Great Bend Panther Wrestling @ Cimarron Invitational

106: Brantley Baldwin (Great Bend) – 1st

Brantley Baldwin (Great Bend) over Miguel Martinez (Great Bend) (Fall 0:48)

Round 1 – Brantley Baldwin (Great Bend) over Kobe Chavez (Ulysses) (Fall 3:11)

Round 2 – Brantley Baldwin (Great Bend) over Ethan Wilson (Pratt) (Fall 3:08)

Round 3 – Brantley Baldwin (Great Bend) over Daniel Rodriguez (Pratt) (Inj. [time])

1st Place Match – Brantley Baldwin (Great Bend) over Ethan Wilson (Pratt) (Fall 3:21)

106: Miguel Martinez (Great Bend) – 4th

Round 1 – Miguel Martinez (Great Bend) over Lucas Baker (Pratt) (Dec 9-3)

Round 2 – Miguel Martinez (Great Bend) over Cayden Brozek (Stafford) (Fall 1:31)

Round 3 – Abraham Sanchez (Dodge City) over Miguel Martinez (Great Bend) (Dec 5-2)

3rd Place Match – Abraham Sanchez (Dodge City) over Miguel Martinez (Great Bend) (Fall 1:07)

113: Austin Moore (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Austin Moore (Great Bend) over Jason Mondragon (Dodge City) (Dec 9-7)

Round 2 – Jonathan Lara (Ulysses) over Austin Moore (Great Bend) (MD 10-1)

Round 3 – Andrew Rodriguez (Dodge City) over Austin Moore (Great Bend) (Fall 0:46)

126: Gage Reimer (Great Bend) – 2nd

Gage Reimer (Great Bend) over Adam McPhail (Cimarron) (Fall 2:35)

Round 2 – Gage Reimer (Great Bend) over Diego Medrano (Cimarron) (Fall 0:35)

Round 3 – Edwin Estrada (Dodge City) over Gage Reimer (Great Bend) (Dec 9-3)

1st Place Match – Edwin Estrada (Dodge City) over Gage Reimer (Great Bend) (MD 10-2)

126: Alan Vazquez (Great Bend) – 5th

Round 1 – Moses Aguilar (Dodge City) over Alan Vazquez (Great Bend) (Dec 19-13)

Round 2 – Alan Vazquez (Great Bend) over Suheila Rosas (Hugoton) (Fall 0:36)

Round 3 – Adam McPhail (Cimarron) over Alan Vazquez (Great Bend) (Dec 8-3)

5th Place Match – Alan Vazquez (Great Bend) over Diego Medrano (Cimarron) (Fall 2:18)

132: Owen Ridgeway (Great Bend) – 3rd

Garrett Edwards (Dodge City) over Owen Ridgeway (Great Bend) (Fall 1:52)

Round 1 – Owen Ridgeway (Great Bend) over Noah Horinek (Sublette) (Dec 11-4)

Round 2 – Juan Urbina (Ulysses) over Owen Ridgeway (Great Bend) (Fall 2:32)

Round 3 – Owen Ridgeway (Great Bend) over Shalor Laws (Dodge City) (Fall 0:14)

3rd Place Match – Owen Ridgeway (Great Bend) over NATHAN MILLER (Greeley County High School ) (Dec 6-3)

138: Thain Bowman (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Hogan Thompson (Pratt) over Thain Bowman (Great Bend) (Fall 0:58)

Round 2 – Cisco Soto (Dodge City) over Thain Bowman (Great Bend) (Fall 0:29)

Round 3 – Thain Bowman (Great Bend) over Jake Ferrell (Sublette) (Fall 0:42)

152: Quinn Hoffman (Great Bend) – 4th

Round 1 – Ruben Rayas (Dodge City) over Quinn Hoffman (Great Bend) (Fall 1:13)

Round 2 – Tate Seabolt (Cimarron) over Quinn Hoffman (Great Bend) (Fall 1:17)

Round 3 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Luis Garcia-Jimenez (Pratt) (Fall 3:35)

Round 4 – Weston Moon (Dodge City) over Quinn Hoffman (Great Bend) (Fall 4:47)

Round 5 – Quinn Hoffman (Great Bend) over Carson King (Ulysses) (Fall 0:35)

