MARCH 27, 2018

FOR SALE: 2012 CHEVY EQUINOX (LOADED), BABY BEDROOM FURNITURE. 797-0059

FOR SALE: ANTENNAE, DOLLY, COMPUTER ACCESSORIES. 786-1945

WANTED: 4 WHEELER. 282-4583

FOR SALE: FENDERS FOR A 90’S CHEVY PU, NORITAKI CHINA. 617-8051

FOR SALE: WEATHER GUARD DIAMOND PLATED PU TOOL BOX, SNOW BLOWER, RED PU TOPPER FOR A DODGE DAKOTA. 639-2934

FOR SALE: OAK CABINET DOORS & DRAWERS FRONT W/HARDWARE. 792-6560

FOR SALE: WHIRLPOOL WHITE ELECTRIC STOVE. 791-7710

FOR SALE: MIRROR. 653-2931

FOR SALE: 3 MIRRORS IN DIFFERENT SIZES, BATHROOM SINK. 793-2881

FOR SALE: LAWN BLANKET/STADIUM SEAT 786-4274 BEFORE 11AM OR AFTER 1:00PM

FOR SALE: SEVERAL CANS OF FREON R12. SPRAYER TIRE 380/90/46 WANTED: ROUND NERF BARS OR FLAT STEPS 1999 DODGE PU. 653-4913

FOR SALE: TELEPHONE POLES. 923-5493

FOR SALE: DEWALT CORDLESS ELECTRIC DRILL W/BATTERIES/CHARGER/CASE. 792-1665

FOR SALE: 2005 BUICK. 793-0125

FOR SALE: TOTE FOR A WHEEL CHAIR. 786-1421

FOR SALE: AMANA ELECTRIC STOVE (ALMOND), TRAILER 4X8 617-5815

FOR SALE: SLOT MACHINE, BAR STOOL. 793-9402

FOR SALE: WASHER & DRYER. 202-0569

FOR SALE: VOLKSWAGEN DUNE BUGGY, HEDGE POST. 785-531-0883

FOR SALE: 2 UTILITY TRAILERS, 1 W/TOPPER & TOOL BOX. 793-2291

FOR SALE: 2015 HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE. TEXT OR CALL LEAVE A MESSAGE. 899-1044

WANTED: LARGE ROUND BALES OF GRASSY ALFALFA. 617-3944

FOR SALE: 2 PASTURE RAISED PIGS, ELECTRIC FENCE WIRING. 282-4715

FOR SALE: 2 22 PISTOLS. 352-0820

FOR SALE: 35′ BUMPER PULL TRAILER. 1955 CHEVY 2 DOOR, 2 PU BED TRAILERS. 785-658-5207

WANTED: FLIP PHONES. 617-1605

FOR SALE: CRAFTSMAN RIDING MOWER 42″ W/NEW BLADE/BELT, 1996 POLARIS 4 WHEELER. 282-2957

FOR SALE: 2008 GMC YUKON. WANTED: 1955 OLIVER TRACTOR. 785-798-7010

