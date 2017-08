AUGUST 8TH, 2017

Download Trading Post Classified Form CLICK HERE

Studio Line 9AM – 10AM: 620-792-2479

FOR SALE: 1969 CHEVY PICKUPS, ANTIQUE CANS, FIRE PIT RINGS, TRACTOR TIRES 785-650-1175

FOR SALE: ROLLING TYPE WALKER 603-3907

FOR SALE: 2007 DODGE RAM PICKUP 282-1293

FOR SALE: UNDERSINK STORAGE TANKS, LOOKING FOR: MOBILE HOME TIRES 8 OR 7X14.5 285-1241

FOR SALE: BROWNING 308 RIFLE 727-7036

FOR SALE: COFFEE TABLE 793-9402

FOR SALE: 5X8 TRAILER 620-793-0098

FOR SALE: WEED EATER 620-264-0038

FOR SALE: ROCKER RECLINER, 2 TIRES 2.15.60.16, CHEVY 350 ENGINES 282-7708

FOR SALE: 2 RIDING MOWERS, 1 PUSH MOWER 620-794-6839

FOR SALE: WRITING DESK, WOODEN BEDROOM SET, DINING SET 792-2272

LOOKING FOR: PIGGY BACK ARROWS 785-798-7020

FOR SALE: KIRBY VACUUM CLEANER, FLOOR MATS FOR NISSAN MARANO, LOOKING FOR: SMALL COUCH 620-639-2934

FOR SALE: PARK BENCH 868-1016

FOR SALE: 2002 HARLEY SPORTSTER, 2007 ULTRA CLASSIC HARLEY 620-770-0927

FOR SALE: GOOSENECK HORSE TRAILER, 92 FOURWINDS MOTOR HOME 928-503-9571

FOR SALE: DRYER, BLOWER FAN, 5 WATER PUMPS 791-7510

FOR SALE: H FRAME PRESS, KENWOOD STERO AND DVD PLAYER, WELDER 316-519-0650

LOOKING FOR: POLARIS RANGER, GMC PICKUP, ROUND BALES 617-3946

FOR SALE: EGGS, A/C UNIT 617-6486

FOR SALE: CAT CONDO, CUPBOARD AND DOORS, 2 DRAWERS 617-5136

FOR SALE: 05 CAMRY 285-1114

FOR SALE: 97 GRAND MARQUIS, 77 CHEVY TRUCK, FIELD SPRAYER 785-658-5149

LOOKING FOR: STAINLESS STEEL TABLES, ETC 923-5028