Eagle Radio and Hull Broadcasting PBP Schedule

Wed 5/23
11:30AM 1590/97.7 FM – Major League Baseball – Kansas City Royals @ St. Louis Cardinals
6:30PM 1590/97.7 FM – NBA Playoffs Game 5 – Cleveland Cavaliers @ Boston Celtics
Thur 5/24
11:00AM B-104 – 5A State Baseball Tournament – Great Bend vs Shawnee Heights
6:30PM 1590/97.7 FM- Major League Baseball – Kansas City Royals @ Texas Rangers
Fri 5/25
11:00AM B-104 – 5A State Baseball Tournament – (If Panthers win on Thursday)
6:30PM 1590/97.7 FM- Major League Baseball – Kansas City Royals @ Texas Rangers
Sat 5/26
2:30PM 1590/97.7 FM- Major League Baseball – Kansas City Royals @ Texas Rangers
TBA 1590/97.7 FM- NBA Playoffs
Sun 5/27
1:30PM 1590/97.7 FM- Major League Baseball – Kansas City Royals @ Texas Rangers
TBA 1590/97.7 FM- NBA Playoffs
Mon 5/28 (Memorial Day)
11:30AM 1590/97.7 FM – Major League Baseball – Houston Astros @ New York Yankees
5:30PM 1590/97.7 FM- Major League Baseball – Minnesota Twins @ Kansas City Royals