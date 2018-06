JUNE 11, 2018

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE

FOR SALE: DRESSER W/MIRROR. WANTED: 4 – TIRES 31/10.5/15 OR 33/10.5/15 620-786-1052

FOR SALE: GAS RANGE, REFRIGERATOR. 785-445-9177

FOR SALE: FURNACE 100,000 BTU. WANTED: CONDENSER FOR 2-1/2 TON A/C. 620-791-7510

FOR SALE: 6 TIRES 245/65/17, COCKATIELS, EGGS, TURTLE DOVES. 620-792-7084

FOR SALE: FOG LIGHTS, FLIP PHONE, CLOTHES RACK. 620-786-1945

FOR SALE: BOWFLEX SYSTEM, PRO-FORM TREADMILL. 620-617-4293

FOR SALE: TABLE SAW BLADES, WOODEN BIRDHOUSES, CROQUET SET. 620-793-3059

FOR SALE: COMMERCIAL CARPET 6X9 MED BLUE/LOW PILE. 620-793-9202

FOR SALE: STYROFOAM COOLERS W/FREEZER BAGS, ELECTRIC KNIFE, KITCHEN ITEMS. WANTED: PELLET PISTOL 620-282-3957

WANTED: 32″ DUTCH DOOR (BOTTOM) OR 32″ SLAB. 620-793-9655

FOR SALE: 3PC BEDROOM SET, DINING ROOM SET, ANTIQUE SEWING MACHINE. 620-792-2272 OR 620-587-3763

FOR SALE: TIRES ASSORTED SIZES, TRACTOR TIRES ASSORTED SIZES. 785-650-1175

FOR SALE: FIREPIT. 620-617-1328

FOR SALE: 2001 FORD CROWN VICTORIA’S, WANTED: 4 – 245/65/17 620-282-7708

FOR SALE: UTILITY TRAILER, HUSQVARNA 20″ CHAIN SAW. 785-420-0830

WANTED: 1957 MERCURY. 720-226-6957

WANTED: WEED TRIMMER, WESTERN SHIRTS, 5 GALLON BUCKETS W/LIDS. 620-797-0049

FOR SALE: 2 PISTOLS (RUGER, 410 45). 620-491-1570

FOR SALE: 1999 CHRYSLER NEW YORKER. 620-617-0041

WANTED: 1949/50 CHEVY PU. 620-253-4145

FOR SALE: VERY COLLECTIBLE AND BEAUTIFUL 1963 FORD THUNDERBIRD, RED WITH WHITE TOP. ONLY 21,000 ORIGINAL MILES. 390 ENGINE. THIS AN EYE-CATCHING CAR. NOT MANY T-BIRDS THIS NICE IN THE STATE OF KANSAS. CALL ALLAN 620-792-9490

