Eagle Media Center-12th & Baker: 4.30

Charles Austin-24th & McKinley: 3.20

Steve Schnieder-North of Albert: 2.80

Jerry Morgenstern-Hoisinton: 4.10

Don Mai-North Susank: 2.40

Red Maier-NW Ellinwood: 3.25

Irv Gotsche-River Bend: 4.00

The Merry’s-West of Galatia: 3.10

Marvin Schneider-South of Rush Center: 1.80

GB COOP Test plot-West of Great Bend: 5.00

Kevin Soupiset-Quail Creek: 4.40

