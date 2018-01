Panthers lose dual at Garden City

The Great Bend Panthers lost their Western Athletic Conference dual at Garden City Thursday 46-18. The loss drops the Panthers to 1-1 in Western Athletic Conference action. Garden City also took the J.V. dual 42-12.

The Panther Varsity wrestles Saturday at a tournament hosted by Kapaun Mt. Carmel. The J.V. will wrestle at a meet in Hays.

Thursday Varsity results from Garden City

106: Steven Sellers (GACI) over Brantley Baldwin (GRBE) (Fall 0:34)

113: Drew Liles (GRBE) over Silas Pineda (GACI) (Dec 1-0)

120: Diago Hernandez (GACI) over Carsyn Schooler (GRBE) (TB-1 3-2)

126: Jacob Holt (GACI) over Skylar Burkes (GRBE) (Fall 2:28)

132: George Weber (GRBE) over Kaj Perez (GACI) (Dec 10-3)

138: Elijahblu Ruiz-Hernandez (GACI) over Braxton Schooler (GRBE) (MD 12-2)

145: Alex Randolph (GRBE) over Wyatt McElroy (GACI) (Dec 10-5)

152: Gage Fritz (GRBE) over Trey Medina (GACI) (Dec 7-4)

160: Jacob Sims (GACI) over Quinn Hoffman (GRBE) (Fall 0:12)

170: Alexavier Rodriguez (GACI) over Wiley Brand (GRBE) (Fall 2:20)

182: Josh Dowdy (GACI) over Eli Witte (GRBE) (Dec 5-1)

195: Jacob Meeks (GRBE) over Ethan Crone (GACI) (Inj. [time])

220: Julian Facio (GACI) over Ever Chavez (GRBE) (Fall 2:16)

285: Refugio Chairez (GACI) over Eric C Vazquez (GRBE) (Fall 1:36)