Shorthanded Panthers finish 4th in KMC Duals

The Great Bend Panthers took 4th at the Kapaun Mt. Carmel duals Saturday in Wichita despite wrestling with four open weight classes. The Panthers who have been hit hard by the flu bug, still managed to go 3-2 with a lineup that included two junior varsity wrestlers who were called up to help fill some of the open positions in the lineup.

“I told the kids this morning that we were very short handed and to not focus on the dual score but just have great individual performances. I was very proud of how our kids competed today. It would have been interesting so see how the results would have looked had our entire varsity.”

The Panthers wrestle in a tournament at Hays next weekend.

Great Bend 48 Ell-Saline 21

106: Brantley Baldwin (GRBE) over Seth Schneider (BES) (Dec 8-7)

113: Austin Moore (GRBE) over (BES) (For.)

120: Drew Liles (GRBE) over (BES) (For.)

126: Skylar Burkes (GRBE) over (BES) (For.)

132: George Weber (GRBE) over (BES) (For.)

138: Braxton Schooler (GRBE) over (BES) (For.)

145: Double Forfeit

152: Quinn Hoffman (GRBE) over Eli Hopkins (BES) (Dec 7-3)

160: Austin Bird (BES) over (GRBE) (For.)

170: Eli Witte (GRBE) over Reis Jennings (BES) (Fall 2:49)

182: Christian Carrazco (BES) over (GRBE) (For.)

195: Nick Davenport (BES) over (GRBE) (For.)

220: Ever Chavez (GRBE) over Clayton White (BES) (Fall 4:36)

285: Noah Hopkins (BES) over Eric C Vazquez (GRBE) (Dec 6-2)

Kapaun 54 Great Bend 25

106: Damon Steiner (KMC) over Brantley Baldwin (GRBE) (Fall 1:21)

113: [winner] over [loser] (Fall 1:04)

120: Michael Spangler (KMC) over (GRBE) (For.)

126: Skylar Burkes (GRBE) over Joe Walter (KMC) (Dec 11-7)

132: George Weber (GRBE) over Logan Jimenez (KMC) (MD 8-0)

138: Braxton Schooler (GRBE) over Collin O`Donnell (KMC) (Fall 1:24)

145: Ayden Jimenez (KMC) over (GRBE) (For.)

152: Braden Barr (KMC) over Quinn Hoffman (GRBE) (Fall 1:47)

160: Kirk Bomgardner (KMC) over (GRBE) (For.)

170: Kevin Mills (KMC) over Eli Witte (GRBE) (Fall 1:49)

182: Brogan Klein (KMC) over (GRBE) (For.)

195: Travis Phelps (KMC) over (GRBE) (For.)

220: Ever Chavez (GRBE) over Douglas Bates (KMC) (Fall 3:24)

285: Nick Lowe (KMC) over Eric C Vazquez (GRBE) (Fall 1:15)

Great Bend 48 Olathe East 34

106: Brantley Baldwin (GRBE) over (OLEA) (For.)

113: Austin Moore (GRBE) over (OLEA) (For.)

120: Drew Liles (GRBE) over (OLEA) (For.)

126: Skylar Burkes (GRBE) over Liam Delancy (OLEA) (Fall 3:15)

132: George Weber (GRBE) over Patrick Tayari (OLEA) (Fall 0:55)

138: Braxton Schooler (GRBE) over (OLEA) (For.) 145: Matt Ogle (OLEA) over (GRBE) (For.) 152: Mitchell Cardello (OLEA) over Quinn Hoffman (GRBE) (Fall 3:28)

160: Josh Musick (OLEA) over (GRBE) (For.)

170: Wyatt Mackley (OLEA) over Eli Witte (GRBE) (MD 11-1)

182: Logan VanDyke (OLEA) over (GRBE) (For.)

195: Jayden Avena (OLEA) over (GRBE) (For.)

220: Ever Chavez (GRBE) over Frankie Moss (OLEA) (Fall 1:32)

285: Eric C Vazquez (GRBE) over (OLEA) (For.)

Olathe Northwest 48 Great Bend 24

106: Caden Howard (OLNO) over Brantley Baldwin (GRBE) (Fall 1:40)

113: Quinton Talbert (OLNO) over Austin Moore (GRBE) (Fall 2:59)

120: Drew Liles (GRBE) over Brady Pellman (OLNO) (Fall 3:09)

126: Skylar Burkes (GRBE) over PJ Williams (OLNO) (Dec 7-2)

132: George Weber (GRBE) over Henry Boutwell (OLNO) (Fall 1:10)

138: Braxton Schooler (GRBE) over Brayden Hestand (OLNO) (Dec 13-6)

145: John Redmond (OLNO) over (GRBE) (For.)

152: Alec McKeenan (OLNO) over Quinn Hoffman (GRBE) (Fall 5:19)

160: Alex Baiza (OLNO) over (GRBE) (For.)

170: Trevor Adam (OLNO) over Eli Witte (GRBE) (Fall 2:13)

182: Brandon Medina (OLNO) over (GRBE) (For.)

195: Cody Marlette (OLNO) over Ever Chavez (GRBE) (Fall 0:57)

220: Double Forfeit 285: Eric C Vazquez (GRBE) over (OLNO) (For.)

Great Bend 40 Wichita North 38

106: Brantley Baldwin (GRBE) over Angel Ibarra (WINO) (Fall 0:25)

113: Austin Moore (GRBE) over Janet Delgado (WINO) (Fall 0:17)

120: Drew Liles (GRBE) over Fransisco Ibarra (WINO) (Fall 1:33)

126: Skylar Burkes (GRBE) over Severo Amadur (WINO) (Fall 2:32)

132: George Weber (GRBE) over Carl Zachare (WINO) (Fall 0:35)

138: Braxton Schooler (GRBE) over Nick Wells (WINO) (MD 11-3)

145: David Prine (WINO) over (GRBE) (For.)

152: Jacob Alcantar (WINO) over Quinn Hoffman (GRBE) (Fall 1:17)

160: Angel Martinez (WINO) over (GRBE) (For.)

170: Tayton Jenkins (WINO) over Eli Witte (GRBE) (Fall 5:51)

182: Carlos Castillo (WINO) over (GRBE) (For.)

195: Sebastian Renteria (WINO) over (GRBE) (For.)

220: Ever Chavez (GRBE) over Salvador Ornelas (WINO) (Fall 4:52)

285: Fabrisio Muniz (WINO) over Eric C Vazquez (GRBE) (Dec 7-3) (WINO unsportsman like conduct -1.00)