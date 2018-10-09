OCTOBER 9, 2018

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TRADING POST CLASSIFIED:
H & H AUCTION WILL BE HOSTING AN AUCTION FOR J & L COIN ON OCTOBER 20TH. BIDDING WILL START PROMPTLY AT 10AM. THE LOCATION IS THE PARKING LOT BEHIND J & L COIN. ITEMS INCLUDE: EXTENSION LADDERS, STEP LADDERS, POWER TOOLS, CHAIN SAWS, SAFES, WEED EATERS. ALSO, AIR COMPRESSORS, SETS OF WHEELS & TIRES, SEVERAL PISTOLS, RIFLES AND FIRE ARMS. SHOTGUNS AND SO MUCH MORE. I WILL ADD TO THIS LIST TOMORROW.
FOR SALE: AMERICAN PRIDE GOLF CART. THE GOLF CART IS IN K-STATE COLORS. IT DOES HOWEVER NEED SOME WORK SO HE SAYS; “MAKE AN OFFER”. ALSO, SEEBURG ANTIQUE JUKEBOX. FOR DETAILS ON THE GOLF CART AND JUKEBOX PLEASE CALL; 620-793-6757
THANK YOU FOR LISTENING & HAVE A GREAT DAY