JANUARY 23, 2018

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE

Studio Line 9AM – 10AM: 620-792-2479

FOR SALE: BAR BACK W/MIRROR/LIGHTS, 1999 CHEVY Z71 4WD PU. 617-9098

FOR SALE: 2 500 GALLON PROPANE TANKS (1 ON WHEELS), BABY CALVES, FEED BALES. 786-9698

FOR SALE: LAYING HENS, LARGE CHAIN BOOMERS, ANIMAL CAGE. 586-8009

FOR SALE: 800 BALES OF GRASS, 5′ BLADE FOR A TRACTOR 617-7147

FOR SALE: 1989 CHEVY SILVERADO 4WD PU 785-445-5056

FOR SALE: 2 BABY BOYS OUTFITS, INSULATION FOR A WATER HEATER, COUNTER TOP FOR A BATHROOM. 617-9083

FOR SALE: 1993 SAMURAI SIDE KICK 1995 CHEVY CAMARO, 1995 CHEVY 3/4 TON 4WD. 617-8267

FOR SALE: WRANGLER MENS JEANS 38/30, KEY MENS JEANS 40/30, ADIDAS MENS BLACK ICE SKATES (10) 923-1006

FOR SALE: 1999/2004 GRILL GUARD FOR A FORD PU., 22 RUNNING BOARDS. 793-0438

WANTED: INDOOR CAGE 793-2653

WANTED: BALES OF CLEAN CORN STALK, 500 BALES OF CRP GRASS, 1100 MASSEY HARRIS TRACTOR FOR PARTS. 282-7056

FOR SALE: 1994 CHEVY SUBURBAN 350, COMMERCIAL CAN OPENER. 793-8159

WANTED: CARPENTRY WORK FOR A DRAWER. 792-9580

FOR SALE: COBRA CB 855-0857

WANTED: 2 16″ RIMS 6 BOLT W/5-1/2″ SPACING. 785-410-7327

FOR SALE: STIHL 18″ CHAIN SAW W/CASE, FORD PU BED TRAILER W/TOPPER. 785-483-1722

FOR SALE: 1969 CHEVY 1/2 TON PU, 2 TRACTOR TIRES 20.8/42 785-650-1175

WANTED: GERMAN LUGER PISTOL W/4″ BARREL. 793-9655

FOR SALE: 2 ACETYLENE TANKS 282-4917

FOR SALE: LG BLUE RAY PLAYER W/REMOTE, TOAST MASTER ELECTRIC CARVING KNIFE. 653-7552

FOR SALE: LARGE GREEN HOUSE 28’/22′ W/3 TOPS/GROWING BEDS/FAN AND MORE. 785-731-1127

FOR SALE: 2 MATCHING RECLINERS, 4 WHEELS & NERF BAR, 2 TIRES 235/60/16. 282-7708

FOR SALE: 1984 FORD F250 4WD PU., TIRE 46″ FOR A SPRAYER, 4 20″ PU TIRES. 653-4913

FOR SALE: 2004 BUICK LESABRE LTD. 793-9402

FOR SALE: KITCHEN SINK, BATHROOM VANITY, MICROWAVE 792-5253

TRADING POST CLASSIFIED

THANK YOU FOR LISTENING AND HAVE A GREAT DAY.