SEPTEMBER 15, 2017

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FOR SALE: DUCK & GOOSE DECOYS. 617-7908
WANTED: AUTOMOBILE. 282-3859
FOR SALE: 5 HESSTON BELT BUCKLES, SKIL SAW, TRAILER COUPLER 1-7/8″ 786-1945
FOR SALE: LG FLIP PHONE (NEX-TECH) 786-1945
FOR SALE: 20 CHICKENS, 4 WHEELERS, 2005 CHEVY DURAMAX 3/4 TON. 617-8267
FREE: COFFEE TABLE, 2 END TABLES, LAMPS, 20″ TV W/STAND. 5 MILES SOUTH OF GREAT BEND. 797-5781
FOR SALE: 2011 CHEVY SIERRA (LOADED), THATCHER FOR A CRAFTSMAN 46″ RIDING MOWER, 2 KITCHEN CABINETS. 797-5566
WANTED: PART-TIME EXPERIENCED FARM HELP FOR FALL HARVEST ALSO DRIVE A FARM MACHINERY (NO CDL REQUIRED) 653-4913
FOR SALE: 2010 FORD EXPEDITION EDDIE BAUER SERIES V-8, 8 PASSENGER, LEATHER SEATS, NEW TIRES, SHEDDED/LOADED, JOHN DEERE NO TILL DRILL (SHEDDED) 285-5288
FOR SALE: 1985 CHEVY 4WD PU OR TRADE FOR A SMALLER PU, 1 COOPER TIRE 31/1050/15 316-619-8494
FOR SALE: WATER TANK TRAILER 617-2291
FOR SALE: RED WING BOOTS 10-1/2 EE (NEW IN THE BOX), KENMORE 8,000 BTU W/MANUAL. 786-0200
WANTED: 52″/60″ 0 TURN RIDING MOWER 617-1328
FOUND: SPARE TIRE IN A FIELD NEAR OLMITZ. 234-7056
FOR SALE: ELECTRIC KNIFE, EUREKA VACUUM, ROCKPORT DRESS SHOES (10-1/2), BARBER KIT. 792-5310 OR 282-3957
FREE: BROYHILL SOFA & LOVE SEAT DK BLUE W/GOLD. 564-3675
WANTED: GOLD FISH. 793-0612
FOR SALE: CRAFTSMAN ROUTER, MITER BOX SAW. 586-8009
FOR SALE: 1988 HONDA GOLD WING. WANTED: MERCURY MARQUIS OR FORD CROWN VICTORIA. 672-1618
FOR SALE: WATER FOWL LAY OUT BLIND 491-1570
FOR SALE: 20 TON LOG SPLITTER W/TRAILER/2″ BALL. 910-7710
WANTED: REAR END FOR A 1994/2001 DODGE PU. 785-650-3315
FOR SALE: ELECTRONIC BASKETBALL GAME, COFFEE TABLE W/FLIP UP ENDS. AIR COMPRESSOR. WANTED: GAS POWERED POWER WASHER. 786-5255
TRADING POST CLASSIFIED:
AMAZING ESTATE SALE. THE SALE IS LOCATED AT: 336 POINT DRIVE IN THE BISSEL POINT ADDITION ACROSS FROM BARTON COMMUNITY COLLEGE. THE SALE STARTED YESTERDAY AND CONTINUES THRU SUNDAY 9AM UNTIL 5PM EACH DAY. AT THIS SALE YOU WILL FIND: ANTIQUES, PRIMITIVES, COLLECTIBLES, COUNTRY KITCHEN, QUILTING FABRIC, HAND TOOLS, POWER TOOLS. THE BASEMENT IS FULL, AS IS THE GARAGE, AND OUT BUILDING. THERE ARE SO MANY GREAT ITEMS IT IS WELL WORTH THE SHORT DRIVE TO 336 POINT IN THE BISSEL POINT ADDITION ACROSS FROM BARTON COLLEGE.
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