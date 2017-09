SEPTEMBER 27, 2017

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE

FOR SALE: 5 HESSTON BELT BUCKLES, QUEEN SIZE SERTA ADJUSTABLE BED, 7-1/4″ SKIL SAW. 786-1945

FOR SALE: 1999 YAMAHA ROADSTAR 1600 MOTORCYCLE. 352-1137 OR 793-8273

WANTED: PARTS FOR A KAWASAKI ENGINE, 10HP-12HP BRIGGS & STRATTON ENGINE. 797-0653

FOR SALE: 9′ 2 SEATER POND BOAT. 282-0738

FOR SALE: 1986 DODGE POWER RAM 4X4, 1981 YAMAHA 1100 CC TOURING BIKE. 282-7500

FREE: 3 BLACK KITTENS 6 WEEKS OLD. 785-472-1204

FOR SALE: 1997 KAWASAKI MULE W/TRAILER/WINCH/2″ RECEIVER TRAILER. 282-4680

FOR SALE: 28′ GOOSENECK TRAILER. WANTED: 7.5 VORTEK ENGINE FOR A SUBURBAN. 639-2574

FOR SALE: 2 ANTIQUE DRESSERS 3 & 4 DRAWERS. 653-4490

FOR SALE: ELECTRIC RANGE, HONDA ODYSSEY GO-CART. 639-2038

FOR SALE: 2005 CHEVY DURAMAX 4 DR 3/4 TON PICKUP, POLARIS 4 WHEELERS AND OTHERS, 2003 OLDS ALERO. 617-8267

WANTED: RAFFIA SKIRT IN ONE COLOR. 639-2667

FOR SALE: CUISINART 6 QT PRESSURE COOKER, 5 20# PROPANE BOTTLES, 500 GALLON PROPANE TANK. 653-2367

FOR SALE: 2004 FORD F-150 LARIAT PU. OR TRADE, SAND WHEELS & TIRES FOR A 4 WHEELER. 617-9098

FOR SALE: 1999 OLDS CUTLASS FOR PARTS. 509-7519

FOR SALE: 2 HUNTER CEILING FANS, STORM DOORS 36X80, 32X80, 1000 SQ FT CARPETING. 797-3796

FOR SALE: 40 GALLON HOT WATER HEATER, 2 RECLINERS, SEVERAL ENGINES. 282-7708

FOR SALE: JOHN DEERE COLLECTION (WALL CLOCK), TURTLE COLLECTION, COFFEE MAKER (12 CUP), MATERIAL. 639-2361

FOR SALE: NEW ZEALAND WHITE RABBITS, TIRES & RIMS 33/12.50/16.8. WANTED: BALE OF STRAW, BALE OF CORN. 282-4715

FOR SALE: PURE BRED PIT BULL PUPPIES. 282-0382

FOR SALE: 2010 FORD EXPEDITION EDDIE BAUER SERIES/FULLY LOADED/SHEDDED, JOHN DEERE NO TILL GRAIN DRILL W/EXTRAS. 285-5288

