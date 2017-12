Panther Results from Hoisington Invitational Friday

Great Bend Panther Wrestling Results

Hoisington Invitational Friday

106: Brantley Baldwin (Great Bend) – 4th

Round 1 – Kendall Beitz (Eureka) over Brantley Baldwin (Great Bend) (Fall 1:36)

Round 2 – Jordan Anguish (Concordia) over Brantley Baldwin (Great Bend) (Fall 1:02)

Round 3 – Isaac Novotny (Marysville) over Brantley Baldwin (Great Bend) (Fall 2:41)

Round 4 – Brantley Baldwin (Great Bend) over Anthony Quintana (Larned) (Fall 3:32)

Round 5 – Brantley Baldwin (Great Bend) over Quentin Boxberger (Hoisington) (Fall 2:36)

113: Drew Liles (Great Bend) – 1st

Round 1 – Drew Liles (Great Bend) over Corbin Weers (Larned) (Fall 1:01)

Round 2 – Drew Liles (Great Bend) over Nicolas Rubio (Hoisington) (Fall 1:10)

Round 3 – Drew Liles (Great Bend) over Matthew Schmitz (Marysville) (Fall 2:40)

120: Carsyn Schooler (Great Bend) – 2nd

Carsyn Schooler (Great Bend) over Braiden Lynn (Cimarron) (MD 11-3)

Round 1 – Carsyn Schooler (Great Bend) over Ethan Dennis (Eureka) (TF 17-2 3:00)

Round 2 – Carsyn Schooler (Great Bend) over Edgar Ramirez (Holcomb) (Fall 1:19)

Round 3 – Jakob Snellings (Marysville) over Carsyn Schooler (Great Bend) (Fall 5:32)

1st Place Match – Jakob Snellings (Marysville) over Carsyn Schooler (Great Bend) (Dec 6-3)

126: Skylar Burkes (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Skylar Burkes (Great Bend) over Jarrett Shives (Hoisington) (MD 10-2)

Round 2 – Ethan Crownover (Marysville) over Skylar Burkes (Great Bend) (Fall 0:35)

Round 3 – Blake Leiszler (Concordia) over Skylar Burkes (Great Bend) (Fall 2:41)

Round 4 – Skylar Burkes (Great Bend) over Sebastian Munoz (Holcomb) (Fall 4:34)

Round 5 – Skylar Burkes (Great Bend) over Samajay Alboyd (Larned) (Dec 8-6)

132: George Weber (Great Bend) – 1st

George Weber (Great Bend) over Jacob Henson (Holcomb) (Fall 1:06)

Round 1 – George Weber (Great Bend) over Alex McPhail (Cimarron) (Fall 0:46)

Round 2 – George Weber (Great Bend) over Braydon Lemuz (Larned) (Fall 4:37)

Round 3 – George Weber (Great Bend) over Jonny Crome (Marysville) (Fall 3:26)

1st Place Match – George Weber (Great Bend) over Jonny Crome (Marysville) (MD 13-1)

138: Braxton Schooler (Great Bend) – 4th

Round 1 – Kristopher Nolde (Larned) over Braxton Schooler (Great Bend) (Dec 8-2)

Round 2 – Tanner Cassity (Hoisington) over Braxton Schooler (Great Bend) (Fall 0:57)

Round 3 – Braxton Schooler (Great Bend) over Chris Chandler (Holcomb) (Fall 2:46)

Round 4 – Brennan Lowe (Eureka) over Braxton Schooler (Great Bend) (MD 11-1)

Round 5 – Braxton Schooler (Great Bend) over Brody Lister (Marysville) (Fall 1:26)

145: Alex Randolph (Great Bend) – 2nd

Round 1 – Alex Randolph (Great Bend) over Dayne Yott (Hoisington) (Fall 3:24)

Round 2 – Alex Randolph (Great Bend) over Brent Escareno (Eureka) (Fall 3:32)

Round 3 – Alex Randolph (Great Bend) over Hunter Fitzpatrick (Larned) (Fall 2:58)

