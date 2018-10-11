OCTOBER 11, 2018

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FOR SALE: 1997 FORD RANGER, TIRE CHANGER, BATTERY CHANGER. WANTED: SOMEONE TO FIX ROOF. 620-792-2916
FOR SALE: 1995 JEEP. 620-797-0887
FOR SALE: UNDER THE CABINET RADIO/CD, BUDWEISER/COORS BEER STEIN, SONY DVD PLAYER. 620-639-1271
FOR SALE: 2 50# CAST IRON WELDING ELECTRODES, AIR COMPRESSOR PUMP. 785-656-9199
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FOR SALE: 1977 CHEVY WHEAT TRUCK. 620-786-0129
FOR SALE: 5HP DUCK HUNTING MOTOR. 620-786-0929
FOR SALE: SIKES SPECIAL SADDLE, HORSE EQUIPMENT. 785-303-0645
FOR SALE: LOG SPLITTER. 620-639-2934
FOR SALE: BATHROOM SINK, MEDICINE CABINET. 620-617-3505
WANTED: HEAVY DUTY SQUARE BALE FEEDERS. 620-639-3944
WANTED: WASHER & DRYER, STRING TRIMMER. 785-623-7880
FOR SALE: LONG TAIL MUD MOTOR, MUSKRAT HUT HUNTING BLIND. 620-791-8436
FOR SALE: 2001 FORD CROWN VICTORIA (LOADED), REFRIGERATOR, ELECTRIC RANGE. 620-282-7708
WANTED: HORSE DRAWN EQUIPMENT. 620-617-9019
TRADING POST CLASSIFIED:
THE DOMINICAN ASSOCIATES HAVE CANCELLED THE GARAGE SALE THAT WAS SCHEDULED FOR SATURDAY. AT THIS TIME IT HAS NOT BEEN RESCHEDULED.
DUCKS UNLIMITED HAS CHANGED THE LOCATION OF THEIR UPCOMING EVENT SCHEDULED FOR THIS SATURDAY, HAS BEEN CHANGED TO THE 4-H GROUNDS BETWEEN HOISINGTON & GREAT BEND. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE CALL: KIM @ 620-282-9592
H & H AUCTION WILL BE HOSTING AN AUCTION FOR J & L COIN ON OCTOBER 20TH. BIDDING WILL START PROMPTLY AT 10AM. THE LOCATION IS THE PARKING LOT BEHIND J & L COIN. ITEMS INCLUDE: EXTENSION LADDERS, STEP LADDERS SPORTS MEMORABILIA, CHAIN SAWS, SETS OF WHEELS & TIRES, FISHING POLES AND FISHING EQUIPMENT, SAFES, MUSIC INSTRUMENTS, AIR COMPRESSORS, PISTOLS, RIFLES AND SHOTGUNS. SMALL DIRT BIKE, HAND TOOLS, TOOL BOXES, AND SO MUCH MORE. FOR MORE INFORMATION VISIT THE WEBSITE AT ksauctioneer.com
THANK YOU FOR LISTENING & HAVE A GREAT DAY.