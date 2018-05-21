MAY 21, 2018

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE
Studio Line 9AM – 10AM: 620-792-2479
FOR SALE: MEN’S ROADMASTER BICYCLE. 620-791-7054
FOR SALE: 2 CRESCENT WRENCHES, BISSEL CARPET SHAMPOOER, CONCRETE ITEMS. 620-786-1945
FOR SALE: DOG PEN W/GATE. 620-639-3622
FOR SALE: 6 STARFIRE TIRES 245/65/17, EGGS, TURTLE DOVES, COCKATIELS. WANTED: AVIARY. 620-792-7074
FOR SALE: COMMERCIAL SNOW BLOWER, JOHN DEERE RIDING MOWER, MEN’S DICKEE JEANS 50/32, 3 SHIRTS. 620-923-1006
FOR SALE: FISHING REELS (NEW), WINDOW A/C. 620-791-7510
FOR SALE: 12′ FISHING BOAT W/TRAILER/2 TROLLING MOTORS/BATTERY. 620-639-2934
FOR SALE: 2 GOLF CARTS (1E,1G), 620-723-5003
WANTED: RHUBARB. 620-639-1644
FOR SALE: 1999 SUBURU LEGACY. 620-639-3754
FOR SALE: WOOD FRONT DOOR, 20′ LUND BOAT TRAILER, ENGINE STAND. 620-793-0979
FOR SALE: MURRAY RIDING MOWER 38″ 620-282-0440
WANTED: CHAIN LINK FENCE POST. 620-617-2809
WANTED: YOUNG RED ROOSTER, PULLETS. 620-388-6270
FOR SALE: QUEEN SIZE WATER BED W/STORAGE/HEADBOARD/MIRROR, PEDESTAL SINK, TUB, TOOLS. 620-786-5255
FOR SALE: FORD 9N TRACTOR. 620-546-1649
FOR SALE: RODS & REELS, MOSSBERG SLUG SHOTGUN. 785-227-5348
FOR SALE: DARTH HAY RACK, JOHN DEERE NO TILL DRILL, CRUST BUSTER NO TILL DRILL (ALWAYS TAKEN CARE OF/GARAGED). 620-285-5288
TRADING POST CLASSIFIED:
THANK YOU FOR LISTENING & HAVE A GREAT DAY