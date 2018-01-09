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JANUARY 9, 2018

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FOR SALE: 2 TV’S, 2 GEORGE FORMAN GRILLS. 786-1945

WANTED: 6′ OR LESS CHURCH PEW. 785-735-4442

FOR SALE: FOOS BALL TABLE, TILTING TABLE W/LEAVES. 285-6266

FOR SALE: 1993 JEEP SIERRA WRANGLER, 1997 JEEP SIERRA WRANGLER, PEDESTAL SUMP PUMP. 793-0979

FOR SALE: 1984 E-Z GO GOLF CART. 639-4868

FREE: 2 55 GALLON BARRELS OF USED MOTOR OIL. 793-2749

FOR SALE: 1994 CHEVY SUBURBAN, 2 4 DRAWER FILE CABINETS. 793-8159

FOR SALE: GARMIN AUTO GPS, HAND HELD SCANNER, DECOYS. WANTED: TAURUS PISTOL. 491-1570

FOR SALE: 2 FLIP TOP CELL PHONES W/CHARGERS. 603-3907

FOR SALE: 2001 TOYOTA CAMRY (LOADED) 338-5893

FOR SALE: 5X8 STEEL TRAILER W/RAMP. 617-8667

WANTED: 55 OR 555 MASSEY HARRIS PARTS TRACTOR. 653-2679

WANTED: CATTLE CHUTE OR A HEAD GATE. 923-5432

FOR SALE: CLARK WELDER W/ACCESSORIES. 564-3247

FOR SALE: CLINE TOOLS VINTAGE COMMEMORATIVE COFFEE CUP, 2 CUTTING BOARDS. 282-9331

FOR SALE: 1997 CHEVY 3/4 TON 4WD PU, 1995 CHEVY CAMARO, 2003 OLDSMOBILE ALERO. 617-8267

FOR SALE: REFRIGERATOR, DISH WASHER, STORM & EXTERIOR DOOR. 797-3796

FOR SALE: 2007 FORD F150 W/DAMAGE. 282-4917

FOR SALE: CASE 618 SEMI MOUNT PLOW, 10 TON SHOP CRANE. WANTED: DRILL STEM PIPE. 285-5288

WANTED: QUEEN SIZE BED FRAME/RAILS. 639-1865

FOR SALE: 9MM PISTOL OR TRADE FOR A REVOLVER W/MAGAZINES/AMMO/TRIGGER LOCK/LIFETIME WARRANTY. 639-1377

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