Great Bend Panther Wrestling Results – Hays Sr. Prairie Classic

113: Drew Liles (Great Bend) – 3rd

Champ. Round 1 – Drew Liles (Great Bend) over Landon Rockers (Spring Hill) (Fall 0:36)

Quarterfinals – Drew Liles (Great Bend) over Corbyn Pauda (Ulysses) (Fall 2:40)

Sem ifinals – Silas Pineda (Garden City) over Drew Liles (Great Bend) (Dec 4-1)

Cons. Semis – Drew Liles (Great Bend) over Kaiser Pelland (Pratt) (Fall 3:25)

3rd Place Match – Drew Liles (Great Bend) over Landon Crews (McPherson) (Dec 7-0)

126: Skylar Burkes (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Skylar Burkes (Great Bend) over Edward Cortez (Ulysses) (Fall 4:37)

Quarterfinals – Adam Whitson (Buhler) over Skylar Burkes (Great Bend) (Fall 3:14)

Cons. Round 2 – EJ Kretzer (McPherson) over Skylar Burkes (Great Bend) (Dec 7-6)

132: George Weber (Great Bend) – 5th

Champ. Round 1 – George Weber (Great Bend) over Tadin Flinn (Hays) (Dec 5-1)

Quarterfinals – N Bowen (Wichita-Haysville Campus) over George Weber (Great Bend) (SV-1 11-9)

Cons. Round 2 – George Weber (Great Bend) over Seth Morgan (McPherson) (Fall 4:38)

Cons. Round 3 – George Weber (Great Bend) over Braydon Lemuz (Larned) (Fall 1:52)

Cons. Semis – Johnny Akin (Overland Park-St. Thomas Aquinas) over George Weber (Great Bend) (Fall 4:12)

5th Place Match – George Weber (Great Bend) over Nick Elliott (Buhler) (Dec 4-0)

138: Braxton Schooler (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Brynton Crews (McPherson) over Braxton Schooler (Great Bend) (MD 16-5)

Cons. Round 1 – Levi Sutton (Salina-Central HS) over Braxton Schooler (Great Bend) (Dec 10-6)

145: Alex Randolph (Great Bend) – 4th

Champ. Round 1 – Alex Randolph (Great Bend) over Alex Garcia (Wichita-Kapaun Mount Carmel) (Fall 0:44)

Quarterfinals – Alex Randolph (Great Bend) over Tommy Carroll (Overland Park-St. Thomas Aquinas) (Fall 5:18)

Semifinals – Trey Medina (Garden City) over Alex Randolph (Great Bend) (Fall 3:25)

Cons. Semis – Alex Randolph (Great Bend) over Kyle Casper (Hays) (Dec 8-3)

3rd Place Match – Johnney Perez (Lakin) over Alex Randolph (Great Bend) (UTB 2-2)

152: Gage Fritz (Great Bend) – 3rd

Champ. Round 1 – Gage Fritz (Great Bend) over Deon Barnes (Riley County) (MD 17-6)

Quarterfinals – Gage Fritz (Great Bend) over Jacob Burian (Goodland) (MD 15-7)

Semifinals – Scott Radke (McPherson) over Gage Fritz (Great Bend) (Dec 10-8)

Cons. Semis – Gage Fritz (Great Bend) over Ellis Slack (Oakley) (Fall 0:24)

3rd Place Match – Gage Fritz (Great Bend) over Dalton Johnson (Buhler) (Dec 7-4)

160: Jeffrey Spragis (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Cayman Munson (Salina-Central HS) over Jeffrey Spragis (Great Bend) (Fall 4:08)

Cons. Round 1 – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Chase Rooney (Spring Hill) (Fall 3:47)

Cons. Round 2 – D Mitchell (Wichita-Haysville Campus) over Jeffrey Spragis (Great Bend) (Fall 4:42)

182: Jacob Meeks (Great Bend) – DNP

Champ. Round 1 – Jacob Meeks (Great Bend) over Evan Peter (Goodland) (Fall 4:48)

Quarterfinals – Mikey Waggoner (Riley County) over Jacob Meeks (Great Bend) (TF 19-4 5:59)

Cons. Round 2 – Danny Carroll (Overland Park-St. Thomas Aquinas) over Jacob Meeks (Great Bend) (Fall 2:46)