OCTOBER 15, 2018

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FOR SALE: CHICKENS, DUCKS, W/ACCESSORIES, FENCING, POOL. 620-617-7983
FOR SALE: WIRELESS KEYBOARD, 10 VHS TAPES, FLIP PHONE. 620-786-1945
FOR SALE: FLOATING MALLARD DECOYS, TURKEY DECOY. 620-617-5727
WANTED: SAVAGE 340 RIFLE 30-30 WINCHESTER. 620-786-1997
FOR SALE: 2 BUCKET SEATS FOR A MID-90’S T-BIRD, FULL SIZE IRON HEADBOARD/FRAME, ADJUSTABLE BED FRAME. 620-793-0979
FOR SALE: 2 DIRT MOVERS/LAND LEVELER, ANTIQUE TRACTOR W30 MCCORMICK-DEERING INTERNATIONAL HARVESTER. 620-653-4913
FOR SALE: PUMA AIR COMPRESSOR PUMP, 2 50# BOXES WELDING ELECTRODES. 785-656-9199
FOR SALE: 32X80 STORM DOOR, FOOD PROCESSOR, GIRLS & BOYS BIKES. 620-617-9083
FOR SALE: 2 LARGE WIRE DOG CRATES, 2003 HARLEY DAVIDSON LOW RIDER MOTORCYCLE W/EXTRAS 620-786-5255
FOR SALE: BARNETT CROSSBOW QUAD 400 W/EXTRAS. 785-658-5704
FOR SALE: 6 TIRES 245/65/17, 2 10 GAL FISH TANKS/SUPPLIES, PEACOCK FEATHERS. 620-792-7074
FOR SALE: REFRIGERATOR, ELECTRIC RANGE, 2001 FORD CROWN VICTORIA. WANTED: 1986 CHEVY PU W/4WD 620-282-7708
FOR SALE: 2 RIFLE SCOPES. 316-215-4092
FOR SALE: 1998 FORD EXPLORER, 2006 FORD F250 PU 4WD/4 DOORS (MOTOR’S SHOT) 620-791-7081
FOR SALE: 30′ LADDER, 25′ LADDER, 18 PLANKS 18X3X6, FIREWOOD. 620-282-7585
TRADING POST CLASSIFIED:
H & H AUCTION WILL BE HOSTING AN AUCTION FOR J & L COIN ON OCTOBER 20TH. BIDDING WILL START PROMPTLY AT 10AM. THE LOCATION IS THE PARKING LOT BEHIND J & L COIN. ITEMS INCLUDE: EXTENSION LADDERS, STEP LADDERS SPORTS MEMORABILIA, CHAIN SAWS, SETS OF WHEELS & TIRES, FISHING POLES AND FISHING EQUIPMENT, SAFES, MUSIC INSTRUMENTS, AIR COMPRESSORS, PISTOLS, RIFLES AND SHOTGUNS. SMALL DIRT BIKE, HAND TOOLS, TOOL BOXES, AND SO MUCH MORE. FOR MORE INFORMATION VISIT THE WEBSITE AT ksauctioneer.com
RUMMAGE SALE THAT WAS SCHEDULED FOR SUNDAY, OCTOBER 14TH CONTINUES TODAY AND AGAIN ON THURSDAY FROM NOON TO 6 AND FRIDAY FROM 8 UNTIL 4. QUESTIONS PLEASE CALL 620-791-7314
THANK YOU FOR LISTENING & HAVE A GREAT DAY.