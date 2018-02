Panthers go 2-3 at Goddard Duals

Great Bend 43 Liberal 30

106: chris adame (LIBE) over (GRBE) (For.)

113: Drew Liles (GRBE) over jose marino (LIBE) (Fall 0:55)

120: hugo lopez (LIBE) over (GRBE) (For.)

126: Skylar Burkes (GRBE) over (LIBE) (For.)

132: George Weber (GRBE) over jose beltran (LIBE) (MD 12-2)

138: Braxton Schooler (GRBE) over emanuel rivero (LIBE) (Dec 5-2)

145: Alex Randolph (GRBE) over (LIBE) (For.)

152: Gage Fritz (GRBE) over (LIBE) (For.)

160: Jeffrey Spragis (GRBE) over estefan belmontes (LIBE) (Fall 3:15)

170: Eli Witte (GRBE) over ivan cruz (LIBE) (Fall 2:43)

182: Misael Monarrez (LIBE) over (GRBE) (For.)

195: edgar bautista (LIBE) over Jacob Meeks (GRBE) (Dec 4-1)

220: zeth mansell (LIBE) over Andrew Wettengel (GRBE) (Dec 5-4)

285: elwin trejo (LIBE) over Barrett Lutt (GRBE) (Fall 1:31)

Great Bend 43 Campus 26

106: Kale McCraken (WHC) over (GRBE) (For.)

113: Double Forfeit

120: Drew Liles (GRBE) over Corbin Willliams (WHC) (MD 10-0)

126: Skylar Burkes (GRBE) over Kyler Poort (WHC) (Dec 7-1)

132: George Weber (GRBE) over T Parrott (WHC) (Fall 4:26)

138: Braxton Schooler (GRBE) over (WHC) (For.)

145: Alex Randolph (GRBE) over N Bowen (WHC) (Fall 4:51)

152: Gage Fritz (GRBE) over Zach Dorton (WHC) (Fall 1:19)

160: Jeffrey Spragis (GRBE) over D Mitchell (WHC) (Fall 5:40)

170: B Schroeder (WHC) over Eli Witte (GRBE) (TF 15-0 3:29)

182: Jacob Meeks (GRBE) over G Williams (WHC) (Fall 1:48)

195: Gabe Snow (WHC) over (GRBE) (For.)

220: I Kampe (WHC) over Andrew Wettengel (GRBE) (Fall 2:27)

285: J Beehler (WHC) over Barrett Lutt (GRBE) (Dec 7-0)

Maize 51 Great Bend 21

106: Junior Camacho (MAIZ) over (GRBE) (For.)

113: Drew Liles (GRBE) over Jarrett Patton (MAIZ) (Fall 1:24)

120: Justin Watkins (MAIZ) over (GRBE) (For.)

126: Cayden Hughbanks (MAIZ) over Skylar Burkes (GRBE) (Fall 0:48)

132: Aidan Campbell (MAIZ) over George Weber (GRBE) (Dec 3-1)

138: Devin Onwugbufor (MAIZ) over Braxton Schooler (GRBE) (Fall 4:48)

145: Alex Randolph (GRBE) over Jose Ledesma (MAIZ) (Dec 7-3)

152: Duwayne Villapando (MAIZ) over Gage Fritz (GRBE) (Fall 1:23)

160: Jeffrey Spragis (GRBE) over (MAIZ) (For.)

170: Talon Fitzmier (MAIZ) over Eli Witte (GRBE) (Fall 0:30)

182: Kyle Haas (MAIZ) over (GRBE) (For.)

195: Double Forfeit

220: Jacob Quiggle (MAIZ) over Andrew Wettengel (GRBE) (Fall 0:46)

285: Barrett Lutt (GRBE) over (MAIZ) (For.)

Goddard-Eisenhowern 45 Great Bend 36

106: Israel Garza (GOEI) over (GRBE) (For.)

113: Drew Liles (GRBE) over Taylor Matthews (GOEI) (Fall 2:25)

120: Seth Doud (GOEI) over (GRBE) (For.)

126: Mark Butcher (GOEI) over Skylar Burkes (GRBE) (MD 12-0)

132: George Weber (GRBE) over Aaron Stagner (GOEI) (Fall 1:29)

138: Braxton Schooler (GRBE) over Harrison Renner (GOEI) (Fall 1:00)

145: Alex Randolph (GRBE) over Dayne Homegren (GOEI) (Fall 1:35)

152: Gage Fritz (GRBE) over Garrett Brewer (GOEI) (Fall 1:17)

160: Carson Wheeler (GOEI) over Jeffrey Spragis (GRBE) (Fall 5:38)

170: Trey Greening (GOEI) over Eli Witte (GRBE) (Fall 4:11)

182: Jacob Meeks (GRBE) over Will Bliss (GOEI) (Fall 2:46)

195: Cole Rader (GOEI) over (GRBE) (For.)

220: Lj Flax (GOEI) over Andrew Wettengel (GRBE) (Fall 1:46)

285: Derek Yuza (GOEI) over Barrett Lutt (GRBE) (Fall 2:08) (GOEI Unsportsmanlike Conduct -1.00)

Goddard 64 Great Bend 6

106: Jason Henschel (GODD) over (GRBE) (For.)

113: Lucas Glover (GODD) over Drew Liles (GRBE) (TB-1 5-1)

120: Jai Scarboro (GODD) over (GRBE) (For.)

126: Jace Fisher (GODD) over Skylar Burkes (GRBE) (Fall 0:44)

132: Logan Pirl (GODD) over George Weber (GRBE) (MD 10-2)

138: Cayleb Atkins (GODD) over Braxton Schooler (GRBE) (Fall 0:31)

145: Nolan Craine (GODD) over Alex Randolph (GRBE) (Dec 6-2)

152: Trevor Dopps (GODD) over Gage Fritz (GRBE) (Dec 3-0)

160: Garrett Lange (GODD) over Jeffrey Spragis (GRBE) (Fall 2:47)

170: Troy Fisher (GODD) over Eli Witte (GRBE) (Fall 0:52)

182: Austin Andres (GODD) over Jacob Meeks (GRBE) (Dec 6-0)

195: Cayden Atkins (GODD) over (GRBE) (For.)

220: Trenton Willert (GODD) over Andrew Wettengel (GRBE) (Fall 0:42)

285: Barrett Lutt (GRBE) over (GODD) (For.)