JULY 31ST, 2017

Studio Line 9AM – 10AM: 620-792-2479

FOR SALE: 2001 CHEVY TRACKER, 3 WHEELER 603-3589

LOOKING FOR: WHEEL CHAIR RAMP 793-8302

FOR SALE: DOUBLE STROLLER 617-2311

FOR SALE: KIRBY VACCUM, SAND FILTER, BICYCLE 639-2934

FOR SALE: ENTERTAINMENT CENTER 603-8584

FOR SALE: KIDS BIKE W/ TRAINING WHEELS 620-617-6858

FOR SALE: HUMIDIFIER 786-1224

FOR SALE: 07 DODGE PICKUP 282-1293

FOR SALE: CHEVY BELAIRE, 92 FOUR WINDS, HONDA 4 WHEELER 928-503-9571

FOR SALE: 2 NEW TIRES 2.35.85.16 620-923-6175

FOR SALE: ROTARY MOWER, SHED SPACE 586-8009

FOR SALE: 40 PIECE SOCKET WRENCH SET, BOOTS 9D, TOOLS 786-1945

FOR SALE: 2 NIGHTSTANDS, 2 DRESSERS, DRYER 785-445-9127

FOR SALE: 3 WHEEL JOGGER STROLLER, 5 GUINEA PIG CAGES, QUEEN COMFORTER 257-8711

FOR SALE: JUPITER TROMBONE, LOOKING FOR: 6-8′ DISC 620-388-4617

LOOKING FOR: POLARIS 900 OR 1000, 24FT CAMPER, 16FT CAR TRAILER 617-3944

FOR SALE: 4 GOATS, CHICKENS, LOOKING FOR: PEACOCK 617-8267

FOR SALE: FARM FRESH EGGS, COCKATIEL 617-4311

FOR SALE: WASHER AND DRYER, DINING ROOM TABLE, 2 LAMPS 620-546-3238

FOR SALE: DIGITAL AIR FRYER, ’50S COKE SYRUP BOTTLES, ANTIQUE TRUNK 793-

FOR SALE: RECLINER, ELECRTIC KNIFE, VACCUM SWEEPER 792-5310

LOOKING FOR: HEADLIGHTS FOR VAN 282-3957

FOR SALE: COCKATIEL, 2X OVERALLS, LIL TYKES TOYS 617-3505

FOR SALE: 5TON BOTTLE JACK, CANNING JARS, GRIDDLE 793-8327

LOOKING FOR: 14″ OR 15″ VIOLA 792-9414

FOR SALE: FAN, SAMPLE COOLER, FISHING GEAR 792-7510

LOOKING FOR: ATV TIRES 24.8.12 FOR POLARIS

FOR SALE: 82 HONDA INTERSTATE, LOOKING FOR: USED VEHICLE 672-5662

FOR SALE: 81 SUZUKI 1100 BIKE, 97 MERCURY GRAND MARQUI, LIGHT BAR 785-658-5149

FOR SALE: 02 HONDA 883R SPORTSTER, 07 ULTRA CLASSIC 770-0927