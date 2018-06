JUNE 18, 2018

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE

FOR SALE: 1990 CHRYSLER NEW YORKER. 620-617-0041 2512 11TH ST.

FOR SALE: 1967 FORD F100 W/UPDATES INSIDE & OUT. 620-797-0059

FOR SALE: TOW MASTER TOW DOLLY, 1971 AMC JAVELIN SST (EXCELLENT CONDITION) 620-617-9098

FOR SALE: CRAFTSMAN AUTO BUFFER/POLISHER, VCR TAPES, CELL PHONE. 620-786-1945

FOR SALE: 2 DIRT MOVERS W/EXTRAS FOR A FARM TRACTOR. 620-653-4913

FOR SALE: 3 BF GOODRICH TIRES 31/10/50/15 W/RIMS, 1 EXTRA RIM. 620-639-2934

FOR SALE: AIR CONDITIONER, 2 ROTO-TILLERS. 620-282-2929

FOR SALE: COMPUTER TABLE W/PLUG IN/LIGHT, FLOWER VASES. 620-617-3554

FOR SALE: 1995 MERCURY GRAND MARQUIS. 620-804-8047

FOR SALE: ALL METAL CABINET 7’X3’X1′ 620-792-9415

FOR SALE: 2 3/4″ FULL SHEETS OF PLYWOOD, 2 APPLIANCE DOLLIES, LINCOLN 225 AMP WELDER. 785-577-4752

FOR SALE: 2 FISHING REELS (SHAKESPEARE). 785-227-5348

FOR SALE: 1964 JOHN DEERE SKIDSTEER, 2 20.8/42 TRACTOR TIRES, PU/CAR TIRES ASSORTED SIZES. 785-650-1175

FOR SALE: CRAFTSMAN 42″ RIDING MOWER W/BAGGER, JOHN DEERE LAWNMOWER. 785-650-9721

FOR SALE: CONCESSION TRAILER 23′ W/2 A/C/REFRIGERATOR. 620-793-4850

FOR SALE: HUSQVARNA LAWN MOWER, HUSQVARNA CHAIN SAW, SMALL PROJECT TRAILER. 785-420-0830

FOR SALE: TORO STAND-UP RIDING MOWER 52″. 620-792-9559

FOR SALE: LIVING ROOM RUG 17’X12′, MICROWAVE OVER THE RANGE (NEW). 620-792-5253

FOR SALE: SKIL TILE SAW, POT BELLY STOVE, 20′ LUND BOAT TRAILER. 620-793-0979

FOR SALE: 2 GREEN CHAIRS, (RECLINER/GLIDER ROCKER), SLATE POOL TABLE. 620-786-6965

FOR SALE: OPEN FACE REEL, ANTIQUE REEL, STAINLESS STEEL SINKS. 620-791-7510 AFTER 1:00PM OR LEAVE A MESSAGE

FOR SALE: 4 TIRES 275/70/18 620-792-9717

FOR SALE: 2 2001 FORD CROWN VICTORIA, TIRES ASSORTED SIZES. 620-282-7708

WANTED: NO TILL GRASS/ALFALFA DRILL, STEERING COLUMN 1985/86 CHEVY PU W/AUTO 620-639-3944

LOST GLUCOSE MONITOR IN THE SUBWAY AT WALMART. THE MONITOR IS 4X3-1/2 BLACK MEDICAL BOX. A REWARD IS BEING OFFERED. CALL 620-564-2953