Round 4 – Gabe Capp (Marysville) over Alex Randolph (Great Bend) (Fall 1:57)

Round 5 – Alex Randolph (Great Bend) over Alex Medina (Holcomb) (Fall 0:54)

152: Gage Fritz (Great Bend) – 2nd

Gage Fritz (Great Bend) over Derek Roever (Marysville) (Fall 3:12)

Round 1 – Gage Fritz (Great Bend) over Isaiah Schaller (Holcomb) (Fall 1:40)

Round 2 – Gage Fritz (Great Bend) over Ethan Flock (Larned) (Fall 1:35)

Round 3 – Gage Fritz (Great Bend) over Hunter Schroeder (Concordia) (Fall 2:45)

1st Place Match – Christopher Ball (Hoisington) over Gage Fritz (Great Bend) (Dec 7-1)

160: Jeffrey Spragis (Great Bend) – 3rd

Joshua Ball (Hoisington) over Jeffrey Spragis (Great Bend) (Dec 11-9)

Round 1 – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Wesley Koch (Larned) (Fall 2:35)

Round 2 – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Alan Novak (Holcomb) (Fall 4:31)

Round 3 – Storm Slupianek (Marysville) over Jeffrey Spragis (Great Bend) (Fall 1:06)

3rd Place Match – Jeffrey Spragis (Great Bend) over Garet Walker (Cimarron) (Inj. [time])

170: Eli Witte (Great Bend) – 4th

Tanner Johnson (Holcomb) over Eli Witte (Great Bend) (TF 16-0 2:00)

Round 1 – Eli Witte (Great Bend) over Caleb East (Larned) (MD 16-4)

Round 2 – Sean Urban (Hoisington) over Eli Witte (Great Bend) (Fall 0:36)

3rd Place Match – Dylan Newton (Cimarron) over Eli Witte (Great Bend) (Fall 3:17)

182: Wiley Brand (Great Bend) – 6th

Round 1 – Rope Dorman (Concordia) over Wiley Brand (Great Bend) (Fall 1:09)

Round 2 – Chance Rodriguez (Holcomb) over Wiley Brand (Great Bend) (Fall 0:58)

Round 3 – Garron Champoux (Marysville) over Wiley Brand (Great Bend) (TF 16-0 2:00)

Round 4 – Wyatt Pedigo (Hoisington) over Wiley Brand (Great Bend) (Fall 1:30)

Round 5 – Hector Garcia (Larned) over Wiley Brand (Great Bend) (Dec 6-1)

195: Ever Chavez (Great Bend) – 3rd

Round 1 – Ben Dwerlkotte (Marysville) over Ever Chavez (Great Bend) (Fall 2:59)

Round 3 – Ever Chavez (Great Bend) over Theron Wray (Larned) (Fall 3:24)

Round 4 – Josh Seabolt (Cimarron) over Ever Chavez (Great Bend) (Fall 1:21)

Round 5 – Ever Chavez (Great Bend) over Jason Bradley (Hoisington) (Fall 5:01)

220: Andrew Wettengel (Great Bend) – 6th

Round 1 – Josh Kramer (Larned) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 4:39)

Round 2 – Derek Bogner (Cimarron) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Dec 5-0)

Round 3 – Kaleb Parker (Marysville) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Dec 7-0)

Round 4 – Brent Beaumont (Concordia) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 3:44)

Round 5 – Cade Boxberger (Hoisington) over Andrew Wettengel (Great Bend) (Fall 3:10)

285: Barrett Lutt (Great Bend) – 7th

Juan Interial (Holcomb) over Barrett Lutt (Great Bend) (Fall 1:16)

Round 1 – Seth Mooradian (Marysville) over Barrett Lutt (Great Bend) (Fall 2:18)

Round 2 – Eyann Zimmerman (Concordia) over Barrett Lutt (Great Bend) (Fall 0:50)

Round 3 – Stone Torres (Cimarron) over Barrett Lutt (Great Bend) (Fall 5:17)