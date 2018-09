Schools changing classification for 2018-2019

* For all 2018-2019 sports excluding football

** Previous class in Parenthesis

CLASS 6A

Kansas City-Wyandotte (5A)

Leavenworth (5A)

Liberal (5A)

Olathe West (5A)

Shawnee-Mill Valley (5A)

CLASS 5A

Andover Central (4A)

Arkansas City (4A)

Basehor-Linwood (4A)

Bonner Springs (4A)

Hays (4A)

Kansas City-Sumner Academy (4A)

McPherson (4A)

Spring Hill (4A)

Wichita-Northwest (6A)

CLASS 4A

NONE

CLASS 3A

Baxter Springs (4A)

Burlington (4A)

Clay Center Community (4A)

Columbus (4A)

Concordia (4A)

Frontenac (4A)

Galena (4A)

Girard (4A)

Holcomb (4A)

Holton (4A)

Hugoton (4A)

Kansas City-Bishop Ward (4A)

LaCygne-Prairie View (4A)

Larned (4A)

Lindsborg-Smoky Valley (4A)

Marysville (4A)

Meriden-Jefferson West (4A)

Santa Fe Trail (4A)

St. George-Rock Creek (4A)

Wichita-Collegiate (4A)

CLASS 2A

Arma-Northeast (3A)

Cherokee-Southeast (3A)

Conway Springs (3A)

Effingham-ACCHS (3A)

Ellsworth (3A)

Eskridge-Mission Valley (3A)

Garden Plain (3A)

Horton (3A)

Hutchinson-Trinity Catholic (3A)

Humboldt (3A)

Lakin (3A)

McLouth (3A)

Mound City-Jayhawk Linn (3A)

Oskaloosa (3A)

Richmond-Central Heights (3A)

Rossville (3A)

Sedgwick (3A)

Sterling (3A)

Whitewater-Remington (3A)

Wichita-The Independent (3A)

CLASS 1A

Burden Central (2A)

Burlingame (2A)

Claflin-Central Plains (2A)

Elbing-Berean Academy (2A)

Greensburg-Kiowa County (2A)

Hill City (2A)

Jetmore-Hodgeman County (2A)

Kinsley (2A)

La Crosse (2A)

Lincoln (2A)

Little River (2A)

Macksville (2A)

Moundridge (2A)

Olpe (2A)

Oxford (2A)

Salina-St. John’s Military Academy (2A)

Sedan (2A)

Solomon (2A)

Spearville (2A)

Udall (2A)