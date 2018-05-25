MAY 25, 2018

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WANTED: SMALL DOG, SOMEONE TO FIX RIDING MOWER, LUMBER. 620-797-1692
FOR SALE: HOMEMADE SMOKER/GRILL. 785-420-0830
FOR SALE: WISHING WELL, CONCRETE ARMADILLO, CONCRETE TURKEY. 620-786-1945
FOR SALE: 2002 HARLEY DAVIDSON WIDE GLIDE W/EXTRAS, 2007 DODGE RAM BIG HORN 4WD/TOPPER, 1″ SOCKETS. 620-282-1293
FOR SALE: CASE 950 PLANTER 8 ROW. 620-794-2121
FOR SALE: KENMORE WHITE REFRIGERATOR, 30 GALLON OILESS AIR COMPRESSOR, TOOLS. 2401 JEFFERSON 620-793-0979
FOR SALE: GAS RANGE 22″, REFRIGERATOR. 785-445-9177
FOR SALE: 2 GO CARTS (G & E), GOLF CLUBS. 620-723-5003
FOR SALE: 2 DIRT MOVERS, R12 CANS OF FREON. 620-653-4913
WANTED: TIN. 785-324-0550 (GB)
FOR SALE: BOAT TRAILER. 620-804-0110
WANTED: 20′ ROTO-TILLER FOR A TRACTOR. 620-923-5291
FOR SALE: HANDICAP SCOOTER, BRASS QUEEN BED FRAME, KITCHEN TABLE W/2 LEAVES/2 FOLDING CHAIRS. 307-670-1256
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FOR SALE: DARTH HAY RAKE, JOHN DEERE NO TILL DRILL, CRUST BUSTER NO TILL DRILL. (ALWAYS SHEDDED) 620-285-5288
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MOVING SALE: AT 2401 JEFFERSON IN GREAT BEND. THE SALE STARTS TODAY AT 5PM AND CONTINUES UNTIL? AND TOMORROW FROM 8AM UNTIL? ITEMS BEING SOLD ANTIQUE BEDROOM SET, END TABLES, LAMPS, KITCHEN WARES, WICKER TRUNKS, MINIATURE SHELVES, POP MAKER, STAR/VINE HOME DÉCOR, YARD TOOLS, AIR COMPRESSOR, HARLEY ENGINE PARTS TC88, BUILDING MATERIALS, GORILLA LADDER
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