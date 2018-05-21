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MAY 21, 2018

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Studio Line 9AM – 10AM:  620-792-2479

FOR SALE: MEN’S ROADMASTER BICYCLE. 620-791-7054

FOR SALE: 2 CRESCENT WRENCHES, BISSEL CARPET SHAMPOOER, CONCRETE ITEMS. 620-786-1945

FOR SALE: DOG PEN W/GATE. 620-639-3622

FOR SALE: 6 STARFIRE TIRES 245/65/17, EGGS, TURTLE DOVES, COCKATIELS. WANTED: AVIARY. 620-792-7074

FOR SALE: COMMERCIAL SNOW BLOWER, JOHN DEERE RIDING MOWER, MEN’S DICKEE JEANS 50/32, 3 SHIRTS. 620-923-1006

FOR SALE: FISHING REELS (NEW), WINDOW A/C. 620-791-7510

FOR SALE: 12′ FISHING BOAT W/TRAILER/2 TROLLING MOTORS/BATTERY. 620-639-2934

FOR SALE: 2 GOLF CARTS (1E,1G), 620-723-5003

WANTED: RHUBARB. 620-639-1644

FOR SALE: 1999 SUBURU LEGACY. 620-639-3754

FOR SALE: WOOD FRONT DOOR, 20′ LUND BOAT TRAILER, ENGINE STAND. 620-793-0979

FOR SALE: MURRAY RIDING MOWER 38″ 620-282-0440

WANTED: CHAIN LINK FENCE POST. 620-617-2809

WANTED: YOUNG RED ROOSTER, PULLETS. 620-388-6270

FOR SALE: QUEEN SIZE WATER BED W/STORAGE/HEADBOARD/MIRROR, PEDESTAL SINK, TUB, TOOLS. 620-786-5255

FOR SALE: FORD 9N TRACTOR. 620-546-1649

FOR SALE: RODS & REELS, MOSSBERG SLUG SHOTGUN. 785-227-5348

FOR SALE: DARTH HAY RACK, JOHN DEERE NO TILL DRILL, CRUST BUSTER NO TILL DRILL (ALWAYS TAKEN CARE OF/GARAGED). 620-285-5288

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