AUGUST 14TH, 2017

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE

Studio Line 9AM – 10AM: 620-792-2479

FOR SALE: OSCILLATING FAN 792-1665

FOR SALE: 300GAL FUEL TANK 620-797-1639

FOR SALE: CRAFTSMAN PUSH MOWER, DAN POST WESTERN BOOTS 9D, GARDEN TOOLS 786-1945

FOR SALE: FARM EGGS, WINDOW AC 620-617-6486

FOR SALE: STORM DOOR 793-9631

FOR SALE: FARM FRESH EGGS, COCKATIEL 617-4311

FOR SALE: FLOOR MATS FOR NISSAN MARANO, WEATHER GUARD TOOLBOX, SIZE 9 TONY LLAMA 639-

FOR SALE: 28FT HORSE TRAILER, 2010 FORD F150, 2014 5TH WHEEL CAMPER TRAILER 928-503-9571

FOR SALE: HARLEY GOLF CART, STOCK TANK, AIR COMPRESSOR TANK 620-617-6328

FOR SALE:SECRETARY DESK, DINING ROOM SET, BEDROOM SET 792-2272

FOR SALE: WOODEN HIGH CHAIR 785-656-3298

FOR SALE: VIOLA 13IN 793-6917

FOR SALE: PARK BENCH 868-1016

LOOKING FOR: RADIO FOR 2001 CHEVY SILVERADO 620-282-0933

LOOKING FOR: MEDIUM BIRD CAGE, 3 WHEEL ADULT BIKE 792-1943

FOR SALE: 5 STORM DOORS, BABY BOUNCER/WALKER, SNOW BOOTS LADIES SIZE 9, BOX OF RECORDS 617-9083

FOR SALE: 2009 UTILITY TRACTOR 791-8654

FOR SALE: 8FT COUCH 785-826-6397

FOR SALE: NUBIAN GOATS KIDS 785-483-1234

FREE: STRAW 923-5172

FOR SALE: LEAF BLOWER 793-6636

FOR SALE: 17FT BOAT, 1995 DODGE INTREPID 785-817-6080

FOR SALE: 3 LAWN MOWERS, 2001 OLDSMOBILE 620-794-6839

FOR SALE: DRESSER AND MIRROR W/NIGHTSTAND, BOX SPRINGS QUEEN, MULTICOLORED CABINETS 617-5136

FOR SALE: 2004 FORD F150, 1999 JEEP WRANGLER 617-9098

LOOKING FOR: STIHL CHAINSAW 785-650-1697

LOOKING FOR: POLARIS 1000 OR 900, 1TON CHEVY OR GMC PICKUP, 24FT CAMPER TRAILER 617-3944