160: Demetrius Strickland (Great Bend) – 6th

Round 1 – Ambrose Shaughnessy (Cimarron) over Demetrius Strickland (Great Bend) (Fall 1:10)

Round 2 – Jashon Taylor (Dodge City) over Demetrius Strickland (Great Bend) (Fall 1:31)

Round 3 – Carter Cozairh (Hugoton) over Demetrius Strickland (Great Bend) (Fall 1:17)

Round 4 – Garet Walker (Cimarron) over Demetrius Strickland (Great Bend) (Fall 0:15)

Round 5 – Alex Maravilla (Ulysses) over Demetrius Strickland (Great Bend) (Fall 3:27)

170: Wiley Brand (Great Bend) – 5th

Round 2 – Julian Galindo (Dodge City) over Wiley Brand (Great Bend) (Fall 2:33)

Round 3 – Dante Duran (Hugoton) over Wiley Brand (Great Bend) (Dec 13-7)

Round 4 – Wiley Brand (Great Bend) over Brady Lyons (Cimarron) (Fall 0:35)

Round 5 – Wiley Brand (Great Bend) over Reese Garetson (Sublette) (Dec 15-8)

5th Place Match – Wiley Brand (Great Bend) over Tyler Gonzales (Dodge City) (Fall 3:16)

170: Kaden Stiles (Great Bend) – 8th

Round 2 – Kaden Stiles (Great Bend) over Colby Barradas (Pratt) (Fall 0:00)

Round 3 – Tyler Gonzales (Dodge City) over Kaden Stiles (Great Bend) (Dec 9-3)

Round 4 – Josh Griffin (Cimarron) over Kaden Stiles (Great Bend) (Fall 0:19)

Round 5 – Eli Witte (Great Bend) over Kaden Stiles (Great Bend) (Fall 1:27)

7th Place Match – Reese Garetson (Sublette) over Kaden Stiles (Great Bend) (Fall 2:55)

170: Eli Witte (Great Bend) – 2nd

Round 1 – Eli Witte (Great Bend) over Tyler Gonzales (Dodge City) (Fall 1:37)

Round 3 – Eli Witte (Great Bend) over Josh Griffin (Cimarron) (Fall 1:37)

Round 4 – Eli Witte (Great Bend) over Colby Barradas (Pratt) (Fall 2:46)

Round 5 – Eli Witte (Great Bend) over Kaden Stiles (Great Bend) (Fall 1:27)

1st Place Match – Julian Galindo (Dodge City) over Eli Witte (Great Bend) (Dec 7-1)

195: Ever Chavez (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Ansony Quezada (Dodge City) over Ever Chavez (Great Bend) (Fall 2:47)

Round 3 – Ever Chavez (Great Bend) over Brian Arrelano (Dodge City) (Fall 1:09)

Round 4 – Josh Seabolt (Cimarron) over Ever Chavez (Great Bend) (Fall 1:47)

Round 5 – Ever Chavez (Great Bend) over Adolfo Mendoza (Ulysses) (Fall 0:51)

220: Andrew Wettengel (Great Bend) – 4th

Round 1 – Andrew Wettengel (Great Bend) over Benedict Mass (Pratt) (Fall 0:31)

Round 3 – Andrew Wettengel (Great Bend) over Jose Valle (Dodge City) (Fall 2:55)

Round 4 – Derek Bogner (Cimarron) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 4:56)

Round 5 – Andrew Wettengel (Great Bend) over Damian Badillo (Sublette) (Fall 0:36)

3rd Place Match – Stone Torres (Cimarron) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 3:28)

285: Barrett Lutt (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Barrett Lutt (Great Bend) over Chris Inguanza (Cimarron) (MD 8-0)

Round 2 – Fernando Ibarra (Dodge City) over Barrett Lutt (Great Bend) (Fall 1:23)

Round 3 – Barrett Lutt (Great Bend) over Gerardo Rubio (Hugoton) (Fall 1:05)

Round 4 – Jesse Garetson (Sublette) over Barrett Lutt (Great Bend) (Fall 0:23)

Round 5 – Barrett Lutt (Great Bend) over Austin Meier (Ulysses) (Fall 1:07)