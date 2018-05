MAY 14, 2018

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE

FREE: 2 SETS BLEACHERS 12X12X24 RAILROAD & PATTON (ROGER BRINING AIR FIELD) 620-282-2261

FOR SALE: CARPENTER BELT, FLIP PHONE, CARPET SHAMPOOER. 620-786-1945

FOR SALE: RAKE 17 WHEEL, 2 NO TILL DRILLS (JOHN DEERE, CRUST BUSTER). 620-285-5288

FOR SALE: CAST IRON FLAT BED TRAILER. 620-617-5676

FOR SALE: FIREWOOD. WANTED: 2005/2006 CRAFTSMAN LAWN TRACTOR LT3000. 620-639-4670

FOR SALE: 2 DIRT SCRAPERS FOR A TRACTOR, CANS OF R12 FREON. 620-653-4913

FOR SALE: 2000 LS180 NEW HOLLAND SKID STEER, TURBO VOLKSWAGEN DUNE BUGGY. 785-531-0883

FOR SALE: TIRES 245/65/17 COCKATIELS, TURTLE DOVES, EGGS. 620-792-7074

FOR SALE: FAN, MEN’S DICKEE JEANS 50/30, 3 LONG SLEEVES HAGAR SHIRTS (18), CHILD’S ARIZONA OVERALLS. 620-923-1006

FOR SALE: FISHING REELS. 785-227-5348

WANTED: SMALL SQUARE BALES OF ALFALFA. 620-793-2111

FOR SALE: 27′ IMPERIAL BOAT W/TRAILER. 620-855-0857

FOR SALE: HAND DOLLY, 5 DALE JARRETT CARS 1/4″ SCALE, 33 CD’S. 620-617-4951

FOR SALE: 16′ STARCRAFT BOAT/MOTOR/TRAILER W/NETS/LIFE JACKETS/ANCHOR AND MORE. 620-793-8327 OR 620-617-0378

FOR SALE: 2001 PONTIAC BONNEVILLE. 620-617-5066

FOR SALE: 22″ SNAPPER LAWNMOWER SELF PROPELLED. 620-791-7878

FOR SALE: SMALL HEXAGON TABLE W/2 CHAIRS, SHOWER STOOL, DROP CLOTH. 903-575-7716

FOR SALE: DOUBLE RAIN BARREL SYSTEM. FREE: 2 OLDER TV’S. 620-792-3640

FOR SALE: WHEELS & TIRES FROM A JEEP 35/1250/15 620 617-1197

FOR SALE: 2003 FORD F250 PU (NEEDS TAILGATE), MICROWAVE, CD PLAYER. 620-282-4923

FOR SALE: 2 GOLF CARTS (ELECTRIC & GAS). 620-723-5003

FOR SALE: ORECK XL AIR PURIFIER. 620-793-9430

FOR SALE: 2 ENTERTAINMENT CENTERS. 620-617-7052

FOR SALE: QUEEN SIZE WATERBED W/STORAGE/HEADBOARD/MIRROR/HEATER, TOOLS. 620-786-5255

FOR SALE: MURRAY RIDING LAWN TRACTOR 38″. 620-282-0440

FOR SALE: 2017 5TH WHEEL 30′ JAYCO TRAILER W/HITCH 620-793-0867

FOR SALE: 1986 CHEVY 1 TON PU FOR PARTS. 4 TIRES 215/65/15 4 TIRES 195/75/14 620-282-7708

FREE: ORNAMENTAL ROCKS. 620-797-5781

