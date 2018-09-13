SEPTEMBER 13, 2018

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FOR SALE: CHICKENS, 1997 CHEVY 3/4 TON PU SHORT BED 4WD, 2012 CHEVY EQUINOX. 620-617-8267
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FOR SALE: 2004 GMC TAILGATE, 90 WGT. OIL IN 30 GAL DRUM, 2001 FORD CROWN VICTORIA. WANTED: 89-93 CHEVY 4WD PU. 620-282-7708
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STORAGE SHED SALE AND IT’S LOCATED AT 24TH & WASHINGTON ON THE WEST SIDE OF THE STREET (1/2 BLOCK). THE SALE IS TOMORROW FROM 12PM UNTIL 5PM AND SATURDAY FROM 9AM UNTIL 4PM. SELLING WOMEN’S CLOTHING, MEN’S JEANS, PROPANE TANK, ICE CHESTS, HIGH CHAIR, STROLLERS AND LOTS OF MISCELLANEOUS ITEMS SUCH AS BOOKS, DVD’S, BBQ GRILL, TOOLS, TOW ROPE AND MORE.
GARAGE SALE IN ELLINWOOD SATURDAY. THE ADDRESS IS 302 OLD MANOR ROAD, IT STARTS AT 8AM. HE IS SELLING A PORTABLE PA SYSTEM, LADIES CLOTHING, LADIES SHOES SIZE 8, LOTS OF PURSES, JEWELRY, NICE SELECTION OF BELT BUCKLES, KITCHEN UTENSILS, ELECTRIC COOKING UTENSILS, COOK BOOKS, PICTURE FRAMES, PENCILS, A FAMILY OF MUMMIES (MOM, DAD, 2 KIDS), METAL BARRELS 55 & 30 GALLON. ALSO, ELECTRIC WEED TRIMMER, SHOVEL’S, RAKES, WHEEL BARROW, CHAINSAW, LADDER’S AND MORE.
THANK YOU FOR LISTENING & HAVE A GREAT DAY.