOR A GRAND PRIX, SUPER CHARGER 3800 FOR A GRAND PRIX, YARD MAN RIDING MOWER 42″ W/EXTRAS. 620-804-3259
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FREE: BROWN LIFT CHAIR. 620-282-8412
FOR SALE: 6 TIRES 245/65/17, EGGS. WANTED: 15 PALLETS. 620-792-7074
FOR SALE: 10″ CRAFTSMAN TABLE SAW, 32″ SNOW BLADE FOR A TROY BILT ROTO-TILLER. 620-786-0951
FOR SALE: 2 WOODEN SLEDS, STONE CROCKS. 620-793-5108
FOR SALE: OVER THE RANGE WHITE MICROWAVE (NEW IN THE BOX). 620-792-5253
FOR SALE: OVER 100 SALT & PEPPER SHAKERS, CHILD’S CHINA CABINET, CHILD’S PICNIC TABLE. 620-282-9331
FOR SALE: COMPLETE KING TEMPER-PEDIC CLOUD BED 620-282-0156 (HOISINGTON)
WANTED: LOG SPLITTER, 242 TRANSFER CASE FOR A 1995 JEEP. 620-792-9414
FOR SALE: RED & BLACK BUCKET SEATS FROM A T-BIRD, IRON BED FRAME, 4X12 SHEET OF ALUMINUM. 620-793-0979
FOR SALE: FIREWOOD. WANTED: WESTERN SHIRTS. 620-282-8079 OR 620-797-0049
FOR SALE: LOADING RAMP FOR ATV, MOTORCYCLE, ETC. 620-257-8711
FOR SALE: 2 SWIVEL CHAIRS (LT BLUE), KENMORE WASHER, DINETTE SET. 620-586-8003
FOR SALE: 2 RIFLE SCOPES 316-215-4092
FOR SALE: HANGING LIGHT FIXTURE. 620-792-6560
FOR SALE: HOLSTEIN/JERSEY MILK COW. 785-303-0645
FOR SALE: SWISHER 28 TON LOG SPLITTER, LARGE BIRD CAGE, HEDGE POST. 785-531-0883
FOR SALE: 30-06 DEER RIFLE 785-658-5704
FOR SALE: 2002 HARLEY DAVIDSON ROAD GLIDE W/EXTRAS, 2007 DODGE RAM BIG HORN 4WD, BRUSH GUARD, TOPPER, WWII REMINGTON RIFLE W/BAYONET. 620-282-1293
FOR SALE: BLACKSTONE TAILGATER FOLDING PROPANE BARBECUE/GRIDDLE W/COVER. 620-793-5645
FOR SALE: 1997 MERCURY GRAND MARQUIS, ARCTIC CAT 4 WHEELER, JOHN DEERE GRAIN CART. 785-658-5149
TRADING POST CLASSIFIED:
SUPER NOVA TOY DRIVE
EARLIER THIS YEAR WE LOST 3 OF OUR KIDS TO CANCER. LITTLE NOVA MARTENSEN WAS ONE OF THE THREE. ON NOVEMBER 21ST NOVA WOULD HAVE BEEN 3 YEARS OLD. IN A CELEBRATION OF NOVA’S LIFE HER PARENTS HAVE TEAMED UP WITH SOME LOCAL BUSINESSES FOR A TOY DRIVE FOR HER BIRTHDAY GIFT TO OTHER CHILDREN FIGHTING CANCER. ALL DONATIONS WILL GO TO THE PEDIATRIC ONCOLOGY AND PEDIATRIC HEMATOLOGY DEPARTMENTS AT CHILDREN’S MERCY HOSPITAL IN KANSAS CITY. TOYS CAN BE DROPPED OFF IN THE PINK TUBS AT EAGLE RADIO, CORNERSTONE AUTOMOTIVE, THAT HIPSTER PLACE, RECETTE INSURANCE IN LARNED, KINDSCHERS MULE BARN IN HOISINGTON AND H & B COMMUNICATIONS IN HOLYROOD. FOR QUESTIONS PLEASE CALL: JOSH MARTENSEN 909-253-5429 (GREAT BEND)
THANK YOU FOR LISTENING & HAVE A GREAT DAY!