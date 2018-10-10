OCTOBER 10, 2019

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Studio Line 9AM – 10AM: 620-792-2479
FOR SALE: 32″ SONY FLAT SCREEN TV W/DVD PLAYER, FLIP PHONE, WIRELESS KEYBOARD. 620-786-1945
FOR SALE: BARNETT CROSSBOW W/ARROWS/SCOPE. 785-658-5704
WANTED: BRACKETS & WEIGHTS FOR THE FRONT END OF A JOHN DEERE 4020 620-566-7226
FOR SALE: 5 HP OUTBOARD BOAT MOTOR. 620-786-0929
WANTED: TIRE 205/55/16 620-282-3364
FOR SALE: CANNING JARS, BICYCLES, BLACK & DECKER FOOD PROCESSOR.
FOR SALE: 3 BOATS (FIXER UPPERS). WANTED 16″ FORD WHEELS FOR A 70’S/80’S PU. 620-321-0138
FOR SALE: MID 90’S BUCKET SEATS FROM A THUNDERBIRD, 2001 DODGE 4WD PU., FULL SIZE IRON BED. WANTED: CREAM CAN 1 GALLON. 620-793-0979
FOR SALE: PASTURE RAISED HOGS OR TRADE FOR A DEEP FREEZE/GUN/LUMBER. 620-282-4715
WANTED: 1 16″ ALUMINUM WHEEL 2001 CHEVY PU. 620-617-2194
FOR SALE: 2 POLARIS 500 SPORTSMEN 4 WHEELERS (1 W/ACCESSORIES. 620-566-7215
FOR SALE: NU WAVE OVEN (NEW), 120 PEZ DISPENSERS, 27X18X46 CUPBOARD. 620-617-5136
FOR SALE: 2 DIRT MOVERS/LAND LEVELERS FOR A TRACTOR, MCCORMICK DEERING 30 ANTIQUE TRACTOR TO BE RESTORED. 620-653-4913
FREE: CHIHUAHUA 620-566-7297
FOR SALE: PU/SUV TIRES 16 THRU 19, 2 TRACTOR TIRES 20.8/42, 1990 CHEVY SW 1/2 TON PU. 785-650-1175
WANTED: OLDER MOTOR HOME 25′. 620-640-7432
TRADING POST CLASSIFIED:
H & H AUCTION WILL BE HOSTING AN AUCTION FOR J & L COIN ON OCTOBER 20TH. BIDDING WILL START PROMPTLY AT 10AM. THE LOCATION IS THE PARKING LOT BEHIND J & L COIN. ITEMS INCLUDE: SPORTS MEMORABILIA, FISHING POLES AND FISHING EQUIPMENT, MUSIC INSTRUMENTS, BICYCLES, SMALL DIRT BIKE, HAND TOOLS, TOOL BOXES, ARCADE GAMES SUCH AS STREET FIGHTER AND MUCH, MUCH MORE. FOR MORE INFORMATION VISIT THE WEBSITE AT ksauctioneer.com
THE DOMINICAN ASSOCIATES WERE SCHEDULED TO HAVE A LARGE GARAGE SALE AT THE CONVENT, 3600 BROADWAY IN GREAT BEND ON SATURDAY. BUT DO TO THE “IFFY” WEATHER THAT HAS BEEN CANCELLED AND POSSIBLY RE-SCHEDULED FOR A LATER DATE.
THE OTIS UNITED METHODIST CHURCH COMMUNITY SUPPER THAT WAS SCHEDULED FOR THIS EVENING HAS BEEN CANCELLED DUE TO WATER IN THE BASEMENT.
THANK YOU FOR LISTENING & HAVE A GREAT DAY.